Latvija gūst divus vārtus 39 sekundēs un dramatiskā galotnē notur uzvaru

Latvijas hokeja izlase trešdien, 17. maijā, pasaules hokeja čempionātā "Arēnā Rīga" nervozā cīņā ar 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) nosargāja uzvaru pār Norvēģiju, tiekot pie svarīgiem trim punktiem cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā.

Latvija tādējādi izcīnīja otro uzvaru četros mačos, Rīgas grupā šobrīd iekļūstot "play off" zonā. Savukārt Norvēģija savos valsts svētkos piedzīvoja trešo zaudējumu četrās spēlēs, bet turnīra turpinājumā norvēģiem vairāk būs jādomā par vietas saglabāšanu elitē.

Latvijas hokejisti spēles iesākumā pieļāva vairākas kļūdas, kuru dēļ nācās palikt mazākumā. Cīņas gaita bija līdzīga, bet pirmajā trešdaļā nevienai no komandām vārtus gūt neizdevās. Uz otro trešdaļu latvieši laukumā izgāja apņēmīgi noskaņoti, un 24. minūtē izdevās izvirzīties vadībā. Latvija ātri devās uzbrukuma zonā, kur Kaspars Daugaviņš nogādāja ripu Rūdolfam Balceram, kurš ātri atspēlēja netālu esošajam Rodrigo Ābolam, un viņš trīs sekundes pirms vairākuma beigām izpildīja teicamu metienu no uzbrukuma zonas vidus.

39 sekundes vēlāk Latvija vēlreiz izspēlēja uzbrukumu no labās malas, un Ronalds Ķēniņš precīzi piespēlēja Tomam Andersonam, kurš uzreiz izpildīja precīzu metienu, gūstot savus pirmos vārtus pasaules čempionātā. Trešdaļas turpinājumā latvieši turpināja būt aktīvāki, turklāt ieguva arī divu vīru vairākumu, taču to neizdevās izmantot. 35. minūtē Havards Salstens izvirzīja Ludvigu Hofu pretuzbrukuma pa labo malu, un viņš ar savas komandas pirmo metienu šajā trešdaļā pārspēja Artūru Šilovu.

Spēles gaita trešajā trešdaļā ievērojami mainījās, un Latvijas hokejisti bija spiesti spēlēt no aizsardzības. Norvēģi ar katru nākamo minūti uzbruka arvien apņēmīgāk, bet pēdējās divas minūtes Latvijai vajadzēja pavadīt mazākumā. Uzvaru izdevās nosargāt.

Pasaules čempionāta turpinājumā tagad Latvija piektdien spēlēs pret Slovēniju, bet pēc tam sestdien komandu gaida cīņa pret Kazahstānu.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi.

Pasaules hokeja čempionāts: Latvija – Norvēģija

Spēles statistika

Rodrigo Ābols atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlases sastāvā. Savukārt Norvēģijas izlasē pie šī goda tika Makss Krogdāls.

Latvija - Norvēģija 2:1. Spēle noslēgusies

Milzīgu spiedienu norvēģi izdarīja, Latvija nekādi nevarēja dabūt ripu ārā no savas zonas.

Treteness izdarīja metienu, ripa pēc rikošeta. Norvēģi sāka spēlēt pilnā sastāvā, bet Šilovs ar nākamo metienu tika galā, ripu ķerot.

Norvēģi mainījuši vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju.

Norvēģijas hokeja izlases treneris savus spēlētājus izsauca uz 30 sekunžu apspriedi.

58:00 min. Noraidījums Latvijas izlasē Zīle izpelnījās sodu par turēšanu ar nūju. Tradicionālas spēles beigas Latvijas hokeja izlases izpildījumā.

Klātienē maču vēro 6872 skatītāji

Lēnīgi izspēlētā kombinācijā Ābols izdarīja piespēlēja pa diagonāli Daugaviņam, kuram neizdevās pārspēt vārtsargu, metot vārtu apakšējā stūrī.

