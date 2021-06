Kanādas jaunie hokejisti pēc Stečera meistarstiķa papildlaikā pārsteidz KOK vienību

Kanādas hokeja izlase ceturtdien paveica 2021. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfināla kārtas lielāko pārsteigumu, papildlaikā pieveicot Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandu.

Kanādas hokejisti vietu pusfinālā nodrošināja, spēlē uzvarot ar rezultātu 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Pusfinālā kanādieši tiksies ar ASV hokeja izlasi, kura dienas spēlē sagrāva Slovākijas valstsvienību.

Spēle tika uzsākta ļoti augstā tempā, kurā bīstamus uzbrukumus spēja veidot KOK vienība, bet pie laukuma apmalēm savas dotības izmantoja kanādieši. Perioda izskaņā Krievijas hokejisti pirmo reizi spēlēja vairākumā, izveidoja pāris labas vārtu gūšanas iespējas, tomēr rezultāts palika 0:0.

Ar laiku biežāki kļuva arī dažādi asumi. Novēlotu spēka paņēmienu izpildīja Jevgeņijs Timkins, kuru mazliet pārsteidzoši noraidīja tikai uz divām minūtēm. Tieši Timkins arī guva pirmos vārtus, ripu nogādājot vārtos pēc Dmitrija Orlova metiena. Epizodē vāji nospēlēja Kanādas izlases aizsardzība, kura aizrāvās divcīņās pie apmales.

Kanādas izlase savu iespēju sagaidīja vēl vienā skaitliskajā vairākumā, kad trešā periodā no tuvas distances precīzi meta komandas kapteinis Adams Enrike. KOK hokejisti dažas minūtes pirms pamatlaika beigām izveidoja vairākus uzbrukumu viļņu, bet pēdējās iespējas pirms papildlaika bija tieši Kanādas vienībai.

Par uzvaras vārtiem papildlaikā galvenokārt atbildīgs bija Trojs Stečers, kurš vispirms ar pauzi apspēlēja vienu KOK vienības hokejistu, bet tad ar māņkustību tika garām jau otram, atstājot ripu pa metienam Endrjū Mandžapanem. Uzbrucējam atlika to raidīt pustukšos vārtos, bet bezspēcīgs bija turnīra debitants Sergejs Bobrovskis.

KOK vienība piedzīvoja tikai otro zaudējumu turnīrā. Krievijas hokejisti uzvarēja A apakšgrupā, kurā septiņu spēļu laikā piekāpās vien Slovākijas izlasei. Savukārt Kanādas hokeja izlase, kura uz meistarsacīkstēm ieradās ar gados diezgan jauniem spēlētājiem, ceturtdaļfinālā iekļuva, vien pateicoties negaidītam Kazahstānas izlases zaudējumam un Latvijas valstsvienības neizmantotajai iespējai izraut papildlaiku spēlē pret Vācijas hokejistiem.

Čempionāta pusfināla spēlēs piedalīsies tikai B apakšgrupas komandas. Vienā no dueļiem tiksies Ziemeļamerikas hokejisti no ASV un Kanādas, bet otru finālisti noskaidros Somijas un Vācijas valstsvienības.

KOK – Kanāda 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Vārtu guvēji: Jevgeņijs Timkins (34:32 min.) – Adams Enrike (45:03 min., vair.), Endrjū Mandžapane (62:12 min.)

Metieni pa vārtiem: 25 (8+9+7+1) – 24 (6+9+7+2)

Soda minūtes: 6 – 2

Pēdējā minūtē arī Kubaliks saņēma ripu metiena pozīcijā pēc Stranska izcīnītas ripas pie laukuma apmales, bet Somijas izlases vārtsargs atvairīja .

62 sekundes pirms spēles beigām Čehija ar sešiem laukuma spēlētājiem beidzot izveidoja bīstamu uzbrukumu, un Kovāržs izdarīja metienu pēc pusapgrieziena. Olkinura neļāva ripai izsprukt starp padusi.

62:12 min. KOK – Kanāda 1:2. Kanāda uzvar!Kas par vārtiem tik atbildīgā brīdī! Varenu solo gājienu uzsāk Stečers, kurš ar ilgu pauzi, bet tad māņkustību apspēlē divus pretspēlētājus. Galu galā kanādietis atstāj ripu pa metienam Mandžapanem, kuram atliek to raidīt tukšos vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400537158583156736

Spēle mazliet nomierinās, bet abas komandas tiek pie vienas iespējas. Bobrovskis ar atsitējcimdu prasmīgi atsit tuvu Enrikes metienu, bet tad pēkšņa iespēja rodas Sļepiševam, kurš izpilda negaidītu metienu pa Kempera vārtiem.

Hrubecs nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju.

Kubaliks ieslidoja uzbrukuma zonā un izdarīja metienu ar nūjas neērto pusi, taču Olkinura bija gatavs ripu atvairīt. Divas minūtes pirms mača beigām Čehija pieprasa pārtraukumu, lai varētu apspriesties.

