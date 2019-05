Latvijai IIHF spēka rangā desmitā vieta un uzslavas līdzjutējiem

Katrā pasaules hokeja čempionātā Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) preses pārstāvis veido spēka rangu, kurā pie katras komandas tiek pierakstīts arī kāds amizants komentārs.

Pēc divām spēļu kārtām Latvijas izlase spēka rangā ierindojas 10. vietā, turklāt Latvijas izlases līdzjutēji nopelnījuši uzslavas par savu aktīvo komandas atbalstīšanu. Jau vēstīts, ka Latvijas izlase turnīra ievadā ar 5:2 uzvarēja Austriju, bet pēc tam ar 1:3 piekāpās pērnā gada vicečempioniem šveiciešiem.

Spēka ranga līderpozīcijā atrodas Somijas izlase, kas čempionātu sākusi ar divām uzvarām, un komentārā pie šīs komandas tiek ironizēts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) drafta kandidātiem Kāpo Kako un amerikāni Džeku Hjūzu. Abi pretendē uz pirmo drafta numuru.

IIHF spēka rangs (13. maijs):

1. Somija: "Džek? Šeit Kāpo. Tev tiek debesskrāpji, man tiek purvs.

2. Čehija: Vīri no Kladno mums sniedz baudu.

3. Krievija: Kaut Losandželosa nolīgtu treneri vārdā Iļja Dežardēns.

4. Vācija: 2019. gadā mēs nezaudēsim Olimpiskajiem atlētiem no Krievijas.

5. ASV: Kāpo? Tu jokojies ar nepareizo veci. Te Džeks Eikels.

6. Slovākija: Kā es kļuvu par sātanu (Šatanu), tu arī to vari izdarīt: Ērika Černāka stāsts.

7. Kanāda: Skaidra lieta, ka neviens negrib atkārtot 1936. gada olimpiskās spēles.

8. Zviedrija: Uz paģirām no Pilzenes alus, nekas nav labāks par picu.

9. Šveice: Interesants fakts – Niko bija Endija Vorhola mūza.

10. Latvija: Karogi un bungas ir atļauti. Turklāt, mēs esam skaļi.

11. Dānija: Pīlēna (2018. gada PČ talismana) sieva viņam teica: "Beidz lamāties uz televizoru".

12. Francija: Mainiet Obeliku pret Lučiču, kamēr viņam vēl ir vērtība.

13. Norvēģija: Mēs neesam sinhronizēti, gluži kā talismans, tīrot zobus pie "Macarena".

14. Austrija: Šajā līmenī tu vari ēst Vīnes šniceli uz rezervistu soliņa.

15. Lielbritānija: Gluži kā Makdeivids, Maiks Hemonds lielāko pienesumu dod kopā ar Draizaitlu.

16. Itālija: Jari Kurri spēlēja Itālijā, viņam bija 17. numurs, mēs esam ielaiduši 17 vārtus. Tā ir zīme.