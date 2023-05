Latvija savā pirmajā pusfinālā divreiz izvirzās vadībā, bet atzīst Kanādas meistaru pārākumu

Latvijas hokeja izlase sestdien, 27. maijā, savā pirmajā pasaules čempionāta pusfinālā ar rezultātu 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) piekāpās Kanādas izlasei. Tādējādi Latvijas hokejisti svētdien pasaules čempionātā cīnīsies par bronzas godalgām.

Latvijas izlasei spēles sākums izdevās aktīvs, bet lēnām ripas kontroli pārņēma Kanādas izlase. Tomēr devītajā minūtē Latvijas izlase pozicionālā uzbrukumā izvirzījās vadībā. Kristaps Zīle izdarīja tālu metienu pa vārtiem, Rihards Bukarts pēc rikošeta savāca ripu un uzmeta vēlreiz. Dans Ločmelis bija pirmais pie vārtsarga atvairītās ripas un ar ātru metienu guva vārtus, būdams precīzs otrajā mačā pēc kārtas.

Artūrs Šilovs turpināja Latvijas izlases vārtos spēlēt ļoti droši, bet brīdi vēlāk Tailers Tofoli ar nūjas neērto pusi izdarīja metienu pa vārtu stabu. Kanādas hokejistiem ar uzbrukumu veidošanu neveicās tik raiti, bet trešdaļas galotnē Miks Indrašis neizmantoja labu iespēju dubultot pārsvaru, kad pārtvēra ripu.

Otrajā trešdaļā Latvijas izlasei neizdevās realizēt divu vīru vairākumu, un arī turpinājuma netrūka noteikumu pārkāpumu. Spēle nevienādos un nepilnos sastāvos rezultātu nemainīja, taču 32. minūtē Adams Fantili arī norībināja Latvijas izlases vārtu stabu. Četras minūtes pēc tam Peitons Krebss iegāja Latvijas izlases zonā un piespēlēja Samuelam Bleisam, kurš trāpīja pa lēkājošu ripu un raidīja to tālajā augšējā vārtu stūrī.

Tomēr rezultāts neizšķirts saglabājās tikai 66 sekundes, kad Rūdolfs Balcers pārtvēra ripu neitrālajā zonā un steidza uzbrukumā. Viņš apspēlēja Makenziju Vīgeru un izpildīja precīzu metienu virs pretinieku vārtsarga kājsarga.

Trešās trešdaļas ievadā Kanāda ar lielas veiksmes palīdzību guva vārtos. Aiz vārtiem tā izcīnīja ripu, un Džeks Kvins to savāca savā rīcībā un izdarīja metienu no negatīva leņķa. Ripa trāpīja trāpīja pa Šilova ķiveri, no kuras tā ielidoja vārtos. Cīņas turpinājumā 49. minūtē Milans Lučičs precīzi piespēlēja Adamam Fantili, kurš iegāja uzbrukuma zonā, apspēlēja Ralfu Freibergu un pārspēja Artūru Šilovu, pirmo reizi dodot Kanādas izlasei vadību.

Latvijas hokejisti mēģināja vēlreiz atjaunot līdzsvaru uz rezultāta tablo, tomēr uzbrukumi neveidojās pietiekami bīstami. Skots Lotons galotnē no savas zonas ieraidīja ripu tukšos vārtos un panāca mača gala rezultātu.

Kanādas izlase šajā pasaules čempionātā mēģinās izcīnīt savu 28. zelta medaļu pasaules čempionātos, savukārt Latvijas izlase cīnīsies par bronzas godalgām.

Otrā pusfinālā spēkosies ASV un Vācijas valstsvienības.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu..