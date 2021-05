Kanādas hokejisti pārvar Kazahstānas atspēlēšanos un turpina tiekties pēc ceturtdaļfināla

Savu otro uzvaru piecās Rīgā notiekošā pasaules čempionāta spēlēs piektdien izcīnīja Kanādas izlase, kas pēc neveiksmīgā turnīra sākuma turpina tiekties pēc ceturtdaļfināla.

Kanādas izlase ar rezultātu 3:2 (1:0, 1:1, 2:1) pārspēja Kazahstānas valstsvienību.

Mača septītajā minūtē Kanādas izlase izspēlēja uzbrukumu uz vārtu priekšu. Vispirms Maksīms Komtuā trāpīja pa vārtu stabu, tad cīņā iesaistījās arī Adams Enriks, taču noslēgumā ripu ieguva Endrū Mandžapane un raidīja to vārtos, realizējot vairākumu. Ar kanādiešu pārsvaru spēle turpinājās, bet kazahi ik pa laikam apdraudēja arī Dārsija Kempera sargātos vārtus.

Otrās trešdaļas ievadā Mandžapane piespēlēja Ouvenam Pauersam, kurš uzreiz izdarīja metienu no tālas distances. Kanādas kapteinis Adams Enriks vārtu priekšā nedaudz mainīja ripas lidojuma virzienu, bet ar to pietika. Tomēr Kazahstānas izlasei turpinājumā izdevās atspēlēties. Vispirms Ņikita Mihailis 25. minūtē ieguva ripu pēc kanādiešu paviršas saspēles, devās uzbrukumā un meta ripu pāri Kempera kājsargam. Savukārt otrās trešdaļas sākumā Mihailis izdarīja precīzu metienu pēc Kērtisa Volka piespēles.

Taču Kanāda pārvarēja saspringto brīdi un sešas minūtes vēlāk Kols Perfeti ar labu metienu vārtu augšējā atguva vadību savai komandai. Mača noslēgumā Kazahstāna bīstami uzbruka, bet noslēgumā Konors Brauns ieslidināja ripu tukšos vārtos.

It's Goal Perfetti time, of course! 🚨

Canada takes the lead! 🔥 #KAZCAN #IIHFWorlds @HockeyCanada @NHLJets pic.twitter.com/KmCyndqCZF