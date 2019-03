Viens no vilinājumiem skotu trenerim Liepājā – vietējo talantu 'perēklis'

Gordons Jangs darbu Latvijā sāka jau 2018. gada maijā, kad speciālists kļuva par Latvijas vīriešu futbola izlases galvenā trenera Miksu Pātelainena asistentu. Valstsvienības treneru korpuss kopš tā laika mainījies, bet Jangs jau pusgadu pavadījis Liepājā, kur kā vietējā futbola kluba galvenais treneris vēlas mudināt jaunos futbolistus noticēt pašiem sev.

Jangs futbola kluba “Liepāja” stūri pārņēma pagājušā gada septembrī, palīdzot komandai Latvijas futbola virslīgas 2018. gada sezonā ieņemt ceturto vietu. Tā klubam nodrošināja vietu šī gada UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrā, kas Latvijā nozīmīga ne tikai sportisko iemeslu dēļ, bet arī pateicoties Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) piešķirtajām dalības prēmijām.

Turpinot sadarbību ar klubu šosezon, skots par padarīto darbu nespriež, vērtējot vien spēļu rezultātus. Jangs lielu nozīmi piešķir futbolistu sagatavošanai nākamajiem karjeras soļiem. Par to liecina arī viņa iepriekš ieņemtie amati. Speciālists ilgus gadus strādājis kā jauniešu treneris un jauniešu sistēmas koordinators Skotijas klubā "Motherwell", kurā tobrīd izauguši daži topošie Skotijas nacionālās un jauniešu izlases futbolisti. Vēl pirms trim gadiem kluba U-20 vecuma grupas komanda triumfēja Skotijas jauniešu kausā.

Treneris arī vadījis "Sheffield United" kluba starptautiskās akadēmijas Indijā, Ķīnā un Austrālijā, vēlāk strādājis citās Lielbritānijas un ASV komandās.

Sarunā ar portālu “Delfi” Jangs atklāja vairāk par savu filozofiju attiecībā uz trenera darbu, kā viņš saskata gados jauno liepājnieku iesaisti kluba pieaugušo komandā, kā arī par plāniem 2019. gada virslīgas sezonai. Intervija tika veikta 14. martā, divas dienas pirms sezonas atklāšanas.

Būtībā esi Liepājā nodzīvojis jau pusgadu. Kā jūties kā Liepājas iedzīvotājs?

Esmu laimīgs cilvēks, jo man, pateicoties futbolam, bijusi iespēja apceļot visu pasauli. Man ļoti patīk Liepājā, dzīvošanu te izbaudu. Neiebilstu pret to, ka tā ir klusa, un izbaudu pilsētas svaigumu. Vairākās vietās līdzjutēju un mediju intensitāte var patiesi aizņemt laiku. Protams, arī šeit par darbu domāju visu nedēļu. Tomēr Liepājā var kaut uz desmit minūtēm arī atpūsties.

Ievēroju, ka savā ziņā esi jau bijis daļa no pilsētas, vienu vakaru strādājot kā bārmenis. Kā Tev tā pieredze patika?

Manuprāt, lai kur dzīvotu, svarīgi integrēties sabiedrībā. Man svarīgi ir, ka spēlētāji dara to pašu. Šosezon plānots rast patiesu saskaņu ar skolām un publiku, spēlētājiem apmeklējot dažādas skolas un uzņēmumus. Vēlos, lai spēlētāji “pārdod” gan sevi, gan klubu. Ļoti vēlos vienotību, it īpaši ar bērniem. Lai viņi nāk uz spēlēm un jūtas kā daļa no kluba izaugsmes. Mēs nevaram būt savtīgi un sagaidīt, ka viņi paši nāks pie mums. Mums jāiet pie viņiem. Cerams, ka mums sanāks izaudzēt līdzjutēju bāzi un vienlaikus arī panākt vienotību, kas mūs padarīs veiksmīgus.

Liepājai ir slava kā vietai, kur vietējie līdzjutēji, lai gan labi apmeklē futbolu, mēdz atklāti kritizēt treneri, ja viņš nelaiž laukumā liepājniekus. Tas, protams, gan nav Skotijas līmeņa spiediens. Vai Tavuprāt tā ir daļa no trenera darba apraksta? Proti, pārliecināt vietējo sabiedrību, ka viņi tiek uzklausīti?