56:49 min. Noraidījums Norvēģijas izlasē. Par bīstamu spēli ar augsti paceltu nūju nospēlēja Martinsens.

Latvijas izlase spēlē izteikti no aizsardzības, arvien biežāk ripu vienkārši izmetot ārā no savas zonas.

Nepilnos sastāvos abām komandām bija uzbrukumi, bet rezultāts nemainījās. Balinskis vēlreiz labi iegāja uzbrukuma zonā, taču neizdevās atrast turpinājumu. Otrā laukuma pusē biežāk ripas lidoja Šilova virzienā.

Balinskis vēlreiz šajā mačā izgāja pret vārtsargu pēc labas sadarbības, bet arī šoreiz viņam neizdevās noslēgt uzbrukumu.

51:48 min. Noraidījums Norvēģijas izlasē. Par ripas izmešanu ārpus laukuma jeb spēles laika vilcināšanu sodīts vārtsargs Haukelands. Sodu izcietīs Oldens.

57:27 min. ASV - Austrija 4:1Austrieši nomainīja vārtsargu un par to samaksāja. Kļūda vidējā zonā, amerikāņi pārtver ripu un Niks Perbikss iemet tukšos vārtos

51:19 min. Noraidījums Latvijas izlasēLatvija mēģināja ieķerties uzbrukuma zonā, bet tas neizdevās. Tad Smirnovs nopelnīja sodu par turēšanu ar rokām.

Bergs-Paulsens izdarīja metienu pēc ieiešanas uzbrukuma zonā, bet vārtu priekšā rāvās Olsens. Tiesneši apturēja spēli, jo norvēģis spēlēja vārtsarga laukumā.

Pašreizējā spēles gaita liek domāt, ka Latvijas izlasei šis rezultāts būs jānotur, nevis izdosies palielināt pārsvaru.

Trešdaļas desmitās minūtes sākumā Norstebo izdarīja metienu, ripa tika cauri spēlētāju burzmai un virzījās uz vārtiem, bet Šilovs spēja to pārtvert pirms kāds no norvēģiem to iegūst.

Aptuveni divas minūtes cīņa ritēja no vienas uzbrukuma zonas uz otru, un vārtu gūšanas momentu īsti nebija.

51:17 min. "Bullīti" uz amerikāņu vārtiem nerealizē Dominiks Cvergers, kurš uzmet virsū vārtsargam Kalam Pītersenam,

Andersons uzbrukuma zonas stūrī nospēlēja aktīvi un izkārtoja metienu Smirnovam, kuram vārtsargu pārspēt neizdevās. Brīdi vēlāk jau Olimbs meta pa vārtiem, bet Šilovs ar ķērājcimdu atvairīja ripu.

Pēc labas pārejas no aizsardzības uzbrukumā Krastenbergs apdraudēja vārtus. Tomēr spēles turpinājumā norvēģi izdarīja spiedienu uz Latvijas izlases vārtiem.

Norvēģijas hokejisti vairāk spēlēja ar ripu, un šodien aktīvais Eiriks Salstens izdarīja metienu no aizsarga aizsega. Šilovs droši tvēra ripu.

Trešdaļa iesākās saraustīti, un pusminūtes laikā bija trīs iemetiena. Norvēģi uzvarēja iemetienā Latvijas zonā un ātri izspēlēja metienu no distances. Šilovs ar plecu ripu atsita.