KOK – Kanāda 1:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0). Sācies papildlaiks!Uzreiz vienatnē uzbrūk Tarasenko, kurš pat tiek pie pietiekami bīstama metiena aizsarga aizsegā. Pārsteidz arī Kempers, kurš tūlīt pat riskē, ievadot ripu spēlē.

KOK – Kanāda 1:1 (0:0, 1:0, 0:1). Noslēdzies pamatlaiks!

Stečers met no zilās līnijas, bet mazs rikošets piespiež ripu lidot pāri vārtiem. Grūti bija saprast, vai Bobrovskis būtu bijis glābējs. Pamatlaikā pusotra minūte.

Kovāržs no labās malas meta tālajā vārtu stūrī, bet ripa atkal lidoja garām. Somija ļoti labi turas pie savas spēles plāna, liekot čehiem nopūlēties, lai tiktu pie metieniem.

Pretuzbrukums kanādiešiem! Pēc Andersona-Dolana metiena Bobrovskis ripu atsit vārtu priekšā, bet tur neviena pretinieka nav.

Somijas hokejistiem šoreiz neizdevās izmest ripu ārā no savas zonas, un Sklenička nonāca metiena pozīcijā, bet viņa mestā ripa lidoja garām vārtu augšējam stūrim.

Kanādas izlasei pēc televīzijas pārtraukuma sanācis mazliet noslāpēt spēles tempu. Šķiet, ka šobrīd tieši KOK vienība gatava vairāk tiekties pēc uzvaras pamatlaikā.

Čehijas izlase ar savu lielo pārsvaru 10 minūtēs spējuši izdarīt tikai divus metienus pa vārtiem, bet somi - tikai vienu. Laukumā vairāk cīņas nekā uzbrukumu.

Pamatlaikā atlikušas mazāk nekā piecas minūtes.

Orlovs meistarīgi apspēlē Kanādas izlases aizsardzību, bet metiens gan viņam "nolūst"... KOK komanda uzsākusi vērienīgu ofensīvu.

Kubaliks izslidoja no aizvārtes un izdarīja metienu, bet Kovāržs centās ripu no gaisa iebakstīt vārtos. Tikmēr Stranskis spēlēja asi pret visiem, kas bija viņa ceļā.

Barabanovs pozicionālā uzbrukumā ar ilgu pauzi "izvelk" Kemperu ārā no vārtiem, bet vārtsargs tomēr saglabā pacietību, lai nekristu uz ledus.

Somijas uzbrukumā Kaski saņēma piespēli un izdarīja spēcīgu metienu pa vārtiem, taču Hrubecs ripu atsita. Brīdi vēlāk Ostamā iegāja uzbrukuma zonā un arī spēcīgi meta.

Kameņevs nejauši ar plaukstu bloķē Pauera metienu, tomēr tas nepalīdz Krievijas hokejistiem atrast ripu. To ielenc arī kanādieši, bet bīstams atkārtots metiens izpaliek. KOK komanda šo mazākumu iztur.

Kanādas izlases pirmais virknējums šoreiz gan nespēj ieiet zonā.

Somijas hokejisti turpināja demonstrēt ļoti sīkstu aizsardzību, un čehiem neizdevās pirmajās četrās minūtēs izmantot savu teritoriālo pārsvaru.

48:08 min. Kanādas izlase vēlreiz spēlēs vairākumā!Atkal izceļas Konors Brauns! Kanādieši vēlreiz agresīvi tiecas uz Bobrovska vārtiem, Ņesterovs ar noteikumu pārkāpumu cenšas situāciju atrisināt.

Somija – Čehija 1:0. Sācies 3. periods.

45:03 min. KOK – Kanāda 1:1. Rezultāts izlīdzināts!Konors Brauns pēc īsas pauzes labi vārtu priekšā atrod komandas kapteini Adamu Enriku, kuram turklāt bez maz vai turpat priekšā stāv Komtuā. Komandas biedrs gan tikai patraucē Bobrovskim, kurš neredz metiena brīdi.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400529083369332736

44:03 min. Kanādas izlase spēlēs vairākumāKanādiešu aktivitāte attaisnojas. Tarasenko jau krītošajam Mandžapanem trāpa ar nūju pa seju. Abi pēc svilpes vēl mazliet saķeras. Spriedze pieaug.

Vairāki zibenīgi metieni jau no paša trešdaļas ievada. Labākā iespēja pagaidām Džastinam Denfortam, kurš pēkšņi "izlien" KOK vārtu priekšā, bet ripu raida pāri vārtiem.

KOK – Kanāda 1:0 (0:0, 1:0). Sākusies 3. trešdaļa!

Somija – Čehija 1:0. Noslēdzies 2. periods.

18:35 min. Noraidījums Somijas izlasē. Pakarainens uzbrukuma zonā iegrūda apmalē Kovāržu un nopelnīja 2+10 minūšu noraidījumu.

Somijas hokejisti visiem spēkiem cenšas slāpēt Čehijas izlases uzbrukumus. Pašiem pēdējā laikā uzbrukumi pārāk draudīgi nav sanākuši.

KOK – Kanāda 1:0 (0:0, 1:0). Noslēgusies 2. trešdaļa!