Tāda norāde no kluba nav bijusi, bet tas man ir svarīgi. Esmu veiksmīgi trenējis dažādās pasaules malās – Indijā, Ķīnā, ASV. Labi apzinos vietu kultūru un to vēsturi. Šīs vērtības novērtēju un tas manu integrāciju padara vieglāku. Domāju, ja tu izolē cilvēkus, tu izolē pats sevi. Ja neesat kopā, jūs nevarat būt veiksmīgi. Esmu izaudzināts ar šādu mentalitāti.



Esmu bijis ļoti priecīgs par mūsu cīņas garu. Mans raksturs un mana kultūra ir tāda - ja atbrauksiet uz Liepāju, jums ar mums vajadzēs cīnīties. Kad pretinieki brauks pa šoseju uz Liepāju, vēlos, lai viņi domā, ka nevēlas pret mums spēlēt.

Domāju, ka mums Liepājā ir labi jaunie futbolisti. Dažiem došu iespēju jau šogad. Kluba nākotnes veiksmes vārdā mums jāpanāk, ka jaunajiem futbolistiem izveidota taka uz lielo komandu. Proti, vēlos, lai nākamo divu gadu laikā spēlētu pēc iespējas vairāk uz vietas audzinātie futbolisti. Šosezon mums ir astoņi ārzemnieki, no kuriem spēlei varam izvēlēties piecus [leģionāru kvotu dēļ]. Ja mēs pareizi strādāsim ar jauniešu komandām, saskatu, ka triju gadu laikā mums varētu būt vien trīs ārzemnieki. Mēs varētu parakstīt līgumus ar ļoti kvalitatīviem futbolistiem, kuri palīdzēs pārējo attīstībai. Pašu audzinātajiem spēlētājiem jābūt kluba nākotnei. Tas neattiecas tikai uz Liepāju. Ja strādātu Rīgā, teiktu to pašu. Tāda ir mana nostāja.

Ievēroju Tavus sasniegumus ar Skotijas klubu jauniešu komandām. Gandrīz vai šķiet, ka kluba un Tava filozofija lieliski saskan. Vai to var izjust ikdienas darbā?

Pa visiem 100 procentiem. Saskatu sevi, kā spēlētāju attīstības treneri. Pievienojoties komandai, protams, ka uzdevums bija sasniegt eirokausus. Toties, kad man piedāvāja ilgtermiņa sadarbību, viens no vilinājumiem bija Liepājas talantu “perēklis”. Domāju, ka tāds šajā reģionā eksistē. Man patīk, ka liepājniekiem piemīt citāds raksturs nekā futbolistiem no citiem Latvijas reģioniem. Viņiem deg acis. Pozitīvu iespaidu atstāja arī vairāki pieredzējušie futbolisti, kuri izrāda gatavību klausīties un trenēties. Ceru, ka viņi par mani teiktu, ka mana vadības maniere nav diktatoriska, bet vairāk balstīta uz meklējumiem un pašizpausmi. Esmu šeit, lai nodrošinātu futbolistu progresu. Saskatu to, kā svarīgu pienākumu jebkuram trenerim.

Ko Tu vēlētos mainīt par futbola kluba “Liepāja” sistēmu, iedvesmojoties no jau sevis ieviestās prakses vietās kā Ķīnā vai Indijā?

Nekad lietām neesmu piegājis ar viszinošo attieksmi. Man ir pieredze veiksmīgā darbā ar gados jauniem spēlētājiem, kuriem meklēju veidus, kā padarīt viņus labākus. Ja esi atvērts cilvēks, kurš gatavs progresam, tad esmu tev pareizais treneris. Ja esi noslēgts un uzskati, ka visu jau zini, tad nebūšu īstais. Tas izpaužas abpusēji. Patīk mācīšanās modelis, kurā spēlētāji var izteikties. Viņiem saku, lai vaicā jautājumus. Domāju, ka esam raduši veselīgu dialogu. Ļoti svarīgi atrast ar spēlētājiem saikni.

Latvieši pēc mentalitātes nav runīgi. Vai Tu jūti, ka latviešu futbolistiem tas jau piemīt? Vai vēl ir vieta progresam?