Sācies 3. periods

43:24 min. ASV - Austrija 3:1Amerikāņi dubulto savu pārsvaru. Vārtus gūst Leins Hatsons, kurš burtiski iebaksta ripu vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1658851976170426369

ASV - Austrija 2:1. Sākas 3. periods

Vārtu autors Toms Andersons LTV tiešraidē pēc otrā perioda:Neiemetām vairākumā, nolaidās enerģija. Momenti ir, tos jārealizē. Paši laižam viņus atpakaļ spēlē. (Par savu pirmo vārtu guvumu pasaules čempionātos) Ilgi gaidīts. Galvenais, lai uzvarētu, tad būs patīkamāka sajūta.Jāspēlē. Zinām, ka šodien esam labāka komanda, jāiemet savi goli, kad ir izdevības, un viss būs kārtībā.

Latvija - Norvēģija 2:1. Noslēdzies 2. periods.Norvēģijas izlasei vairākumā izdevās viens metiens, bet Treteness no labas pozīcijas raidīja ripu garām.

38:01 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Balinskis devies izciest divu minūšu sodu par bloķēšanu.

Vairākumā ātru metienu pa vārtiem no labās malas izdarīja Daugaviņš, brīdi vēlāk pēc saspēles no pretējās malas meta arī Indrašis.

36:21 min. Noraidījums Norvēģijas izlasē. Martinsens izdarīja sitienu ar nūju, dodot Latvijai vēl vienu vairākuma iespēju.

Džeriņš un Indrašis mēģināja izspēlēt līdz tukšam vārtu stūrim, bet iespējams tomēr vajadzēja mest no vārtu priekšas.

Ātrā uzbrukumā Balinskis atspēlēja ripu Dzierkalam, kura bīstamu metienu norvēģu vārtsargs atvairīja.

ASV - Austrija 2:1. Noslēdzies 2. periods

Latvija labi nospēlēja pie apmales, un Ābols devās uz vārtiem. Viņš piespēlēja gar vārtiem Daugaviņam, kurs līdz ripai neaizsniedzās.

34:20 min. Latvija - Norvēģija 2:1Latvijas hokejisti turpināja savu uzbrukumu, bet tad pie apmales ripa tika pazaudēta. Havards Salstens izvirzīja Ludvigu Hofu pretuzbrukuma pa labo malu, un viņš ar pirmo metienu šajā trešdaļā pārspēja Artūru Šilovu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1658845545958342657

38:20 min. ASV - Austrija 2:1Austrieši ātri ielaiž vārtus. Kārters Meizurs četru austriešu ielienkumā mierīgi izdara plaukstas metienuhttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1658846068346429442

Rihards Bukarts atņēma ripu norvēģu zonā un nogādāja to Krastenbergam, kurš aizsargu ielenkumā izdarīja draudīgu metienu, bet vēl trīs vārtu pārsvaru panākt neizdevās.

37:23 min. ASV - Austrija 1:1Austrija izcili izspēlē vairākumu un kapteinis Tomass Rafls pēc perfektas piespēles pie tālā stabiņa pieliek tikai nūjuhttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1658845026108022786

Pēc ātrākas saspēles Rihards Bukarts trāpīja vārtu tīklā no otras puses. Vairākums tā arī palika neizmantots.

Latvijas hokejisti divu vīru vairākuma dzīvojās pa uzbrukuma zona, bet visas darbības bija lēnīgas. Haukelands ar ripām, kas lidoja viņa virzienā, tika galā pietiekami droši.

30:10 min. Vēl viens noraidījums Norvēģijai. Džeriņš uzvarēja iemetienā un Dzierkals ātri meta pa vārtiem, bet ripa lidoja garām. Uzbrukuma turpinājumā vēl vienu noraidījumu par klupināšanu nopelnīja Olsens. Latvija 1:42 minūtes spēlēs lielajā vairākumā.

29:52 min. Noraidījums Norvēģijas izlasē. Norvēģijas izlases kapteinis ar elkoni atgrūda Daugaviņu, kurš mēģināja no mugurpuses izsist ripu. Tiesneši video atkārtojumā vērtēja, cik liels sods jāpiespriež, bet nolēma, ka par sitienu galvā Salstens jāsoda ar divām minūtēm.

