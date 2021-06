Kulda: aizvadījām labu spēli, taču nespējām gūt vārtus

Latvijas izlases hokejisti Artūrs Kulda un Renārs Krastenbergs pēc zaudējuma Vācijas hokejistiem atzina, ka Latvijas valstsvienība aizvadījusi labu spēli, taču nespēja realizēt vārtu gūšanas iespējas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka Latvijas hokeja izlase otrdien noslēdza 2021. gada pasaules čempionātu, pēc sāpīga zaudējuma (1:2) pret Vācijas izlasi neiekļūstot ceturtdaļfinālā.

Vācijas izlase jau pirmo septiņu minūšu laikā guva divus vārtus, bet lielāko atlikušās spēles daļu iniciatīva piederēja Latvijas hokejistiem, kuri gan pārsvaru nespēja izmantot.

"Mēs aizvadījām labu spēli," savas pārdomas izteica Artūrs Kulda. "Mums bija iespējas. Virzījām ripas uz vārtiem. Domāju, Vācija izcili nospēlēja aizsardzībā. Viņi nobloķēja tik daudz metienu, tik labi nospēlēja mazākumā. Domāju, tas ir iemesls, kāpēc viņi uzvarēja. Mēs vienkārši nespējām gūt vārtus."

Vienisprātis ar pieredzējušo komandas biedru bija turnīra debitants Renārs Krastenbergs: "Aizvadījām labu spēli. Smagi strādājām, katrs no mums atstāja savu sirdi uz ledus. Nespējām tikt pie tiem vārtiem. Mums bija iespējas, bet viņi labi nospēlēja aizsardzībā. Sāpīgi zaudēt savu līdzjutēju priekšā. Kaut kur, kaut kādas lietas pietrūka."

Jaunais hokejists neuzskata, ka komandu pievīlusi nervozitāte, ko būtu sagādājusi pirmā spēle līdzjutēju priekšā. Viņš vainu vairāk meklēja sliktā spēles ievadā, kā arī pateicās sanākušajiem faniem.

"Paldies līdzjutējiem, ka viņi dzina visu komandu uz priekšu," pateicībā skatītājiem pievienojās Kulda. "Viņi mūs atbalstīja katrā periodā. Bijām ļoti priecīgi, ka līdzjutēji varēja skatīties mūsu spēli. Žēl, ka šī bija vienīgā spēle ar līdzjutējiem."

22 gadus vecais Krastenbergs tika atzīts par vienu no trim labākajiem Latvijas izlases spēlētājiem čempionātā, taču dižu prieku viņš par to nepauda. Hokejistam no debijas turnīra atmiņā palikšot kolektīva gars un tajā valdošais cīņasspars.

"Man šķiet, ka to varēja iedot jebkuram no mūsu komandas. Spēlējām visi kā viens. Neviens nav par sevi. Ko tas nozīmē? Neko daudz, jo neizpildījām savu mērķim," sprieda Krastenbergs.

Savukārt Kuldam, kuram šis bija jau septītais pasaules čempionāts, tika vaicāts, kas, viņaprāt, bija spilgtākie brīži čempionātā: "Nezinu. Spilgts brīdis mums būtu sasniegt ceturtdaļfinālu, bet mēs to nepaveicām."

2021. gada pasaules čempionāts hokejā turpināsies jau ceturtdien, kad astoņas valstsvienības aizvadīs ceturtdaļfinālu spēles. Latvijas izlases pārdarītāja Vācijas valstsvienība tajā tiksies ar Šveices hokejistiem.