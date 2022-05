Latvijas izlase pirms došanās uz čempionātu pārliecinoši pieveic Kazahstānu

Latvijas hokeja izlase pirmdien aizvadīja noslēdzošo pārbaudes spēli pirms 2022. gada pasaules čempionāta hokejā, "Arēnā Rīga" otro reizi divās dienās pieveicot Kazahstānas izlasi.

Latvijas hokejisti svinēja uzvaru ar rezultātu 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Pirmo reizi valstsvienības rindās šajā pavasarī laukumā devās Rūdolfs Balcers un Elvis Merzļikins, kurš atvairīja 21 no 22 metieniem un tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlases rindās. Ārpus pieteikuma palika savainotais Miks Indrašis un saslimušais Ronalds Ķēniņš.

Mājinieku labā vārtus guva Roberts Bukarts, Artūrs Kulda, Renārs Krastenbergs, Mārtiņš Dzierkals un Rodrigo Ābols. Pēc spēles treniņa nolūkos tika aizvadīts papildlaiks un pēcspēles metieni. Papildlaiks noslēdzās bez vārtu guvumiem, bet "bullīšos" uzvarēja Kazahstānas hokejisti.

Latvijas valstsvienība arī otrajā spēlē pret Kazahstānas valstsvienību pirmajā trešdaļā guva trīs vārtus. Jau spēles otrajā minūtē vairākumu realizēja Roberts Bukarts, perioda vidusdaļā to pašu paveica Artūrs Kulda, bet ātrajā uzbrukumā izcēlās Renārs Krastenbergs.

Otrā perioda ievadā vairākumu izmantoja arī viesi, Ņikitam Mihailisam ar precīzu metienu pārspējot Merzļikinu. Tieši šajā periodā Kazahstānas izlase radīja visvairāk vārtu gūšanas iespējas, ar kurām sekmīgi galā tika Merzļikins, vairākkārt izpelnoties līdzjutēju atbalsta saukļus. Savukārt spēles 35. minūtē ļoti skaistus vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, kurš apslidoja pretinieku vārtus un jau kritienā raidīja ripu Iļjas Rumjanceva sargātajā "cietoksnī".

Trešais periods noritēja mierīgākā tempā. Spēlei punktu pielika Rodrigo Ābols, kurš izpildīja precīzu metienu no vārtu priekšas. Šīs darbības laikā pretinieks gan viņam trāpīja ar nūju pa seju. Ābols uzreiz devās uz ģērbtuvēm, bet piedalījās papildlaikā.

Ziņots, ka iepriekšējā pārbaudes spēlē Latvijas izlase Kazahstānas valstsvienību pieveica ar rezultātu 5:0. Latvijas hokejisti sakrāja trīs uzvaras sešās pārbaudes spēlēs, vienreiz divos mačos pieveicot Franciju, bet divas reizes zaudējot Šveices izlasei.

2022. gada pasaules čempionāts hokejā no 13. līdz 29. maijam notiks Somijas pilsētās Helsinkos un Tamperē. Latvijas izlase dalību turnīrā uzsāks 13. maijā ar spēli pret ASV hokeja valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā lasāms detalizētāks mača notikumu apraksts.

Pārbaudes spēle hokejā: Latvija – Kazahstāna

Līdzjutējiem skandējot "El-vi!", par labāko spēlētāju Latvijas izlasē tiek nosaukts Merzļikins.

Pēcspēles metienu sērijā ar rezultātu 2:3 uzvar Kazahstānas izlase. Mājinieku labā precīzus "bullīšus" izpildīja Dzierkals un Ābols, bet tos nerealizēja Jeļisejevs, Balcers un Rihards Bukarts.

Nosacītais papildlaiks noslēdzas bez vārtu guvumiem. Tā laikā pat trīs vārtu gūšanas iespējas bija Marenim, bet Rumjancevs palika nepārspēts.