Labu iespēju sagaida arī kanādieši! Divi krievi klūp savā zonā, Pirri atliek pielabot gar vārtiem slīdošu ripu, bet īsti pa to netrāpa.

KOK hokejisti turpina ļoti bīstami uzbrukt. Spēle pārsvarā norit Kanādas izlases zonā. Kanādiešiem, šķiet, jācer sagaidīt pārtraukumu pirms tiek ielaista vēl viena ripa.

Izcili spēlē Kempers! Karnauhovs maina ripas lidojuma virzienu, novirzot to uz pretējo "devītnieku". Vārtsargs pamanās tvert ķērājcimdā.

32:55 min. Somija – Čehija 1:0Petri Kontiola teicami piespēlēja Īro Pakarainenam, kurš saņēma ripu starp diviem aizsargiem un izdarīja metienu pa vārtiem. Simons Hrubecs ripu atvairīja, bet Jere Inala bija pirmais pie ripas un ar zibenīgu metienu guva pirmos vārtus spēlē. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400521422133350402

34:32 min. KOK – Kanāda 1:0. Pirmie vārti!Kanādieši aizraujas ar cīņu pie laukuma apmales. Diagonāla piespēle ļauj Dmitrijam Orlovam vienam izrauties pret Kemperu, kamēr pārējie pieci kanādieši griež galvas un steidz atpakaļ. Kempers aizsarga metienu aptur, bet iziet tik tālu no vārtiem, ka Timkins pēc Orlova piespēles ripu raida jau tukšos vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400520868275441667

Aizvadītajās minūtēs uzbrukumā aktīvāki atkal bija Čehijas hokejisti, un pēc Zadinas metiena no asa leņķa Olkinuram bija jānospēlē ļoti uzmanīgi.

Spēlējot ar tālajiem rezervistu soliņiem, komandas, iespējams, kļuvušas mazliet piesardzīgākas. Pēdējo minūšu laikā spēle rit bez nopietniem uzbrukumiem.

Somijas hokejisti laukumā šajā trešdaļā darbojās diezgan droši. Čehi par to nebija priecīgi, un pēc cīņas pie laukuma apmales Hitils nesportiski nospēlēja pret pretinieku, iesitot no mugurpuses, taču tiesneši to nepamanīja.

Otrās trešdaļas otrajā minūtē Ohtamā no tālas distances izdarīja spēcīgu metienu pa vārtiem, trāpot pa vārtu stabu. Uzbrukums turpinājās, un Hrubecs ar nākamo metienu tika galā.

Aiz saviem vārtiem divcīņā kļūdās Breidens Šnaiders. Vārtu priekšā pie ripas tiek Voronkovs, tomēr viņam nav labākais leņķis metienam. KOK hokejisti pēc mazākuma pārņēmuši iniciatīvu.

Somija – Čehija 0:0. Sācies 2. periods.

Pāris bīstami uzbrukumi sanāk arī KOK komandai. Interesanti, kura komanda pirmā gūs vārtus un kā tas ietekmēs spēles gaitu.

Pēc klusas pirmās minūtes vairākumā kanādieši tiek pie vismaz dažiem metieniem, taču arī šis vairākums nebija pārāk iespaidīgs. Labākā iespēja bija Enrikem, kurš pielika nūju, bet raidīja ripu pāri vārtiem. Asumi laukumā pieaug. Sagaidāms, ka trešajā periodā varētu iet diezgan spraigi.

20:42 min. Kanādas izlase spēlēs vairākumāPietiekami ilgu brīdi pēc Vilardi izdarītā metiena novēlotu spēka paņēmienu no mugurpuses izpilda Jevgeņijs Timkins. Te varētu sekot smagas sankcijas... Pārsteidzoši. Tikai divas minūtes.

KOK – Kanāda 0:0. Sākusies 2. trešdaļa!

Vairākumā Kaksi pēc precīzas saspēles izdarīja tālu metienu pa vārtiem, bet Hrubecs ripu tvēra, nedodot atkārtotu iespēju somiem.

Somijai pēc video atkārtojuma izskatīšanas neieskaita vārtus.Vairākumā Antons Lundels piespēlēja gar vārtiem Īro Pakarainenam, kurš bremzējot ieslīdēja un tika iegrūsts vārtsarga laukumā. Somi sāka priecāties par vārtu guvumu. Tiesneši devās skatīties video atkārtojumu, lai pārliecinātos, vai vārtu guvums vispār bija un, ja tas bija, vai vārti tika gūti pareizi. Pēc ilgas video atkārtojuma skatīšanas tiesneši vārtu guvumu neieskaitīja.

18:08 min. Noraidījums Čehijas izlasē. Kloks kļūdījās piespēlē, bet tad, steidzot labot situāciju, klupināja pretinieku.

Kloks teicami pieslēdzās uzbrukumam un saņēma lielisku Kovārža piespēli, taču brīvu metienu no 45 grādu leņķa viņam neizdevās trāpīt.

KOK – Kanāda 0:0. Noslēgusies 1. trešdaļa!Tuvojoties perioda beigām, aizvien biežāk norit kādi ķīviņi.

