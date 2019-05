IIHF spēka rangs: Latvijai 10. vieta un uzslavas Merzļikinam

Latvijas hokeja izlase Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) spēka rangā pēc neiekļūšanas pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā ierindojas desmitajā pozīcijā, un komentārā uzslavas izpelnījās vārtsargs Elvis Merzļikins.

Jau ierasts, ka pasaules čempionāta laikā IIHF publicē spēka rangu ar ne pārāk nopietniem komentāriem par komandām. Latvijas izlases galvenajam trenerim Bobam Hārtlijam Kvebekā ir nekustamā īpašuma bizness, un komentārā pie valstsvienības desmitās pozīcijas apspēlēta šī tēma.

Spēka ranga līdere pēc grupu turnīra ir Krievija, kas pasaules čempionātā līdz šim cīnās bez zaudējumiem. Grupu turnīra pēdējā spēlē krievi ļoti pārliecinoši pieveica pēdējo divu gadu čempionus zviedrus. TOP 3 vēl ierindojas Kanāda un Vācija, kuras komentārā tiek pieminēts gaidāmais Pasaules kauss futbolā.

IIHF spēka rangs (22. maijs):

1. Krievija: Biedri, mēs Zviedrijas trenera bārdu padarījām sirmu!

2. Kanāda: Ak, Mark. Kā gan tu varēja šādi izrīkoties Šnaideram aiz muguras.

3. Vācija: Joahim? Mēs esam izvēlējušies somu treneri Katarai.

4. Somija: Juhū! Forsbergs un Sundins nespēlē!

5. Zviedrija: Juhū! Mēs neesam dzirdējuši nevienu no šiem čaļiem.

6. Čehija: Vorāčeks ir rijīgs, vērīgs un efektīvs.

7. Šveice: Visi mūsu vārtsargi ir labi, izņemot to vienu neredzamo puisi.

8. ASV: Kremlis zvana pa pirmo līniju.

9. Slovākija: Mēs Ladislavu mīlēsim mūžīgi.

10. Latvija: Elvi? Izbaudi Boba dzīvokli.

11. Dānija: Pīlēnam starpsezonā nepieciešama knābja operācija.

12. Norvēģija: Bonsaksena vārtu guvuma dziesma ir: "Hit Me With Your Best Shot".

13. Lielbritānija: Tas atgriežas mājas, tas atgriežas mājās!

14. Itālija: Makmonagls nāca, ieraudzīja un uzvarēja.

15. Francija: Viņi ir lielāki nekā mēs.

16. Austrija: Mums patīk Rafli, nevis loterijas.