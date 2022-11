Video: 'Fiorentina' vārtsarga atvairītais sitiens pret RFS iekļūst Konferences līgas skaistākajos momentos

Itālijas kluba Florences "Fiorentina" vārtsargs Pjetro Terrakjāno pēc mača ar RFS iekļuvis UEFA Konferences līgas grupu turnīra noslēdzošās spēļu kārtas skaistāko atvairīto sitienu izlasē

71. minūtē RFS ieguva bīstamu standartsituāciju netālu no soda laukuma. Kevins Frīzenbihlers veica centrējumu, un Žiga Lipuščeks no tuvas distances izpildīja ļoti bīstamu sitienu ar galvu. "Fiorentina" vārtsargs Terrakjāno glāba.

Four stunning stops 🧤 Who did it best? 💪@UKEnterprise | #UECLsaves | #UECL pic.twitter.com/WOXFilDbnX