Vienmēr ir vieta progresam. Nevaru runāt par cilvēkiem pirms manis, bet, kad strādāju ar valstsvienību, izjutu negatavību atklāt savu raksturu vai uzdot jautājumus. Tas it īpaši attiecās uz futbolistiem, kuri nav pietiekami ceļojuši. Futbolisti, kuri spēlējuši ārzemēs, labāk bija pieraduši trenera un spēlētāja attiecībām. Nedomāju, ka dzīvē vispārīgi, kur nu vēl sportā, ir veselīgi neizteikt savu viedokli. Ja Tev sakāms kas pamatots, tad būšu ļoti priecīgs to ņemt vērā.

Kā mēdz teikt, komunikācija ir attiecību atslēga.

Tā ir atslēga it visur! Ja spēlētāji savā starpā uz futbola laukuma nerunā, tad viņi nepalīdz viens otram. Komunikācija aiztaupa lieku skriešanu un kļūdu labošanu. Esmu centies ieviest lietas no pieredzes citos klubos, ko gan jau esi ievērojis šeit, kluba telpās.

Manīju devīzes komandas ģērbtuvēs uz sienām.

Jo vairāk vari nogādāt cilvēkam informāciju, jo labāk. To izstādot, tiek panākts tas, ka tā tiek iegaumēta ar redzes atmiņu. Vairākas lietas, ko esmu šeit ieviesis ietekmē kopējo procesu. Šeit tiek izstādīts gada plāns, kas sadalīts pa ceturkšņiem. Ik astoņas spēles būs atskats uz iepriekš notikušo. Papildu tam ir mēneša plāns, lai spēlētāji var labāk organizēt savu dzīvi. Viņi zina, kad jātrenējas un kad var atpūsties.

Vai tāpēc Daniils tikko bija ienācis? [sarunas laikā trenera telpā ienāca Daniils Ulimbaševs apvaicāties par marta mēneša grafiku]

Jā! Un tas ir svarīgi. Man reizēm ir trūkums – esmu ļoti organizēts. Domāju, ja esi organizēts, Tu zini, kur dodies. Nākamie trīs mēneši man jau ir izplānoti. Tas dzīvē realizēsies par kādiem 75 procentiem, spēlēm un aktuāliem noteikumiem veicot kādas izmaiņas. Ticu loģikai – ja neveiksmīgi plānosi, ieplānosi neveiksmi [“fail to plan, plan to fail”].

Atgriežoties pie iepriekšējā tematu, mums ir gada plāns, ceturkšņa plāns, mēneša, tad nedēļas un visbeidzot ikdienas plāns. Tas pieejams gan rakstiski, gan elektroniski. Tas ļauj uzsvērt komunikācijas svarīgumu. Ja nespēsim rādīt labu sniegumu, tas noteikti nebūs tāpēc, ka nebūsim organizēti. Tad būs jāskatās uz citiem iemesliem. Man ir svarīgi ievērot detalizētu plānu. Sākot ar nākamās spēles uzvarēšanu, tad ar nākamo trīs pretinieku pētīšanu, līdz pat Eiropas vērošanai, lai meklētu potenciālos komandas papildinājumus. Beigušies laiki, kad no rīta atnāci uz darbu un spried, ko pasāksi. Jābūt organizētam, lai sekmīgi strādātu.

Šī man ir brīvdiena. Ienākot birojā, varu apstiprināt, kāds rīt būs treniņš, kā arī esmu paveicis visus pierakstus svētdienas spēlei. Pēcpusdienā varēšu atslābināties un aiziešu iedzert kafiju, jo visa plānošana jau paveikta.

Temats, ko ievēroju Andra Sudmaļa rakstos, kā arī devīzēs kluba telpās - futbols domāts, lai radītu sev prieku. Vai latviešu spēlētāji šo filozofiju pieņem? Vai jūti, ka viņiem ir pieredze šādā pieejā?

