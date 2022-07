Video: 'Fenerbahce' fani izpelnās nopēlumu pēc Krievijas diktatora vārda skandēšanas

Turcijas futbola kluba "Fenerbahce" līdzjutēji trešdien, 27. jūlijā, UEFA Čempionu līgas atbildes spēlē pret Kijevas "Dinamo" pēc zaudētiem vārtiem sākuši skandēt Krievijas diktatora Vladimira Putina vārdu, par to vēlāk izpelnoties plašu nosodījumu.

Spēlē Stambulā 57. minūtē Vitālijs Bujalskis guva kijeviešiem vārtus. Pēc vārtu guvuma ukraiņu futbolists "Fenerbahce" faniem centās attēlot ērgli, kas ir "Fenerbahce" vienu no principiālāko pretinieku "Besiktas" fanu kustības simbols. Iespējams, tas saniknoja "Fenerbahce" fanus, kas sāka skaļi saukt "Vladimir Putin", nevis futbola sabiedrībā ierasto "Putin h..o".

