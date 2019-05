Bijušais Latvijas izlases hokejists Oļegs Sorokins televīzijas kanāla "360TV" raidījumā "Hattrick. Hokejs ar Puči" valstsvienības uzbrukuma līderi Rūdolfu Balceru salīdzināja ar Nacionālās Hokeja līgas (NHL) 2018./2019. gada sezonas rezultatīvāko hokejistu Ņikitu Kučerovu.

Balcers pēc divām turnīra spēlēm ar četrām rezultatīvām piespēlēm bija 2019. gada pasaules čempionāta hokejā līderis šajā statistikas rādītājā. Izlasēm aizvadot trešās spēles, liepājnieku apsteidzis zviedrs Viljams Nīlanders, kurš sagrāvē pret Norvēģiju izdalīja četras piespēles.

Taču Balcers joprojām gandrīz atrodas labāko saraksta pašā augšgalā. Nīlanders pagaidām sakrājis sešas piespēles, bet latvietis pēc vēl vienas atdotas piespēles trīs spēlēs sasniedzis jau piekto rezultatīvo piespēli.

"Viņš man gandrīz vai atgādina Kučerovu. Slidošanas stils un vieglums viņam ir citāds. Taču piespēļu daudzums, precizitāte un savlaicīgums tiešām gandrīz atgādina Kučerovu. Ne velti viņš pirmajā spēlē tika pie piespēļu "hat-trick"," izteicās Sorokins par Balceru, kurš Latvijas izlases spēlē pret Austriju izpildīja trīs rezultatīvas piespēles.

"Šajā iepriekšējā spēlē arī viena piespēle. Viņa visas piespēles ir tādas, no kurām bliež pa tiešo vārtos. Lauris Dārziņš ieblieza, Indrašis vakar ieblieza. Tātad tās ir ērtas, patīkamas piespēles, ar pareizo ātrumu," turpināja pašreizējais Latvijas U-18 izlases galvenais treneris.

#LATSUI #IIHFWorlds 34seconds later it's @lhf_lv 's turn to score with this quick back and forth between Indrasis and Balcers.

— IIHF (@IIHFHockey) May 12, 2019