Mana filozofija paredz dzīvas baudīšanu. Ļoti izbaudu savu darbu. Spēlētāju vietā nevaru izteikties. Man patīk runāt ar spēlētājiem divatā, lai uzzinātu vairāk par viņu dzīvi, ģimenēm, ko viņi domā par spēli. Deniss Ivanovs man pirms pāris dienām izteica patīkamu komplimentu. “Katru dienu Tu pacel mūsu standartus.” Man rodas liels gandarījums, ka ko tādu pateica pieredzējis spēlētājs. Tādam arī jābūt šim darbam – padarīt cilvēkus labākus. Ja varu izveidot labāku vidi, tad viņi labāk spēlēs.

Varbūt spēlētāji nogurst no tā, ka saku “dzīve ir laba, vienmēr novērtējat savu darbu”. Tomēr es tam ticu. Savu darbu mīlu. Domāju, ka visiem spēlētājiem jānovērtē savs darbs. Tas uztur viņus veselus un nodarbinātus pastāvīgā profesionālā izaugsmē. Kā arī tā ir iespēja būt veiksmīgam kā kolektīvam. Bez komandu sporta nav daudz citu dzīves jomu, kur var sasniegt kopēju rezultātu kā kolektīvs.

Esmu liels futbola līdzjutējs, gan kā skatītājs, gan kā students. Pēdējās divas naktis bijušas fantastiskas. Vispirms “Ajax” uzvara pret “Real Madrid”, tad “Manchester United” pret “Paris Saint-Germain”. Šajās spēlēs dabūju tik daudz informāciju, ka varu daļu no tās dot arī spēlētājiem. Informāciju par raksturu, par jaunu futbolistu pašpārliecinātību, par bezbailību, par spēles baudīšanu. Nav svarīgi, ko tavi pretinieki paveikuši. Var respektēt pretinieku, bet ne baidīties. Kāpēc zaudēt 20 procentus cieņas dēļ?. Patiesībā vari iegūt 20 procentus, cenšoties būt labāks par pretinieku. To turpinu teikt spēlētājiem – katru dienu jācenšas būt labākam. Mums uz sienas rakstīta devīze “necenties būt labs, centies kļūt labāks” [“don’t be good, be better”].

Pats cenšos būt labāks katru dienu. Apgūstu futbolu, runāju ar dažādiem cilvēkiem šajā jomā. Mana ģimene dzīvo Skotijā, tāpēc man ir daudz laika, lai mācītos un izmantotu savus kontaktus.

Man ļoti patika mazs stāstiņš no treniņnometnes. Futbola laukumā bijis tīkls aiz vārtiem, kas nespēja laukumā noturēt pāri vārtiem raidītas bumbas. Pirmajam, kurš šim tīklam pārsita pāri, bija vakarā par sodu jāstrādā kā viesmīlim [zaudēja moldāvu uzbrucējs Dans Spataru]. Vai ir citi piemēri, ar kuriem Tu esi centies uzrunāt komandu sezonas garajā rutīnā?

Mans darbs ir būt radošam un uzturēt cilvēkos stimulu. Mūsu mīļākais uzdevums dienu pirms spēles ir jautrības sprinti. Pēdējām divām vietām jādzied dziesma visas komandas priekšā. Tam ir divi iemesli. Pirmais ir sacensību gars, bet otrais – ja esi tas, kuram jādzied, es palīdzu Tev tikt vaļā no kautrības. Kolektīvs redz, ka esi daļa no tā. Vienmēr strādāju pie spēlētāju psiholoģiskā faktora.

Trīs spēles pirms pagājušās sezonas beigām runāju ar īpašnieku un ieteicu prēmiju vietā par atsevišķām uzvarām ieviest prēmiju par tikšanu eirokausos, bet nepiešķirt neko, ja tajos netiekam. Spēlētāji uzreiz piekrita, un mēs izpildījām mērķi. Vēl viens piemērs, kā citā veidā pieiet spēlētāju stimulēšanai. Dažus motivē citas lietas. Kādu motivē slava, kādu motivē ego, kādu nauda, citus, kā mani savulaik, savainojums. Domāju, ka svarīgi izmantot to, kas viņus motivē, lai sasniegtu arī kopējā kolektīva motivāciju, kas nesīs rezultātus.

Pārejam uz jauniešiem. Domāju, ka Latvijas futbola videi pietiekami labi zināms, kas mūsu jaunajiem futbolistiem pietrūkst. Paskatāmies uz to citādi. Ko, Tavuprāt, mēs esam darījuši pareizi futbolistu audzināšanā, ja par piemēru ņemam kluba “Liepāja” akadēmiju?

