Virslīgas jaunpienācēji aizvadīs pirmo treniņu; arī pārējie klubi stāsta par jauno sezonu

Latvijas futbola virslīgas potenciālā jaunpienācēja Jūrmalas "Noah" ceturtdien Rīgā aizvadīs savu pirmo kopējo treniņu, preses konferencē pirms čempionāta sākuma atklāja komandas galvenais treneris Artjoms Gorlovs.

Latvijas čempionāts futbolā sāksies šajā nedēļas nogalē un tajā grasās piedalīties deviņas komandas, tajā skaitā "Noah", taču ne tādā veidolā, kā janvārī pēc Armēnijas investoru piesaistes paziņoja jaunizveidotā vienība. "Noah" komandai pirmā spēle gaidāma tikai nākamajā sestdienā.

"Pagaidām grūti ko komentēt saistībā ar situāciju komandā. Tikai šovakar plkst.18 būs pirmais treniņš, kurā piedalīsies 12 futbolisti. Esam tikuši galā ar komandas komplektāciju, tiek kārtotas vīzas un vēl visi futbolisti nav ieradušies. Pagaidām vēl nenosaukšu spēlētājus, jo pats ar daļu komandas vēl neesmu iepazinies. No Turcijas treniņnometnes komandā palikuši daži spēlētāji," skaidroja Gorlovs.

Ņemot vērā sacensību reglamentu, komanda nosaukumu varēja mainīt līdz 1.februārim, tāpēc pagaidām tas palicis nemainīgs. Lai gan klubs savā nosaukumā nes Jūrmalas vārdu, tas šosezon mājas spēles grasās aizvadīt Rīgā un Tukumā.

Tikmēr iepriekšējās sezonas devītās vietas īpašniece "Metta" starpsezonu pavadīja Latvijā.

"Aizvadījām treniņus olimpiskā sporta centra hallē, pat divreiz dienā. Pārbaudes spēlēs bija kvalitatīvi pašmāju pretinieki. Neredzēju īpaši lielas problēmas ar to, ka vairākkārt spēlējām ar vieniem pretiniekiem. Daudzi futbolisti vēl virslīgā nav apbružājušies. Pārsvarā ir vietējie spēlētāji no mūsu akadēmijas, tāpat ir futbolisti no citiem klubiem. Leģionāru pagaidām nav daudz, bet, ja būs klāt, tad tajās pozīcijās, kur mums visvairāk nepieciešams," stāstīja "Metta" galvenais treneris Andris Riherts.

Šosezon "mettieši" no citām komandām īrēs tādus pazīstamus pašmāju spēlētājus kā Raens Tālbergs un Kristers Lūsiņš.

"Mēs principā iepriekš neīrējām futbolistus no citiem klubiem. Akadēmijā ir savi audzēkņi, taču viņi ir kādus trīs gadus jaunāki par tiem, futbolistiem, kurus īrējam. Ar saviem audzēkņiem visu sezonu nevaram izvilkt, tāpēc ir nepieciešami papildinājumi. Paplašinājām spēlētāju skaitu, lai būtu konkurence un rotācija," atzīmēja Riherts.

Klubā atgriezies arī Latvijas jaunatnes izlašu pussargs Dmitrijs Zelenkovs, kurš pirms tam bija Itālijas komandas "Empoli" sistēmā.

"Līgums noslēgts uz visu sezonu. Prieks, ka viņš ir atgriezies un paldies viņam par uzticību klubam. Viņam ir vēlme sevi parādīt Latvijā jau pieaugušo futbolā," teica Riherts.

Tikmēr "Daugavpils" stūrmanis Andrejs Kaļiņins atklāja, ka sagatavošanās periods bija ļoti grūts.

"Koncentrējāmies uz fizisko sagatavotību laikā, kad nevarējām trenēties uz laukuma. Visu programmu izpildījām pilnā apjomā. Devām iespēju jaunajiem spēlētājiem parādīt savu gatavību un motivāciju. Ne viss izdevās ar spēlētāju atlasi, tāpēc dosim iespēju jaunajiem futbolistiem. Komanda būs konkurētspējīga, nevienam nebūs viegli, spēlējot pret mums. Mērķis - saglabāt vietu virslīgā un attīstīt futbolistus," stāstīja Kaļiņins.

