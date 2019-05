Pasaules hokeja čempionāts: ceturtdaļfināla spēļu apskats

Pasaules hokeja čempionātā ceturtdien, 23. maijā, tika aizvadītas ceturtdaļfināla spēles, kurās uzvaras izcīnīja Kanāda, Krievija, Čehija un Somija.

Pasaules hokeja čempionāta ceturtdaļfināla spēles

Čehija - Vācija 5:1 (0:0, 1:1, 4:0). Vārtu guvēji: Jans Kovārš (33:41 min.), Jakubs Vorāčeks (44:19 min.), Dominiks Kubaliks (51:41 min.), Ondržējs Palāts (53:08 min.), Jans Kovāržs (59:50 min. - Franks Mauers (37:45 min.) Soda minūtes: 6 - 6Metieni pa vārtiem: 34 - 22

Somija - Zviedrija 5:4. Spēle noslēgusiesVārtu guvēji: Niko Mikola (1:00 min.), Peteri Lindboms (25:04 min.), Jani Hakanpā (29:08 min), Marko Antila (58:31 min.), Sakari Maninens (61:37 min.) - Jons Klingbergs (2:38 min. vair.), Patriks Hornkvists (16:57 min.), Eliass Petersons (20:25 min.), Ēriks Gustafsons (39:35 min.)Soda minūtes: 4 - 0Metieni pa vārtiem: 32 (7+13+11+1) - 18 (7+7+3+1)

Ceturtdaļfināla spēles nelika vilties, un pasaules čempionāts turpināsies sestdien, kad notiks abi pusfināla mači.

61:37 min. Somija - Zviedrija 5:4Zviedri savu iespēju neizmanto, bet to izmanto somi - Maninens no kreisās malas raida ripu tālajā devītniekā! Izcili precīzs metiens!https://twitter.com/IIHFHockey/status/1131660350091276288

Somija - Zviedrija 4:4. Sācies pagarinājumsPagarinājumā komandas spēlē trīs pret trim

Kā cieta vārtu kamera...https://twitter.com/IIHFHockey/status/1131656029681344512

Somija - Zviedrija 4:4. Noslēdzies pamatlaiks.Pēc 3 minūšu pārtraukuma komandas sāks 10 minūšu pagarinājumu līdz pirmajam golam

Pēc gūtajiem vārtiem ilga pauze, jo izskatījās, ka zviedri ņem trenera iespēju par nepareizi gūtiem vārtiem. Tomēr zviedri atsauca savas vēlmes

Čehija - Vācija 5:1. Spēle noslēgusies.

58:31 min. Somija - Zviedrija 4:4.Somi izmanto skaitlisko vairākumu uzbrukumā. Lundkvists atvaira divus metienus, bet tad ripu pirmais pamana Antila, kurš to iebaksta vārtos

Vācijas izlases vairākums bija ļoti haotisks un neveiksmīgs.

Somija pēc zviedru izdarītā pārmetiena ņem pārtraukumu. Un uzreiz Somija arī maina vārtsargu.Jāspēlē 2 minūtes

59:50 min. Čehija - Vācija 5:1.Čehijas izlase ļoti centīgi mēģināja mest ripu tukšos vārtos, taču to izdevās izdarīt Janam Kovāržam.

Somijas hokejistiem joprojām nekas īsti neizdodas. Atlikušas mazāk 3 minūtēm.

56:26 min. Noraidījums Čehijas izlasē. Jaškins klupināja pretinieku un devās izciest sodu. Vācijas izlase uzreiz mainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Turklāt vācieši spēlē ar sešiem uzbrucējiem.

Nīlanders aizskrēja pretuzbrukumā, bet metiens garām vārtiem. Somiem paliek jau mazāk par 6 minūtēm, lai atspēlētos.

53:08 min. Čehija - Vācija 4:1.Čehijas izlase iemeta ripu uzbrukuma zonā, un Filips Grūbauers steidza aiz vārtiem pie tās. Taču ripa izlēca vārtu priekšā, Ondržejs Palāts pirmais piesteidzās pie tās un šādu iespēju izmantoja.

Zviedrijas hokejisti diezgan pragmatiski spēlē un īsti neskrien uz priekšu, gaidot iespējas. Somijas hokejisti pagaidām arī piezemēti - pa galvu, pa kaklu neskrien uz vārtiem. Jāspēlē vēl 9 minūtes

51:41 min. Čehija - Vācija 3:1.Čehijas izlasei vēl viens teicams pretuzbrukums, kas noslēdzās ar ļoti precīzu metienu. Dominiks Kubaliks meta no kreisās malas un trāpīja perfekti tālajā vārtu augšējā stūrī.

Vācijas izlase darbojās uzbrukuma zonā, un pēc Hāgera uzvarētas divcīņas Elics saņēma piespēli vārtu priekšā. Bartošaks ar Rutas palīdzību ripu fiksēja. Pamatlaikā vēl jāspēlē 10 minūtes

Pieredzējušais zviedru vārtsargs Lundkvists, kuram līdz šim spēlē bija ne tās veiksmīgākās epizodes, šoreiz nospēlē izcili un glābj Zviedriju.