Varbūt tā ir reģionāla īpatnība, bet liepājniekiem bieži vien piemīt laba fiziskā sagatavotība. Parasti, ja esi tehnisks, tad tevi ievēros, lai kur tu spēlētu. Noslēpums ir kā veicināt šo futbolistu progresu. To nevar panākt kā kolektīvs. Kolektīvs iegūs pēc tam, no darba, kas ieguldīts individuālos futbolistos. Šī ir viena no lietām, par ko esmu rādījis uzmetumu spēlētāju attīstībai, lai viņi no 16 gadus veciem futbolistiem nonāk lielajā komandā. 16 līdz 19 gadus vecie futbolisti ir nākamā grupa, uz ko mums vajag koncentrēties. Turklāt, ja darīsim tikai tā, tad neievērosim vēl jaunākus spēlētājus, piemēram, 14 līdz 16 gadus vecos. Arī viņiem jānogādā tas pats vēstījums, kā pareizi trenēties.

Manuprāt, mums vajadzētu strādāt pie bumbas apstrādes. Tad, kā visur pasaulē, seko taktiskā daļa. Daži nobriest ātrāk nekā citi, jo viņi labāk saprot spēli. Tas nāk ne tikai no spēlēšanas, bet arī no "Ajax" un "Manchester United" skatīšanās. Trenera darbs ir to parādīt.

Domāju, ka Latvija kopumā uz savu izmēru izaudzina daudz jaunu spēlētāju. Esmu vīlies par tiem, kuri aizbrauc prom ātri un tad pārāk agri atgriežas virslīgā. Savukārt novērtēju futbolistus kā [Andri] Vaņinu. Izlases sabraukumos ļoti iepatikās [Andrejs] Cigaņiks un [Aleksejs] Saveļjevs. Domāju, ka viņi bija jauki cilvēki, kuri vēlējās mācīties. Nīderlande un Itālija ir lieliskas vietas, kur to darīt.

Kad biju Rīgā ar izlasi, redzēju kā trenējas vietējie akadēmijas spēlētāji. Man likās, ka viņi dara pareizās lietas. Bet, atklāti sakot, un šis ir tikai mans viedoklis, šķiet, ka latviešu mentalitāte ir aizsargāties. Tam varētu būt vēsturiski vai ģenealoģiski iemesli, bet varbūt tas ir kā cita rezultāts..

Mūsu lielākais futbola stāsts galu galā ir 2004. gada Eiropas čempionāts. Tas bija balstīts uz lielisku aizsardzību.

Sajūtu radošas spēles un pārliecības trūkumu uzbrukumā. Mana pieredze pārsvarā bijusi tāda, ka spēlētājiem jāsaka, lai retāk sit pa vārtiem, bet vairāk dod piespēles. Savukārt šeit zaudēju pacietību, kad uzbrūkam un pirmā lieta, ko spēlētājs vēlas izdarīt ir iedot piespēli. Man liekas, ka pirmā lieta, ko vajadzētu vēlēties ir sist vai apspēlēt pretspēlētāju. Tas rada iespējas attīstīt uzbrukumu. Gan Latvijā, gan Liepājā esmu redzējis, kā spēlētāji dod piespēli, esot tuvāk par desmit metriem no vārtiem. Tā man ir sveša pieeja un to šeit cenšos mainīt.

Dodu futbolistiem atļauju būt radošiem pat, kad izspēlējam standartsituācijas. Ļoti cenšos futbolistus atbrīvot un prasīt no viņiem radošu spēli. Man patīk, ja spēlētāji smaida. Ja smagi strādā, vai uzvarēsi, nospēlēsi neizšķirti vai zaudēsi, neko vairāk nevarēja izdarīt. Dzīvē nākas arī zaudēt. Man ir svarīgi, ka centies no sirds un to izbaudīji.

Ar perspektīviem vietējiem spēlētājiem mēdz būt tā, ka zināmā līmenī vēlies noturēt viņus, jo tuvojas Eiropas līgas, bet vienlaikus jāļauj viņiem izplest spārnus. Kā Tu saskati šo balansu? Pieļauju, ka Kristers Tobers ir izcils piemērs [jau jautājuma vidū Jangs nepiekrīt, ka futbolists būtu jāpatur ilgāk Latvijā].