Tāpat ar izaicinājumiem starpsezonā saskārās Jūrmalas "Spartaka" komanda.

"Kā jau katram klubam, arī mums bija jārisina daudz jautājumu. Nesauktu tās par problēmām, jo visiem ir vienāda situācija. Bija iespēja trenēties un sagatavot komandu čempionātam. Komandā ir daudz jaunu futbolistu. Ar nepacietību gaidām pirmo spēli. Ceru, ka sezonas aizritēs normāli un līdzjutēji atgriezīsies tribīnēs," pauda jūrmalnieku stūrmanis Mareks Zubs.

Savukārt "Liepājas" komanda starpsezonā četras nedēļas pavadīja treniņnometnē Turcijā, kur pēc menedžera Dāvida Jansona teiktā bija intensīvs darbs.

"Lai gan rezultāti bija dažādi, esam apmierināti. Gatavojamies sezonas startam. Esam saglabājuši lielāko daļu no pagājušās sezonas kodola, tāpat pievienojās spēcīgi futbolisti. Katrā spēlē cīnīsimies par uzvaru," atzīmēja Jansons.

"Kā jau viena no vadošajām komandām, tēmējam uz pašiem augstākajiem mērķiem. Sagaidu pozitīvus rezultātus, taču visu rādīs spēle," piebilda komandas galvenais treneris Dmitrijs Mološs.

Tāpat Turcijā gatavojās arī titulētākā no Latvijas aktīvajām komandām "Ventspils".

"Vairāki futbolisti pametuši komandu, bet ir arī papildinājumi - gan ārzemju spēlētāji, gan vietēji. Pirmais mērķis būs uzvarēt katrā spēlē un nākamais - iekļūt Eirokausos," sacīja "Ventspils" stūrmanis Viorels Frunze.

"Valmierai" pirms došanās uz Turciju bija treniņnometne Latvijā, kur tika ielikta bāze fiziskajai sagatavotībai.

"Turcijā ar dažādiem sastāviem aizvadījām daudzas pārbaudes spēles. Pirms čempionāta sākuma jau risinām konkrētus uzdevumus, lai komanda būtu gatava pirmajām spēlēm. No četriem vārtsargiem ir zināms, kurš būs pirmais numurs, taču visi četri ir spēkos līdzvērtīgi," atklāja "Valmieras" galvenais treneris Tamazs Pertija.

Par sagatavošanās posmu apmierināti ir arī vicečempiones RFS pārstāvji.

"Man šķiet, ka esam gatavi sezonai. Ļoti labi, ka izdevās saglabāt kodolu un piesaistīt dažus kvalitatīvus spēlētājs. Mēģināsim cīnīties par titulu," solīja RFS galvenais treneris Viktors Morozs.

Arī čempionei "Riga" mērķi ir palikuši nemainīgi - izcīnīt titulu un uzvarēt Latvijas kausā.

"Gatavošanos sākām janvāra sākumā. Viss galvenais darbs tika paveikts treniņnometnē Apvienotajos Arābu Emirātos, kur bijām 51 dienu. Bijām piesaistījuši 35 spēlētājus, no kuriem bija pieci vārtsargi. Lēnā garā gatavojamies. Pirmās spēles ir pēc pāris dienām un domāju, ka esam tām gatavi. Visi piesaistītie spēlētāji ir labi iesaistījušies komandas darbā," atzina "Riga" treneru kolektīvā strādājošais Kristaps Blanks.

Rīdziniekus nometnē AAE vadīja Deniss Laktionovs, taču klubs vēl nav izziņojis, kas būs galvenais treneris šajā sezonā.

"Sakarā ar birokrātiju, īsti nav skaidrs, kas vadīs pirmo spēli. Ja viss būs pozitīvi, tad būs treneri pie stūres. Ja nē, tad varbūt es vadīšu komandu," minēja Blanks.

2021.gada sezonā Latvijas futbola virslīgā spēlēs čempione "Riga", otrās vietas ieguvēja RFS, bronzas medaļniece "Valmiera", kā arī "Ventspils", "Liepāja", Jūrmalas "Spartaks", Jūrmalas "Noah", "Metta" un "Daugavpils".

Pirmās trīs spēles jaunajā virslīgas sezonā paredzētas sestdien.