Ripa pēc spēcīga metiena atsitas pret apmali, bet KOK hokejisti to ļoti ātri nogādā vārtu priekšā. Kempers pagūst apgriezties ap savu asi, un varbūt pat daļēji nejauši glābj komandu. Pietiekami bīstams vairākums.

Kanādas izlase izcili aizvada pirmo minūti mazākumā, bet tad tomēr kļūdās. Izcilā pozīcijā nonāk Tarasenko, kuram pat tiek dota iespēja uz sekundi apdomāties. Krievijas hokejists notēmē, bet raida ripu gar tālo "devītnieku". Kempers nebūtu bijis glābējs.

Pēc ātras ieiešanas uzbrukuma zonā ripa nonāca pie Ohtamā, kurš izdarīja labu metienu pa vārtiem, taču Hrubecs ripu fiksēja zem kājsarga.

17:10 min. KOK komanda spēlēs vairākumāPēc ilgāka pārtraukuma KOK vienībai sanāk ilgstoši nostāties Kanādas izlases zonā. Jaunais talants Ouvens Pauers tiek sodīts par bloķēšanu.

Somija uzbrukuma zonā uzvarēja iemetienā, bet ripa slīdēja tālu uz aizmuguri, un to uz nūjas uzņēma vārtsargs Olkinura. Viņam virsū nāca divi čehi, viņš sāka viņus apspēlēt, taču darīja to precīzi. Somijas faniem gan mati no tā varēja sacelties stāvus. Vēlāk Turunens apslidoja vārtus un izdarīja metienu pa Hrubeca sargātajiem vārtiem, bet vārtu stūrī netrāpīja.

Bīstams uzbrukums kanādiešu izpildījumā! Mandžapane "izvelk" ripu no KOK hokejistu ķetnām un meistarīgi to atstāj Adamam Enrikem. Komandas kapteinis ripu raida mazliet gar vārtiem.

Somija pirmajās minūtēs izturēja Čehijas izlases uzbrukumus un trešdaļas vidū jau vairāk darbojās ar ripu. Pāris uzmetieni par Hrubeca vārtiem bija draudīgi, jo vārtu priekšā cīnījās uzbrucēji.

KOK hokejistiem jau diezgan ilgi nav sanācis tikt pie metiena. Nevar teikt, ka kanādieši būtu naski izpildījuši raidījumus, tomēr viņi cenšas mest pie katras iespējas. Tās gan ir pietiekami reti. Spēli pārņēmušas cīņas pie laukuma apmalēm.

Kanādieši tomēr spējuši mazliet savaldīt KOK hokejistu pretestību. Krievijas spēlētāji uzbrukumus vairs nespēj veidot tik pārliecinoši. Iespējams, kanādiešiem par labu tomēr nācis augstais temps. Viņi to izmanto, lai pamatīgi pacīnītos gar laukuma apmalēm, kur divcīņās pārsvars laikam tomēr ir jaunajiem ziemeļamerikāņiem.

Zadina no aizvārtes saņēma piespēli un ar nūjas neērto pusi izdarīja metienu pa vārtiem, bet somu vārtsargs bija ieņēmis pareizo pozīciju un nospēlēja teicami.

Kanādas izlasei pagaidām pat grūtības savā kontrolē noturēt ripu. Ļoti ātrs hokejs spēles ievadā.

Čehijas hokeja izlase spēles ievadā vairāk darbojās ar ripu un dzīvojās pa Somijas valstsvienības aizsardzības zonu. Tad somi ļoti paviršu piespēli izdarīja no savas zonas, un Šulāks ripu pārtvēra, taču Olkinura ripu atvairīja.

Krievijas hokejisti sākuši ļoti agresīvi! Kempers jau spēles trešajā minūtē pietiekami bezpalīdzīgi paliek uz ledus, bet aktīvais Dmitrijs Voronkovs neizmanto šo iespēju.

Somija – Čehija 0:0. Spēle sākusies.

KOK – Kanāda. Spēle sākusies!

Vārtsargu līnijā lielu pārsteigumu nav, un komandu vārtus sargās pirmie numuri – Jusi Olkinura un Simons Hrubecs. Sastāvos lielu pārsteigumu nav.

Pašreizējie pasaules čempioni somi grupu turnīru aizvadīja pārliecinoši, bet ne dominējoši, un ar 17 punktiem B grupā ieņemot otro vietu. Čehi turpretī ilgu laiku bija uz robežas kopā ar Zviedriju, kas palika ārpus izslēgšanas spēlēm. Tomēr finiša spurts piecu uzvaru veidā ļāva viņiem ar 13 punktiem ieņemt trešo vietu A grupā. Čehi pēdējo reizi pie medaļām tika pirms deviņiem gadiem.

Debiju šajā čempionātā piedzīvos no NHL izslēgšanas spēlēm atbraukušais Sergejs Bobrovskis! Redzēsim, vai tas KOK komandai dos sagaidīto efektu.