Krastenbergs bija neapmierināts ar to, ka Kāsastuls pret viņu pielietoja spēka paņēmienu pēc svilpes. Viņš devās atbildēt un salauza pretiniekam nūju.

Nospēlētās deviņās minūtēs otrajā trešdaļā norvēģi vēl nav izdarījuši metienu pa Šilova vārtiem.

Vārtu guvumi atraisīja Latvijas izlasi, kas turpināja izdarīt spiedienu Norvēģijas izlases aizsardzības zonā.

27:16 min. ASV - Austrija 1:0Amerikāņus vadībā izvirza Roko Grimaldi

Pēc vēl viena uzbrukuma pa labo malu Rihards Bukarts izdarīja metienu pāri vārtiem

Vakar Saeimā viesojās Latvijas hokeja izlase. Šodien Arēnā Rīga viesojas Saeimas priekšsēdētājs Smiltēns.

23:53 min. Latvija - Norvēģija 2:0Latvijas izlase vēlreiz uzbrukuma zonā iegāja pa labo malu, un pēc Ronalda Ķēniņa piespēles gar vārtu priekšu no kreisās malas precīzi meta pasaules čempionāta debitants Toms Andersons.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1658840459957944321

23:14 min. Latvija - Norvēģija 1:0Latvijas izlases vairākums tuvojās beigām, bet tad ar īsām piespēlēm izdevās ieiet uzbrukuma zonā. Kaspars Daugaviņš nogādāja ripu Rūdolfam Balceram, kurš ātri atspēlēja blakus esošajam Rodrigo Ābolam, un izpildīja teicamu metienu no uzbrukuma zonas vidus.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1658840033141374978

Vairākuma sākumā uzreiz izdevās teicams uzbrukums. Dzierals vārtu priekša apdraudēja vārtus, bet tad ripa nonāca pie Riharda Bukarta, bet atkal Haukelands nospēlēja precīzi. Turpinājumā latvieši vairāk spēlēja pozicionāli, līdz Indrašis meta no kreisās malas.

21:17 min. Noraidījums Norvēģijas izlasē. Latvijas izlase teicami iegāja uzbrukuma zonā, un pēc Balcera piespēles Balinskis izgāja pret vārtsargu. Viņam neizdevās pārspēt Haukelandu. Turpinājumā latvieši izdarīja vēl vairākus metienus. Lai arī neizdevās gūt vārtus, izdevās nopelnīt vairākumu. Sodu par klupināšanu nopelnīja Bergs-PaulsensLatvija vēl aizturētā soda laikā darbojās pa uzbrukuma zonu.

Sācies 2. periods

ASV - Austrija 0:0. Sākas 2. periodsPirmajā periodā katrai komandai pa deviņiem metieniem. Amerikāņi pagaidām nedaudz "iemiguši".

Kaspars Daugaviņš (LTV tiešraidē pēc pirmā perioda):Paši pieļāvām pāris kļūdas aizsardzībā, nācās glābt situāciju un ir noraidījumi. Jāspēlē drusku vienkāršāk. Disciplīnas trūkums. Pirmais periods nebija, kā gribējām spēlēt. Tūlīt ģērbtuvē parunāsim un jāsāk uzspiest tas temps, ko mēs pirms veidojām.

Latvija - Norvēģija 0:0. Noslēdzies 1. periods.

19:39 min. Abpusējais noraidījumsIndrašis noraidīts par rupjību, bet Kāsastuls - par sitienu pretiniekam ar nūju.

Džeriņš uzvarēja iemetienā, ripa nonāca pie Riharda Bukarta, kurš lieki nedomāja un meta pa Haukelanda vārtiem, tomēr vārtsargs bija uzdevumu augstumos. Pēc nākamā iemetiena norvēģi devās vēl vienā bīstamā pretuzbrukumā. Pēc izdarītā metiena sākās asumi, kuros arī dūres tika pavicinātas.