Viņš ir ļoti labs piemērs, bet vēl ir divi, trīs citi. Ceru, ka mana iesaiste ļaus futbolistiem saprast, ka nevēlos, lai viņi šeit paliek uz desmit gadiem. Tomēr arī domāju, ka svarīgi doties prom pareizajā laikā un uz pareizo vietu. Daži nelietīgi aģenti un klubi skatās tikai uz īstermiņu. Tobera un divu, trīs citu futbolistu gadījumā jau esmu kontaktējies ar klubiem un cienījamiem aģentiem, kuriem uzticos. Teicu, ka šiem puišiem priekšā liela nākotne un lūdzu pavērot viņus. Šādi rīkojoties, kad spēlētājs būs gatavs doties, tas notiks ar manu svētību un padomu. Savukārt otrs klubs saņems spēlētāju pēc pilnīgi caurspīdīgas rīcības un uzzinās patiesību par viņa stiprajām un vājajām pusēm. Tādējādi šis klubs var palīdzēt futbolistam turpināt progresu. Ja mēs pārdotu kādu spēlētāju jau rīt, tas nepalīdzētu ne klubam, ne spēlētājam, un vēlāk viņš pie tam atgrieztos atpakaļ virslīgā. Lepojos, ka esmu spēlētāju karjeru progresa veicinātājs, ne tikai pildot trenera funkcijas, bet arī dodot padomus.

Vai šis uzrunātais paziņu tīkls pārsvarā bāzēts Lielbritānijā?

Par šiem četriem spēlētājiem esmu runājis gan ar cilvēkiem Lielbritānijā, gan citās Eiropas valstīs. Vienu spēlētāju viņa labo īpašību dēļ arī minēju sarunās ar cilvēkiem ASV. Tās ir savstarpēji izdevīgas attiecības. Mūsu komandai savukārt pievienojās Prinss [Agjemangs] no “Richmond Kicker” kluba.

Sadarbības rezultātā pēc mūsu spēļu tiešraidēm radies pieprasījums ASV austrumkrastā. ASV uzrunāšana “Liepājai” kā klubam nozīmē pamatīgu ekspozīciju. Ja runājam par attiecībām ar Lielbritāniju, daudziem tur interesē, kā sokas tautietim. Ik nedēļu uzturu kontaktu ar medijiem. Viņi interesējas par iespēju ciemoties un filmēt sižetus. Vienmēr cenšos teikt patiesību un izrādīt lojalitāti pret klubu, ko pārstāvu. Par mūsu standartiem biju tik patiess, ka atteicos no man piedāvātiem spēlētājiem, kuri, manuprāt, nebija pietiekami labi. Ja vienkārši ņemšu spēlētājus pēc pazīšanās principa, kuri netiek laukumā citur, tad neattīstīšu Liepājas un Latvijas futbolistus.

Trīs jaunie talanti ir labi zināmi un pašsaprotami. Kristers Tobers, Raivis Jurkovskis, Mārtiņš Ķigurs, kuri lielajā komandā jau daudz spēlējuši. Ievēroju, ka pirmssezonā spēlējuši arī Vladimirs Stepanovs un Viktors Ziemelis. Vai viņus saskati kā pirmās komandas spēlētājus? Vai viņiem ir labas cerības uz spēles laiku?

Noteikti! Tobers spēlēja jau pagājušogad, bet šogad jāturpina iesākties. Vēlos redzēt viņu valstsvienībā [saruna notika pirms valstsvienības kandidātu nosaukšanas], lai viņš turpinātu progresēt. Jurkovskim arī ir lielisks talants. Viņam piemīt fantastiska enerģija, laba tehnika, bet viņam vairāk sev jātic. Domāju, ka viņš saprot, ka es viņam ticu. Daži no spēlētājiem mazāk tic sev nekā es viņiem, un tā ir daļa no vietējās kultūras. Ja varu palīdzēt viņiem atvērties, tad tas varbūt piedos papildu 20 procentus viņu sniegumam. Tas var izšķirt, vai viņi būs sekmīgi futbolisti vai paliks ierastajā līmenī. Nosauktajiem spēlētājiem ir labas iespējas tikt laukumā.