Šogad gan situācija ir pietiekami savāda. Kanādas izlase knapi tika ceturtdaļfinālā, bet tās sastāvu pārsvarā veido gados jauni hokejisti. Favorīte noteikti ir Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) vienība.

Kanādas hokeja izlase hokejistus no Krievijas pieveikusi pēdējās trijās tikšanās reizēs pasaules čempionātos. 2018. gadā kanādieši ceturtdaļfinālā uzvarēja papildlaikā, 2017. gadā viņi triumfēja pusfinālā, bet 2015. gads Krievijas hokeja līdzjutējiem gan jau palidzis murgos. Toreiz kanādieši finālā uzvarēja ar rezultātu 6:1.

ASV – Slovākija 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). Spēle noslēgusies.Vārtu guvēji: Braiens Boils (13:08 min., 1:0), Kolins Blekvels (15:25 min., 2:0), Konors Gārlands (19:30 min., 3:0), Kolins Blekvels (36:50 min., 4:1), Saša Hmeļevskis (45:15 min., 5:1), Konors Gārlands (58:45 min., 6:1) – Peters Cehlariks (32:12 min., 1:3)Metieni pa vārtiem: 33 (16+10+7) – 28 (7+12+9)Soda minūtes: 6 – 6

Hokeja draugiem, sporta līdzjutējiem un visiem pārējiem, kuri seko līdzi pasaules čempionātam Rīgā, tagad ir aptuveni stunda laika, lai atpūstos pirms divām vakara spēlēm, kuras, iespējams, būs vēl intriģējošākas.

Šveice – Vācija. Vācija uzvar pēcspēles metienos!Šveice – Vācija 0:0. Šveicieši met pirmie. Korvi neapspēlē Nīderbergeru.Šveice – Vācija 0:0. Plahta aizraujas ar ilgu pauzi. Beigās atlika mest no nulles leņķa. Šveice – Vācija 0:0. Andrigeto mazliet par ātru ieskrienas un atduras pret Nīderbergeru.Šveice – Vācija 0:0. Kramers apspēlē Dženoni, bet pārmet pāri vārtiem.Šveice – Vācija 1:0. Meiers neaizraujas ar māņkustībām un raida ripu zem pārliktņa!Šveice – Vācija 1:1. Kahuns arī diži neaizraujas un met stūrī.Šveice – Vācija 1:1. Ambīls jau apspēlē Nīderbergeru, bet vārtsargs pagūst atvairīt ripu ar kājsargu.Šveice – Vācija 1:1. Raihelam pagalam neizdodas metieni. Vai nākamie metieni būs pēdējie?Šveice – Vācija 1:1. Hofmana metienu Nīderbergers nejauši atvaira ar nūju.Šveice – Vācija 1:2. Kas par māņkustību! Nēbelss aukstasinīgi izrēķinās ar vārtsargu!

Šveice – Vācija 2:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0). Noslēdzies papildlaiks!

Abas komandas pa reizei izpilda metienus, bet viss liecina, ka piesardzīgais hokejs aizvedīs līdz pēcspēles metieniem.

Lūkass Raihels negaidīti neitrālajā zonā izslido starp diviem šveiciešiem! Noteikti labākā metiena pozīcija Vācijas izlasei papildlaikā. Dženoni nenākas nopūlēties, jo Raihelam nesanāk izpildīt metienu.

Papildlaikā atlikušas četras minūtes. Metieni tiek izdarīti reti. Ja kāda vienība tiek līdz tādam, tad turpat blakus ir aizsargi.

Pēc pirmajiem uzbrukumu viļņiem spēle nomierinājusies. Abas vienības apzinās pieļauta pretuzbrukuma cenu.

ASV – Slovākija 6:1. (3:0, 1:1, 2:0) Spēle noslēgusies.ASV hokejisti kļūst par pirmajiem pusfinālistiem šajā pasaules čempionātā.

Pēkšņi pazudusi visa piesardzība. Vispirms precīzi vārtos jāspēlē Dženoni, bet sekundes desmit vēlāk spēlē jau iesaistās Nīderbergers. Šveiciešu uzbrukums gan bija krietni bīstamāks. Hofmans pa vārtiem meta, neapturot ripu. Vācietis paspēja pārvietoties vārtos.

Teicamu iespēju gūt otros Slovākijas vārtus neizmantoja Hriviks, kurš saņēma piespēli no aizvārtes, bet Pītersens ar kājsaru aizsniedzās līdz ripai.

Šveice – Vācija 2:2 (1:0, 1:1, 0:1). Sācies papildlaiks!

18:45 min. ASV – Slovākija 6:1. ASV izlase punktu mačam pieliek ar vēl vienu Gārlanda precīzu metienu, kurš izmantoja to, ka Ādams Huška nebija ieņēmis pareizu pozīciju vārtos.

16:29 min. Noraidījums abās komandās.Gārlands neizmantoja iespēju un pēc piespēles netrāpīja tukšajā vārtu stūrī. Tad abu komandu hokejisti pēc spēles apturēšanas nolēma nedaudz pagrūstīties, tāpēc Mūrs un Janošiks tika noraidīti.