ASV - Austrija 0:0. Noslēdzies 1. periods

Ķēniņš pārtvēra ripu pie Norvēģijas vārtiem, bet viņam neizdevās ripu nolikt sev pa metienam. Šī nebija pirmā rupjā kļūda savā zonā norvēģu izpildījumā.

Norvēģijas hokejisti spēles turpinājumā, iespējams, bija aktīvāki. Viņi izdarīja ātrus metienus uzreiz pēc ieiešanas uzbrukuma zonā,

Batņa iesāka uzbrukumu, Rihards Bukarts meta pa vārtiem, bet Batņa netika pie atlēkušās ripuas.

Ripa atlēca pie Dzierkala, kurš to uzņēma uz nūjas lāpstiņas un uzreiz meta pa vārtiem, bet aizsargs gūlās ripas lidojuma ceļā.

Smirnovs izpildīja metienu pēc ieiešanas uzbrukuma zonā pa kreiso malu. Brīdi vēlāk Norvēģijas izlase sāka spēlēt pilnā sastāvā, un tā uzreiz izspēlēja ļoti bīstamu uzbrukumu. Oldens izdarīja metienu, ripu Šilovs atsita vārtu priekšā. Ar kopīgiem spēkiem briesmas izdevās novērst.

11:16 min. Noraidījums Latvijas izlasē.Skaista izspēle noslēdzās ar Ābola metienu no tuvas distances, bet Haukelands ripu atvairīja. Mirkli vēlāk norvēģi devās pretuzbrukumā, kurā Daugaviņš nopelnīja sodu par sitienu ar nūju. Komandas spēlē vienādos sastāvos.

Pirmā perioda vidū ASV hokejisti neizmanto vēl vienu vairākumu. Tamperē, tāpat kā Rīgā, pagaidām bez vārtu guvumiem.

10:36 min. Noraidījums Norvēģijas izlasē. Daugaviņš pa labo malu devās uzbrukuma zonā, bet viņu pretinieks Hansens kavēja ar rokām

Latvijas hokejisti aizvadīja ļoti labu mazākumu, un norvēģi tā arī nespēja uzbrukuma zonā izvietoties pozicionāli. Visa spēle Latvijas zonā notika tikai pie laukuma apmalēm.

8:04 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Par bloķēšānu sodīts Oskars Batņa, kurš ļoti agresīvi nospēlēja, dodoties pēc ripas uzbrukuma zonā.

Indrašis uzbrukuma zonā pārtvēra ripu un uzreiz piespēlēja uz vārtu priekšu Džeriņam, kuram metiens neizdevās.

ASV hokejisti cīņā pret Austriju piektajā minūtē ieguva vairākumu, bet tas netika izmantots.

Daugaviņš pēc izturētā mazākuma raidīja ripu gar vārtu priekšu, bet Ābols tika nosegts un līdz ripai neaizsniedzās.

Mazākuma sākumā Cibuļskis meta ripu pāri visām zonām, un Dzierkals nonāca uzbrukuma smailē, bet epizodi ar golu noslēgt neizdevās. Šilovs turpinājumā tika galā ar trīs aizsargu metieniem, bet vienā no momentiem Salstens vārtu priekšā teju ieguva atvairītu ripu.

3:42 min. Noraidījums Latvijas izlasē.Norstebo iegāja uzbrukuma zonā un uzmeta pa vārtiem, bet Šilovs droši ripu aizvirzīja uz laukuma stūri. Brīdi vēlāk pēc metiena norvēģu aizsargam salūza nūja, un ripa negaidīti nonāca pie Oldena, kurš bija vārtu priekšā pret Šilovu. Viņš meta garām vārtiem. Taču Mamčičs šajā epizodē nopelnīja sodu par sitienu pretiniekam ar nūju.

Balinskis uzbrukuma zonā nesapratās ar Smirnovu, norvēģis pārtvēra ripu, bet Cibuļskis paspēja nobloķēt metienu.