Esmu arī sajūsmināts par dažiem U-16 vecuma futbolistiem. Mēs kā klubs skatāmies arī tālākā nākotnē, domājam par jauniem futbolistiem, kurus uz gadu iesaistīt sistēmā, lai censtos viņus integrēt lielajā komandā. Mēs neturam aci vien uz šodienu, bet arī uz rītdienu.

“Liepāja” parasti to darījusi labāk nekā citi, bet parasti Latvijā solis starp jauniešu un pieaugušo futbolu ir problēma. Kā Tavuprāt to varētu atrisināt, ja nav tik daudz komandu, kur tikt pie iespējām?

Varu komentēt tikai to, ko esmu pats redzējis. Varbūt agrāk būtu vajadzējis viņus iepazīstināt ar lielo futbolu. Nav jau tomēr jaunie futbolisti jāliek laukumā katru nedēļu. Tavs darbs ir nodrošināt viņiem komfortablus apstākļus, lai viņi gūst panākumus, bet nesastopas ar nevajadzīgām traumām, kas var apturēt progresu. Ja jaunais futbolists psiholoģiski ir gatavs spēlēt, nav iemeslu, kāpēc lai viņš neuzplauktu.

Pirms sezonas veiktajos izteikumos jutu uzsvaru uz labākas fiziskās formas sasniegšanu, būšanu fiziski stiprākajiem. Speciālists Ričards Endrjūzs bijis piesaistīts šādam uzdevumam. Vai tas ir iepriekš neizmantots pārsvars, ko Tavuprāt var šeit gūt?

Noteikti! Domāju, ka tam ir divējāds efekts. Piesaistot Ričardu un Juriju [Ksenzovu], mēs varam labāk sagatavot spēlētājus. Kā arī jau laikus strādāt pie savainojumu novēršanas, nevis pēc tam veikt rehabilitāciju. Ja spēlētāji sasniedz labu fizisko formu, mazāka iespēja viņiem savainoties. Turklāt mēs spēlējam uzbrūkošu futbolu ar bumbas kontroli. Šādai manierei vajag būt labā formā.

Latvijā sastāvi starp sezonām krietni mainās. Jums sanāca saglabāt dažus no saviem kodola spēlētājiem. Cik zinu, pirmssezona mums ir ilgāka nekā citur, gandrīz trīs mēneši. Kā Tu skaties uz mums ierastajiem sagatavošanās posmiem? Vai šāds laika posms nepieciešams vai to vienkārši piespiež regulārās izmaiņas sastāvā?

Domāju, ka tas ir sliktas plānošanas rezultāts. Mēs cenšamies labi plānot un izmantojam "luksofora sistēmu" spēlētāju līgumiem. Ja spēlētājam līgumā atlikuši vairāk nekā divi gadi, viņš atzīmēts zaļā krāsā. Ja starp vienu un diviem, viņš ir dzintara krāsā. Tad jāizlemj, vai viņu jānogādā zaļajā krāsā vai ļaujam līgumam iztecēt līdz galam. Pārējie spēlētāji ir sarkanā, kad, mūsuprāt, labprāt viņu palaižam vaļā pēc sezonas vai tomēr līdz jūnijam apsveram viņa situāciju, gluži kā ar dzintara krāsas spēlētāju. Ja mums nākamgad būs labi gados jaunie liepājnieki un ārzemnieki, tas būs visticamāk, pateicoties priekšlaicīgai plānošanai.

Visticamāk interesantākais “dzintara” spēlētājs ir Jānis Ikaunieks, kurš uzskatāms par komandas radošo motoru. Vienlaicīgi viņam visticamāk nevajadzētu spēlēt Latvijā. Ja viņš pamestu komandu, tas varētu ļoti ietekmēt rezultātu uz laukuma. Kā pārvaldīt šādu gadījumu?

Viņš ir vēl viens spēlētājs, ar kuru man ir labas attiecības. Ļoti inteliģents puisis un futbolists. Viņš saprot, cik ļoti vēlos viņam palīdzēt. Mudinu viņu vēlreiz aizbraukt uz ārzemēm. Izšķirties par viņa nākotni man nav problemātiski.