Šveice – Vācija 2:2. Noslēdzies pamatlaiks!

Vācijas izlase nomaina vārtsargu! Atlikusi mazliet vairāk nekā viena minūte.

59:17 min. Šveice – Vācija 2:2. VĀRTI!Un tomēr! Vācijas izlase izglābjas. Iespējams, tikai otrais īstais vārtu gūšanas moments periodā vāciešiem. Burzma vārtu priekšā, pie ripas tiek Leons Gavanke, kurš neatstāj variantus Dženoni. Netverams un pat neredzams metiens.

Vermins un Simions aizbēg pretuzbrukumā. Nīderbergers glābj! Vārtsargs pārceļ ripu pāri pārliktnim. Ar to intriga varēja arī noslēgties.

Nevar nepieminēt, ka tā jau retie vāciešu metieni ik pa laikam tiek arī bloķēti. Šveices izlasei vēl atlikušas nepilnas trīs minūtes, lai varētu teikt, ka viņi aizvadījuši izcilu trešdaļu aizsardzībā.

Mazāk nekā četras minūtes. Vācijas izlase nevar sūdzēties par iespējām tikt pie ripas, taču uzbrukumi tā arī nepadodas. No malas kāds varētu padomāt, ka šī ir parasta grupu turnīra spēle. Šveicieši turpina nevainojami kontrolēt spēles tempu.

Slovākijas hokejisti vairākumu neizmantoja, un arī turpinājumā ar uzbrukumu realizāciju viņiem nevedās. ASV hokejisti spēlē diezgan droši un vairs nesteidzas uzbrukumā.

Tikai sešas minūtes atlikušas pamatlaikā. Pēdējās četras minūtes pavadītas, pie ripas esot Šveicas izlasei vai neitrālajā zonā.

48:28 min. Noraidījums ASV izlasē. Džounss noraidīts par bloķēšanu.

Vajadzēja paiet desmit minūtēm līdz Vācijas izlase tiek pie pirmā metiena pa vārtiem! Nēbelss apslido Dženoni vārtus, bet vārtsargs paspēj pārvietoties. Vārtu vīrs tver arī atkārtotu metienu.

Savu iespēju sagaida Šveice! Hofmans aizbēg pretuzbrukumā. Viņu gan no sāniem kavē aizsargi, bet Nīderbergeram jāatvaira metiens no tuvas distances.

Pagājušas jau astoņas minūtes. Vācieši vismaz pāris reizes beidzot met garām vārtiem. Šveices izlase izcili kontrolē spēles tempu.

ASV – Slovākija 5:1Slovākijas hokejisti trešā perioda pirmajās minūtēs daudz spēlēja ar ripu, taču iespējas gūt vārtus neveidojās pārāk raiti. Tad ASV pārtvēra ripu un pretuzbrukumā pamatīgi sodīja Slovākiju, vārtu priekšā saspēlējoties, līdz precīzi meta Saša Hmeļevskis. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400468689212743681

Šveices izlase izskatās gatava nospēlēt disciplinēti aizsardzība šīs trešdaļas garumā. Vāciešiem pirmo piecu minūšu laikā maz kas ir sanācis.

45:15 min. ASV – Slovākija 4:1. Sācies 3. periods

Šveice – Vācija 2:1 (1:0, 1:1). Sācies 3. periods!

ASV – Slovākija 4:1. Noslēdzies 2. periods

Šveice – Vācija 2:1 (1:0, 1:1). Noslēdzies 2. periods!

Pirmo reizi spēlē var teikt, ka kāda no komandām ilgāku laika sprīdi "spiež". Veiksmīgs perioda noslēgums vāciešu izpildījumā. Dženoni nācies atsist vairākus metienus.

Tiesneši piedeva diezgan "netīru" spēka paņēmienu Cehlarikam, kurš apmalē ietrieca Heliksonu

37:23 min. Šveice – Vācija 2:1. Vācieši gūst pirmos vārtus!Vāciešiem presingojot pretinieku zonā, Toms Kīnhakls atņem ripu aiz vārtiem. Tam seko triju metienu sērija, ar kuru Dženoni tiek galā. Tomēr pie atlēkušās ripas tiek arī Kīnhakls, kuru vārtsargam vairs nav iespējams apturēt. Iespējams, šveicieši par daudz "nosēdās" pēc otrajiem vārtiem. Iniciatīvu uzreiz sagrāba Vācijas izlase.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400461170851541008

16:50 min. ASV – Slovākija 4:1. ASV hokejisti atkal uzņēma apgriezienus un sāka darboties uzbrukuma zonā. Cīņā pie apmales Ādams Liška saņēma sitienu ar nūju, un viņam bija grūtības turpināt spēlēt aizsardzībā. Spēle netika apturēta. ASV turpināja uzbrukt, bet epizodes noslēgumā Ēriks Robinsons gar vārtiem piespēlēja Kolinam Blekvelam, kurš izmantoja iespēju gūt vārtus.

Pat neņemot vērā vairākumu, šveicieši otrajā trešdaļā bijuši mazliet pārāki. Vācijas izlasei vairs neizdodas uzspiest savu presingu.