Papildlaika ievadā laukumā devies Rodrigo Ābols. Tā ir pozitīva zīme viņa veselības kontekstā.

Latvija – Kazahstāna 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Spēle noslēgusiesPēc finālsvilpes izlases treniņa nolūkos gan vēl aizvadīs papildlaiku un pēcspēles metienus.

58:45 min. Latvijas izlase spēlēs vairākumāBalcers ar skaistu slidojumu visa laukuma garumā izprovocē Starčenko uz neatļautu spēka paņēmienu. Hokejists, iespējams, mazliet nokavēja iespēju izpildīt piespēli, toties nopelnīja vēl vienu iespēju patrenēt vairākuma izspēles.

57:02 min. Latvija – Kazahstāna 5:1. Vārti!!!Vārtu guvums ar sāpīgu cenu. Pēc rikošeta vārtu priekšā pie ripas tiek Rodrigo Ābols. Pretinieks viņam ar nūju trāpa pa seju, bet Ābols tāpat spēj izpildīt precīzu metienu. Uzbrucējs vārtus nenosvin un uzreiz pamet laukumu, bet arēnas apkalpojošajam personālam nākas notīrīt uz ledus palikušās asinis.

56:36 min. Latvijas izlase spēlēs vairākumāMarenim pēc labas piespēles neizdodas raidīt ripu pustukšā vārtu stūrī, taču viņam ar noteikumu pārkāpumu patraucēja Akoļzins.

Pretiniekiem tiek dota iespēja uzbrukt trijatā pret vienu aizsargu. Rahmanovam metiens pēc diagonālās piespēles īsti nesanāk, bet sava loma bija arī Merzļikinam, kurš to atvairīja.

Bukarts, Krastenbergs un Džeriņš noorganizē pēkšņu pretuzbrukumu, bet Rumjancevs tiek galā ar Džeriņa metienu.

Merzļikinam nākas pāris reizes atvairīt pietiekami bīstamus metienus. Vārtsargs atkal izpelnās atbalsta saukļus. Mazākums atkal izciests sekmīgi.

48:35 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumā19 gadus vecais Klāvs Veinbergs pārcenšas ar aktivitāti otrā laukuma pusē, smagi ietriecot Volku laukuma apmalē. Uzbrucējs tiek sodīts.

Merzļikins it kā atvaira ripu pēc spēcīga metiena, taču tā tomēr lēnām turpina ceļu vārtos. Vārtsargs paspēj to ar nūju izvilkt no saviem vārtiem. Sekundes vēlāk ripa pēc pretinieka metiena atsitas pret tiesnesi, tūlīt pat nonākot vārtu priekšā. Merzļikins vēlreiz nospēlē precīzi, glābjot izlasi no neveiksmīga vārtu zaudējuma.

Pēdējās minūtes noritējušas diezgan mierīgi. Latvijas izlase daudz kontrolē ripu, taču savu spēli neuzspiež.

Mazākums izciests. Labu iespēju pretuzbrukumā jau paguvis izveidot Ābols.

Latvija – Kazahstāna 4:1 (3:0, 1:1). Sākusies trešā trešdaļa!

Latvija – Kazahstāna 4:1 (3:0, 1:1). Noslēgusies otrā trešdaļaPerioda izskaņā teicami nospēlē Merzļikins, kurš atsit no tuvas distances izpildītu metienu.Pēc diviem periodiem Latvija izpildījusi 15 metienus, bet pretiniekiem sanākuši 11 raidījumi pa Merzļikina vārtiem.

39:38 min. Latvijas izlase spēlēs trijatāUz vārtu priekšu sekmīgi aizlauzās Kērtiss Volks. Viņu pārmāca arī Merzļikins, bet Andris Džeriņš tiek noraidīts par viņa pagrūšanu mugurā.

38:17 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumāŠoreiz ar nevajadzīgu noraidījumu atzīmējas Sandis Smons, kurš pie laukuma apmales paklupināja pretinieku.

