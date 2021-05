Dienu pirms PČ hokejā Saeimā gaidāmas cīņas par skatītāju ielaišanu

Ceturtdien, dienu pirms pasaules hokeja čempionāta, Saeimā vēl varētu būt gaidāmas debates par skatītāju ielaišanu uz spēlēm klātienē.

Līdz šim viedokļi par šo jautājumu bijuši pretrunīgi. Otrdien valdība nelēma par iespēju skatītājiem apmeklēt hokeja čempionātu, kā rezultātā Jaunā konservatīvā partija (JKP), kura vada par sportu atbildīgo Izglītības un zinātnes ministriju, solīja šo jautājumu pārskatīt Saeimā.

Pirmdien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes JKP līderis, tieslietu ministrs Jānis Bordāns žurnālistiem sacīja, ka uz otrdienas Ministru kabineta sēdi tikšot meklēti risinājumi, lai vismaz daļa skatītāju varētu klātienē redzēt Rīgā gaidāmo pasaules hokeja čempionātu, tomēr Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) neiekļāva šo jautājumu valdības sēdes dienaskārtībā.

Sākotnēji tika runāts, ka uz spēlēm varētu ielaist cilvēkus, kas pabeiguši vakcinēšanos pret Covid-19. Šādu cilvēku pašlaik Latvijā vēl ir relatīvi maz – pārsvarā mediķi un seniori. Kā liecināja aģentūras LETA rīcībā esošais IZM noteikumu projekts, valdībai tika piedāvāts jau cits risinājums – ministrija piedāvāja uz spēlēm ielaist zināmu skaitu cilvēku, kuri uzrādītu pēdējo divu dienu laikā veiktus negatīvus Covid-19 testus.

Premjers atteikumu valdībā skatīt minēto jautājumu pamatoja ar faktu, ka šis priekšlikums netika atbalstīts valsts pārvaldes un piesaistīto ekspertu Operatīvajā vadības grupā, jo negatīvs tests negarantē cilvēku nesaslimšanu ar Covid-19.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) otrdien norādīja uz riskiem, kas saistīti ar Covid-19 testiem, sevišķi atļaujot ar negatīviem testiem apmeklēt publiskus pasākumus slēgtā telpā. Pavļuts atgādināja par gadījumu, kad Cēsu koncertzālē tika rīkots koncerts, kurā dalībnieki bija veikuši Covid-19 testus, tomēr vēlāk izrādījās, ka šī koncerta laikā infekcija plaši izplatījās.

Pēc valdības sēdes Saeimas deputāts Gatis Eglītis (JKP) paziņoja, ka JKP ir apņēmusies šo jautājumu pārskatīt Saeimā. Eglītis sociālajos tīklos pārmeta, ka premjers un veselības ministrs esot "norāvuši" jautājumu. "Neko. Turpināsim Saeimā ceturtdien," solījās Eglītis.

Iepriekš pretēji valdības nostājai pēc Jaunās konservatīvās partijas ierosinājuma Saeima atļāva strādāt ēdinātāju āra terasēm. Toreiz koalīcijas politiķi stāstīja, ka esot piekāpušies JKP prasībai, lai šī partija kopā ar opozīciju epidemioloģiskajai drošībai nepieciešamos ierobežojumus neatceltu vēl plašāk.

Partiju apvienība "Jaunā vienotība" (JV) neatbalsta iespēju atļaut skatītājiem klātienē apmeklēt hokeja čempionātu, aģentūrai LETA atzina politiskā spēka Saeimas frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis.

Latkovskis stāstīja, ka tad, kad valdība lēma un veda sarunas par to, vai Latvijā uzņemt visu čempionātu, no Latvijas puses un Starptautiskās hokeja federācijas bija vairākkārtīgi apliecinājumi par to, ka čempionāts notiks bez skatītājiem. Politiķis domā, ka jāpieturas pie tā, uz kā pamata panākta šī vienošanās.

Savukārt Saeimas sekretārs Andrejs Klementjevs (S) rosina likumā paredzēt atļauju pret Covid-19 vakcinētiem cilvēkiem bez maksas klātienē vērot pasaules hokeja čempionāta spēles Rīgā, lai motivētu cilvēkus aktīvāk pieteikties vakcīnai.

Deputāts piedāvā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikt uzdevumu Ministru kabinetam kopā ar Latvijas Hokeja federāciju izstrādāt kārtību bezmaksas biļešu saņemšanai uz 2021. gada pasaules čempionātu hokejā personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām, vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no 22 līdz 90 dienām pēc "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc šīs vakcīnas otrās devas saņemšanas.

Politiķis uzskata, ka šāda iniciatīva strādātu tostarp kā cilvēku motivēšana izšķirties par labu potei pret Covid-19. Viņš arī akcentēja, ka patlaban pieteikties vakcīnai var jebkurš interesents un ir paredzams, ka vakcīnu apjomi būs pietiekoši.