33:26 min. Šveice – Vācija 2:0. Vārti!Lūk, kā! Šveicieši saraustīto spēles ritējumu vēlreiz pārvērš vārtu guvumā. Pavisam ikdienišķa ieslidošana zonā ļauj izkārtot izcilu iespēju Hercogam, kurš ripu raida vārtos bez tās apstrādāšanas. Ļoti labu piespēli no laukuma apmales atdeva Tristans Šervijs. Ripa izlēkāja starp trim vācu hokejistiem.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400459363966328832

32:12 min. ASV – Slovākija 3:1. Roberts Lantoši viduszonā nogādāja ripu Peteram Cehlarikam, kurš iegāja uzbrukuma zonā un no iemetiena apļa izdarīja metienu virs Kela Pītersens pleca. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400459286036111382

Slovākijas hokejisti pēc vairākuma turpināja vairāk spēlēt ar ripu, taču momenti īsti neveidojās. Tad ASV pārtvēra ripu un steidza uzbrukumā, kurā atkal Robinsons un Mūrs bija smailē.

Šveices izlase pārāk daudz laika pavada, cenšoties kārtīgi nostāties zonā un izspēlēt vairākumu. Divos svarīgos brīžos šveiciešiem arī "nolūza" metiens. Vācijas izlase izsprūk sveikā.

Slovākija savā vairākumā divas reizes apdraudēja ASV vārtus, bet draudīgs metiens bija tikai Cehlarikam, kurš meta no distances, neapturot piespēlēto ripu. ASV hokejisti kopumā mazākumā spēlēja ļoti droši.

27:04 min. Šveices izlase spēlēs vairākumāVisu līdzšinējo spēles daļu abas komandas ļoti korekti izpildīja daudz spēka paņēmienu, cīnoties par nevienai vienībai nepiederošo iniciatīvu. Iespējams, mazliet pacietības pietrūka Matisam Plahtam, kurš pārāk izteikti ietrieca pretinieku bortā, pagrūžot viņu ar rokām. 2+10 minūtes vienam no komandas līderiem.

41:44 min. Noraidījums ASV izlasē. Džounss sodīts par turēšanu ar nūju.

Laukumā daudz cīņas. Spēle joprojām ir ļoti piesardzīga, bez liekām kļūdām aizsardzībā. Pirmo piecu minūšu laikā it kā bijuši divi metieni pa vārtiem, bet tie Šveices izlases izpildījumā arī bija pietiekami nenopietni.

ASV – Slovākija 3:0. Sācies 2. periodsMets Rojs pēc nospēlētām nepilnām trim minūtēs laukumā ASV izlases rindās vairs neatgriezīsies.

Šveice – Vācija 1:0. Rit 2. periods!

ASV – Slovākija 3:0. Noslēdzies 1. periods.

Ar to trešdaļa nenoslēdzās. Milošs Romans pēc iemetiena saņēma sitienu no Braiena Boila pa kājstarpi. Boils un Romans pirms tam viens otram kaut ko "laipnu" pateica. Abu komandu spēlētāji sāka skaidroties.

Šveice – Vācija 1:0. Noslēdzies 1. periods!Pēc precīzā metiena atlikušajā perioda daļā izpildīts vairs tikai viens metiens. Šajā spēlē pagaidām bijuši vairāki šādi nogriežņi. Taču skaidrs, ka kādā brīdī vāciešiem vajadzēs tiekties pēc pirmā "gola".

19:30 min. ASV – Slovākija 3:0.Simons Ņemecs zaudēja divcīņā pie apmales neitrālajā zonā, un Konors Gārlands ieguva ripu un steidza uzbrukumā, kurā apspēlēja Mareku Djalogu un izdarīja metienu precīzu metienu gar tuvo vārtu stabiņu virs vārtsarga kājsarga.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400450920148652036

15:17 min. Šveice – Vācija 1:0. Pirmie vārti! Šveicieši retu reizi nostājas pozicionālam un ilgam uzbrukumam. Izcili bez ripas nospēlē aizsargs Ramons Unterzanders, kurš aizzogas aiz vāciešu hokejistu mugurām un saņem ripu netālu no vārtiem. Nīderbergers nepaspēj pavisam "aizslēgt" tuvo vārtu pusi. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400448171281510406

15:25 min. ASV – Slovākija 2:0.Atkal pēc neveiksmīga Slovākijas izlases uzbrukuma amerikāņi ātri devās uzbrukumā. Tajā Ēriks Robinsons no aizvārtes piespēlēja Kevinam Lebenkam, kurš ātri ripu atstāja Kolinam Blekvelam, un viņš otro reizi raidīja ripu Huskas sargātajos vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400449666521526288

13:08 min. ASV – Slovākija 1:0Marians Studeničs meta garām vārtiem un ripa no apmales nonāca pie Braiena Boila, kurš pats slidoja pāri visām zonām un izdarīja precīzu metienu virs Ādama Huskas kājsarga. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1400447570904637452

Talantīgais Metijs Benīrs devās presingos slovākus viņu zonā, taču, slidojot aiz vārtiem, viņš paklupa un ieslīdēja apmalē, savainojot potīti. Tāpat uz ģērbtuvēm devies arī Mets Rojs.