"Lielais vairākums" netika izmantots, bet tam sekoja ļoti bīstama epizode. Pēc metiena no zilās līnijas ripa atsitās pret vārtu stabu. Pie ripas it kā bija gan Krastenbergs, gan Dzierkals, bet Kazahstānas izlase šajā misēklī paguva nogādāt ripu prom no vārtiem.

35:01 min. Latvijas izlase spēlēs "lielajā vairākumāRobertu Bukartu savā zonā nevajadzīgi nogāž Savickis. Mājinieki vairāk nekā minūti varēs spēlēt piecatā pret trijiem.

34:18 min. Latvija – Kazahstāna 4:1. Vārti!!!Fenomenāls vārtu guvums Dzierkala izpildījumā! Uzbrucējs ieslidoja zonā, izprovocēja noraidījumu, bet turpināja kustību uz aizvārti. Apslidojot vārtus, Dzierkals jau krita, bet paguva raidīt ripu pašā vārtu stūrī! Viktors Svedbergs uzreiz dodas izciest sev piespriesto sodu.

33:13 min. Latvijas izlase spēlēs vairākumāVismaz uz brīdi kazahu spiediens apsīks, Latvijas izlasei tiekot pie iespējas spēlēt vairākumā. Viesi jau otro reizi šodien atzīmējas ar skaitliskā sastāva pārkāpumu.

Jau otro reizi šajā periodā izcilu piespēli veic pieredzējušais Starčenko. Merzļikins gan noreaģē un atvaira pretkustībā izpildīto metienu!

Arēna skandē "El-vis, El-vis!". Latvijas izlase iekrīt nomaiņas laikā, kas dod izcilu pretuzbrukuma iespēju Ribarovam. Uzbrucējs pagūst izpildīt divus metienus pa Merzļikina vārtiem, bet viņš glābj mājiniekus. Mazākums noslēdzies.

Kazahi kļūdās piespēlē, kas sagādā Latvijas izlasei varenu pretuzbrukuma iespēju! Tomēr ripa sasniedz Balceru par vēlu – Latvijas valstsvienībai zonas pārkāpums.

27:00 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumāKrastenbergs neitrālajā zoņā nejauši trāpīja pretiniekam ar nūju.

Pie labas iespējas no kreisā iemetienu apļa tiek Roberts Bukarts. Šoreiz viņš gan Rumjancevu ar šādu metienu nepārspēj. Pārsvars joprojām laukuma saimniekiem.

20:49 min. Latvija – Kazahstāna 3:1. Pirmie vārti viesiem.Merzļikinu ar ļoti precīzu metienu neilgi pēc nostāšanās zonā pārspēj pretinieku trenera dēls Ņikita Mihailiss.

Latvija – Kazahstāna 3:0. Sākusies otrā trešdaļa!

19:40 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumāVēl viens nevajadzīgs noraidījums. Laukumā bija izslidojuši seši laukuma spēlētāji.

Latvija – Kazahstāna 3:0. Noslēgusies pirmā trešdaļaLatvijas izlase pirmajā trešdaļā izpildījusi deviņus metienus, bet Kazahstānas hokejisti veikuši četrus raidījumus.

Lieliska iespēja arī Balceram, bet viņam pēc skaistas Ābola piespēles nesanāk nogādāt ripu vārtos. Latvijas izlasei perioda otrajā pusē bijis nomācošs pārsvars.

16:42 min. Latvija – Kazahstāna 3:0. Vārti!!!Renārs Krastebergs panāk jau rezultātu 3:0! Gados jaunais uzbrucējs pārtvēra ripu un izveidoja "divi pret viens" ātro uzbrukumu. Uzbrucējs lēma pa vārtiem mest pats, pārliecinoši pārspējot viesu vārtsargu.Abu šo pārbaudes spēļu scenāriju autors laikam bijis tas pats cilvēks. Arī svētdien pirmajā periodā rezultāts bija 3:0.