Pāris jautājumi, ar kuriem noslēgt sarunu. Latvijā ieradies kopā ar Miksu Pātelainenu, bet uz vietas paliki tieši Tu. Vai joprojām uzturat kontaktu?

Miksu un es bijām strādājuši kopā ilgi. Patiesībā, kad izvēlējos palikt Liepājā, teicu, ka nevēlos turpināt strādāt valstsvienībā. Piecas izlašu pauzes, katra apmēram pa deviņām dienām nozīmē pamest klubu uz 45 dienām. Domāju, ka tas ir pārāk ilgi deviņu mēnešu sezonā. Miksu to respektēja, tā kā šogad izlasē tāpat nebūtu bijis. Tomēr turpinu tai sekot līdzi. Ceru, ka spēlēs jaunie spēlētāji, un, ja ar mani kontaktēsies, tad viņus rekomendēšu, cik vien spēšu. Attiecībā uz jautājumu par Miksu, mūsu attiecības joprojām ir ļoti labas.

Apzinos, ka smags jautājums, nezinot kāds tas konkrēti būtu, bet, ja Miksu Tevi uzrunātu ar kādu piedāvājumu, vai Tava prioritāte būtu palikt Liepājā?

Nekad neko nevar zināt futbolā, bet vēlos uzsvērt, ka Liepājā esmu vairāk nekā priecīgs. Izlasei atteicu, jo jutos, ka man šeit ir iespēja palikt divus, trīs gadus. Vienas dienas laikā nevar uzbūvēt komandu un tās nākotnes attīstību. Redzu šo darbu, kā divu, triju gadu ilgu procesu, un tā beigās, protams, ka apsvērtu arī, ko citu. Šobrīd ļoti izbaudu šo izaicinājumu, cilvēkus un pilsētu, tāpēc nedomāju par ko citu.

Klubs jau preses konferencē uzsvēra, ka šīs sezonas mērķis ir izcīnīt titulu. Ko Tu saskati kā šo divu, triju gadu galējo mērķi?

Uzvarēt čempiontitulu. To izdarīt pirmajā gadā būs liels izaicinājums. Veiksmīgi būtu uzlabot pagājušā gada sniegumu, tātad noslēgt sezonu trešajā vietā, cīnīties par Latvijas kausu un pārvarēt kārtu Eiropā. Tas arī ir reālistiski. Rīgas komandas ir ļoti stipras, pēc sastāva un finansēm. “Ventspils” būs ļoti stipra. Pret “Metta” ir ļoti sarežģīti spēlēt, “Jelgavai” ir ļoti labs treneris [Marians Pahars]. “Spartakam” norit pārbūves process, nezinu daudz par “Daugavpili”, bet viņi būs problemātisks pretinieks tālā ceļa dēļ. Komanda no 1. līgas, kas vēlas sevi pierādīt. “Valmiera” šogad būs fiziski un psiholoģiski stiprāka.

Sarežģīti spēlēt deviņu komandu līgā. Saskatu šo kā konkurētspējīgu čempionātu, kurā šogad neparedzu daudz vieglu spēļu. Teikt, ka uzvarēsim titulu, būtu liels solījums. Sekmīgs rezultāts būtu progress gadu no gada.

Intervijas publicēšanas brīdī jau zināsim atbildi, bet pērn veici interesantu izvēli, piešķirot Toberam kapteiņa statusu. Vai tā būs arī šogad, un kas ietekmējis šo lēmumu?

Toreiz savas pirmās nedēļas laikā skatījos uz komandas personībām, nevis spēlētāju vecumu. Vēroju futbolistu entuziasmu. Atceries, ka Kamešs un Ikaunieks bija savainoti. Komandai bija grūts periods. Redzēju jaunu puisi, kurš bija psiholoģiski stiprs, un man nebija problēmu viņu iecelt par kapteini. Šogad man bija vairāki kandidāti. Tas pat nav man ļoti svarīgi, bet, ieceļot Jāni Ikaunieku par kapteini, ceru, ka tas viņam dos papildu atbildību, lai parādītu sevi kā labāko spēlētāju Latvijā. Manuprāt, tieši viņš šobrīd ir labākais. Visiem patīk radošs “desmitais numurs”, un domāju, ka viņš tāds ir.