Ābols zaudēja pirmajā iemetienā, tomēr latvieši pirmie devās uzbrukumos. Balcers apslidoja vārtus un meklēja komandas biedru vārtu priekšā, bet tad aktīvs bija Dzierkals, pēc kura ieiešanas zona metienu izdarīja Roberts Bukarts.

Tikmēr Tamperē sākusies spēle starp favorīti ASV un Austriju.

Spēle sākusies!

Pirms spēles ar Norvēģiju tribīnēs redzamas diezgan daudz tukšu vietu. Klātienē šo maču varētu apmeklēt ap septiņiem tūkstošiem skatītāju.

Norvēģijas izlases virknējumi mačam pret Latviju

Latvijas hokeja izlases treneris Raimonds Vilkoits pirms spēles ar Norvēģiju stāstīja, ka pretinieku spēle mazākumā ievērojami atšķiras no citām komandām. Šī komanda strādā pēc ļoti konservatīvas sistēmas, laukumā darbojas, ievērojot treneru norādījumus, kā arī pie bortiem tā nespēlē ļoti agresīvi. Ierasti viņi provocē pretiniekus, bet neko izteikti rupju nedara. Vilkoits prognozēja, ka Latvijas izlase vārtus varētu gūt pretuzbrukumā vai arī no uzbrukuma zonas vidus.

Latvijas hokeja izlasē uz šo maču vienīgā izmaiņa ir tā, ka Dana Ločemeļa vietā spēlēs Renārs Krastenbergs. Treneris Raimonds Vilkoits stāstīja, ka turnīra laikā visas komandas vēlas riskēt pēc iespējas mazāk, un Krastenbergam esot lielāka pieredze.

Latvijas izlases vārtsargs arī šajā mačā būs Artūrs Šilovs, kurš bijis stabils komandas pirmais numurs šajā turnīrā. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-vartu-drosiba-atkal-uzticeta-silovam.d?id=55530286

Latvijas un Norvēģijas izlases pasaules čempionātos tikušās 13 reizes, no kurām astoņās uzvarējuši latvieši, tajā skaitā svinot panākumu arī pērnā gada turnīrā (3:2). Šosezon tika aizvadīti arī divi savstarpēji pārbaudes mači, un arī tajos uzvarēja Latvija.Latvijas un Norvēģijas savstarpējās spēles PČ1938. gada 12. februāris, Prāga – 3:1 (1:0, 0:1, 0:0, 2:0)1997. gada 3. maijā, Turku – 6:3 (2:1, 4:0, 0:2)1999. gada 15. maijs, Lillehammere – 7:1 (3:0, 1:1, 3:0)2006. gada 16, maijs, Rīga – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)2007. gada 7. maijs, Maskava – 4:7 (2:3, 0:3, 2:1)2008. gada 11. maijs, Halifaksa – 4:1 (2:1, 1:0. 0:1)2010. gada 16. maijs, Manheima – 5:0 (0:0, 0:0, 5:0)2012. gada 12. maijs, Stokholma – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)2016. gada 17. maijs, Sanktpēterburga – 1:3 (1:1; 0:2; 0:0)2018. gada 5. maijs, Herninga – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)2019. gada 21. maijs, Bratislava – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)2021. gada 28. maijs, Rīga – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) – pēcspēles metienos2022. gada 16. maijs, Tampere – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1

Latvijas hokeja izlasei pēc vēsturiskās uzvaras pār Čehiju trešdienas spēle pret Norvēģiju ir svarīga, lai turpinātu cīņu par iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Panākums iepriekšējā spēlē sagādāja daudz patīkamu emociju, jācer, ka pēc šīs spēles nebūs emocionāls kritums. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-hokejisti-maca-pret-norvegiju-lukos-turpinat-bruget-celu-uz-ceturtdalfinalu.d?id=55529674