Lieliski spēlē Merzļikins! Beidzot spēlē aktīvāk iesaistās arī NHL vārtuvīrs, kurš nodrošina sekmīgu aizstāvēšanos atlikušajās mazākuma sekundēs.

12:05 min. Abas vienības spēlēs četratāLatvijas izlase labi saspēlējās. Labu iespēju no vārtu priekšas neizmantoja Jaks. Taču šo vairākumu pārrāva Riharda Bukarta pārkāpums uzbrukuma zonā.

12:30 min. Latvija – Kazahstāna 2:0. Vārti!!!Marenis ieslido zonā, skaistā slidojumā izpilda vienu aplīti un atstāj ripu Artūram Kuldam. Pieredzējušais aizsargs triec ripu vārtos! Viņam lieti palīdzēja Oskars Batņa, kurš vienatnē traucēja vārtsargam redzēt metiena izpildes brīdi.

10:43 min. Latvijas izlase spēlēs vairākumāĻoti aktīvs uzbrukums noslēdzas ar Pāvela Akoļzina pārkāpumu. Laukumā atkal dodas potenciāli pirmais vairākuma virknējums ar Balceru, Ābolu, Jeļisejevu, Smirnovu un Jaku ierindā.Smirnovs šodien šajā piecniekā aizstāj saslimušo Ķēniņu.

Latvijas izlase pilnībā neko nepieļauj, spēlējot mazākumā. Mazliet bīstamāks bija pat pašu latviešu radītais pretuzbrukums.

6:58 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumāMerzļikins tiek galā ar ne pārāk bīstamu pretinieku metienu. Krastenbergs pārkāpj noteikumus tālu no vārtiem, cīnoties par atlēkušo ripu.

Pēc vārtu guvuma spēli nomākušas mazas neprecizitātes abu vienību izpildījumā. Laukumā valda mierīgs hokejs.

1:52 min. Latvija – Kazahstāna 1:0. Vārti!!!Mājinieki pat īsti neveica kādu izspēli, un tikko bija nostājušies zonā. Taču pēc diagonālas piespēles ļoti precīzi nospēlēja Roberts Bukarts, kurš apstrādāja ripu un raidīja to tālajā vārtu stūrī.

0:42 min. Latvijas izlase spēlēs vairākumāKazahstānas hokejisti uzreiz veic skaitliskā sastāva pārkāpumu.

Spēle sākusies!

Arīdzan šovakar "Arēna Rīga" tribīnes izskatās diezgan piepildītas. Skaidrs, ka daļu līdzjutēju noteikti "pievilka" Merzļikina un Balcera iespēja atrādīties pašmāju publikas priekšā.

Svētdien aizvadītā spēle noslēdzās ar rezultātu 5:0. Rezultāts gan neataino spēles ritējumu.https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/silovam-sausa-spele-latvijas-hokejisti-bez-vadosajiem-speletajiem-sagrauj-kazahstanu.d?id=54323402

Salīdzinājumā ar vakar aizvadīto spēli komandas pieteikumā parādījušies vairāki tās potenciālie līderi – Elvis Merzļikins, Kristaps Zīle, Artūrs Kulda, Rodrigo Ābols, Rūdolfs Balcers un Rihards Marenis. Slimības dēļ joprojām nespēlē Ronalds Ķēniņš, vēsta hokeja žurnālists Ulvis Brože. Otro dienu pēc kārtas ārpus pieteikuma palicis arī Miks Indrašis.

Atgādinām, ka Latvijas izlase būs viena no pirmajām, kura uzsāks dalību turnīrā. Čempionāts latviešiem sāksies jau piektdien, pulksten 16.15 ar spēli pret ASV hokejistiem.

Labvakar, portāla "Delfi" lasītāji! Latvijas izlase tūlīt pat aizvadīs noslēdzošo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta hokejā.