Šveiciešiem brīžiem nesanāk pārvarēt blīvo Vācijas izlases aizsardzību neitrālajā zonā. Jāsaka, ka pagaidām virsroku ņem vāciešu spēles maniere. Rezultāts gan vēl ilgi varētu palikt 0:0. Dominē disciplinēts hokejs.

Slovākijas hokejisti spiesti pamatīgi aizsargāties, amerikāņi jau izdarījuši 13 metienus pa vārtiem. ASV lielo pārsvaru pagaidām nespēj pārvērst vārtu guvumā, bet tad, kas slovāki tiek uzbrukumā, viņi pārsvarā tiek aizvirzīti uz laukuma malām.

Nīderbergeram nākas apzināti "izbāzt" galvu ārā no drūzmas, lai redzētu Marko Novaka metienu no zilās līnijas. Spēles ievads bez bīstamiem metieniem, tomēr abas komandas nekautrējas uzbrukt.

Pītersens aiz vārtiem uz nūjas neuzņēma ripu, kas slovākiem deva iespēju izdarīt metienu pa vārtiem. Rosandičs meta no distances, bet vārtsargs jau bija ieņēmis vietu vārtos.

Gregorijs Hofmans laukuma garumā uzņemas apspēlēt praktiski visu Vācijas izlases komandu. Aizsargi neļauj viņam izpausties līdz galam, taču tāpat uzbrucējam sanāk pietiekami labs metiens. Nīderbergers ripu skar ar cimdu, tā lido garām vārtiem.

ASV hokejisti vairākumā pieci pret trīs darbojās ļoti aktīvi un izspēlēja kombināciju, kurā Mūrs dežurēja pie tālā vārtu staba un gaidīja piespēli. Kad šāda izspēle izdevās, Huska paspēja pielikt kājsargu un skaisti atvairīt metienu. Vairākums palika neizmantots.

2:57 min. Vēl viens noraidījums Slovākijai. Neilgi pēc iemetiena ar nūju neuzmanīgi nospēlēja Grmans.

Vācijas izlase spēli uzsāk ar ļoti aktīvu presingu Šveices valstsvienības zonā. Dženoni nācies tvert pāris metienus. Skaidrs gan, ka šai būtu jābūt diezgan līdzvērtīgai spēlei.

2:43 min. Noraidījums Slovākijas izlasē. Lantoši aiz ASV vārtiem cīnījās par ripu, taču viņš neuzmanīgi nospēlēja ar nūju un klupināja pretinieku.

ASV jau pirmajās minūtēs ļoti bīstami uzbruka, un Blekvela metienu vārtu apakšējā stūrī Slovākijas izlases vārtsargs Huska atvairīja ar slidu. Pirmo ofensīvu izturējuši, Slovākija mēģināja pieturēt ripu un samazināt spēles tempu.

ASV – Slovākija 0:0. Spēle sākusies

Šveice – Vācija 0:0. Spēle sākusies!

Spēli vadīs Andris Ansons un trīs Krievijas Olimpisko komiteju (KOK) pārstāvoši soģi.

Vācijas izlases sastāvā bez pārsteigumiem. Tomēr, iespējams, mazliet negaidīti, ka Šveices vienības vārtus sargās Dženoni, nevis Reto Berra.

Vienā no pirmajām ceturtdaļfināla spēlēm sagaida ļoti principiāls duelis starp Šveices un Vācijas izlasēm. Komandas bieži vien aizvadījušas ļoti saspringtas spēles. 2018. gada olimpiskajās spēlēs, kurās Vācija izcīnīja sudrabu, ceļš uz finālu sākās, pirmajā "play-off" spēlē ar 2:1 pagarinājumā pieveicot Šveici. Var arī piesaukt 2015. gadu, kad Prāgā vienā apakšgrupā spēlēja gan Šveice, gan Vācija, gan arī Latvija. No grupas izkļuva vien Šveice, kura Vācijas izlasi "aiz borta" atstāja, uzvarot ar rezultātu 1:0.

ASV izlasē pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā traumas dēļ nespēlēs kapteinis Džastins Abdelkeiders, malā palikuši arī Ādams Klendenings un Raiens Šei. Savukārt Slovākijas izlasē nespēlēs Martins Faško-Rudašs, Pavols Skaļickis, Mihals Ivans, Daniels Gahļinecs un Adrians Holesinskis.ASV izlases vārtus sargās šī turnīra pirmais numurs Kels Pītersens, bet Slovākiem vārtos būs Adams Huska.

Pasaules hokeja čempionātā ceturtdien noskaidrosies četras komandas, kuras cīnīsies par godalgām.

Čehijas hokeja izlase spēles ievadā vairāk darbojās ar ripu un dzīvojās pa Somijas valstsvienības aizsardzības zonu. Tad somi ļoti paviršu piespēli izdarīja no savas zonas, un Šulāks ripu pārtvēra, taču Olkinura ripu atvairīja.