Somijas hokejisti nedaudz pietur ripu, ilgāk domā par uzbrukumu un līdz ar to veidojas momenti. Cenšas somi mainīt spēles ritējumu sev labvēlīgā gultnē.

Draizaitls centās gūt vārtus līdzīgi kā Vorāčeks - viņš meta, ieguva atvairīto ripu un uzbruka atkal. Čehi viņu atbruņoja, tam sekoja čehu uzbrukums, kurā Tomašs Zohorna nerealizēja lielisku momentu.

Vācijas izlases spēlētājs savainoja plecu pēc cīņas pie laukuma apmales. Viņš ar komandas biedru palīdzību devās uz ģērbtuvēm.

Somija - Zviedrija 3:4. Sākas 3. periods

44:19 min. Čehija - Vācija 2:1.Čehijas hokejisti izmantoja to, ka vācieši pārāk dziļi darbojās uzbrukuma zonā, un izgāja trijatā pret vienu aizsargu. Jakubs Vorāčeks izdarīja metienu un pats tika pie vārtsarga atvairītās ripas, un ar otro mēģinājumu viņš pārspēja Filipu Grūbaueru.

Trešā perioda pirmajā minūtē Vācijas spēlētājs Elics norībināja vārtu stabu, bet uzreiz otrajā laukuma pusē Frolīks pēc Vorāčeka piespēles meta pāri vārtiem.

Čehija - Vācija 1:1. Rit 3. periods.

Somija - Zviedrija 3:4. Noslēdzies 2. periods

39:35 min. Somija - Zviedrija 3:4Tomēr vienā no epizodēm nav bijis vārtu stabs! Pauzes laikā tiesneši apspriedās un devās skatīt video atkārtojumu, kurā labi redzams - pēc Ērika Gistafsona šķēliena no zilās līnijas ripa no vārtu staba trāpa precīzi vārtu kamerai un izlido ārā. Ripa sašķaidīja kameras lēcas, organizatoriem radīti zaudējumi, bet zviedriem ieguvums - gols!https://twitter.com/IIHFHockey/status/1131645587152093184

Tagad jau Somijas hokejisti diezgan neveikli spēlē aizsardzībā - vārtu stabs un Lankinens glābj somus.

Čehija - Vācija 1:1. Noslēdzies 2. periods.

Draizaitls pie laukuma apmales pazaudēja ripu, un čehi izgāja trijatā pret vienu aizsargu. Vorāčeks pēc piespēles meta gar pašu vārtu stabu.

37:45 min. Čehija - Vācija 1:1.Čehijas izlases vārtsargs Patriks Bartošaks neveiksmīgi izpildīja piespēli, un ripu ieguva Frederiks Tifelss. Tad viņš piespēlēja uz vārtu priekšu Frankam Maueram, kurš izlīdzināja rezultātu.

Somi mačā pret zviedriem visu laiku meklē aizsargus un ļoti daudz metienu no distances. Visi trīs goli arī aizsargiem pagaidām.

Kosicē spēle atdzīvojusies pēc somu atspēlēšanās. Zviedri izskatās nedaudz apmulsuši un ar grūtībām aizstāvas.

33:41 min. Čehija - Vācija 1:0.Jans Kovāržs aizsardzības zonā ieguva ripu, devās uzbrukumā un izdarīja metienu no aizsarga aizsega, trāpot ļoti precīzi un pārsteidzot Filipu Grūbaueru.

Palāts arī nonāca lieliskā metiena pozīcijā no vārtu priekšas, bet Grūbauers ripu atsita, un tā no vārtu staba atstāja laukumu. Čehijas hokejisti trešdaļas otrajā pusē sāka atgūt pārsvaru laukumā.

29:08 min. Somija - Zviedrija 3:3Zviedri devās uzbrukumā, bet pazaudēja ripu. Maninens atrada Jani Hakanpā, kurš ar šķēlienu panāk neizšķirtu

Moravčiks uzmeta pa vārtiem, ripa vārtu priekšā nonāca pie Hitila, kura metienu ar lielisku tvērienu apturēja Grūbauers.

Aizraujoša spēkošanās laukumā starp čehiem un vāciešiem. Ātrā spēlē abām komandām bijušas iespējas gūt vārtus.

25:04 min. Somija - Zviedrija 2:3Pēc Peteri Lindboma metiena ripa trāpa vienam no zviedriem, nedaudz maina lidojumu un ielido tālajā stūrī. Lundkvists neko neredzēja.

22:50 min. Noraidījums Čehijas izlasē. Gudašs saņēma sodu par klupināšanu..

Vācieši atvairīja čehu uzbrukumus vairākumā, bet uzreiz pēc mazākuma izturēšanas vācieši aizskrēja pretuzbrukumā divi pret vienu, tas noslēdzās ar metienu bez piespēles. Mirkli vēlāk citā ātrā uzbrukumā Kahūns nobremzēja un meta, bet atkal vārtsargs bija līmenī.

20:25 min. Somija - Zviedrija 1:320 gadus vecais Eliass Petersons parāda savu talantu, kādēļ viņš ir jau NHL - pretuzbrukumā netālu no vārtiem nobremzē, nomāna somu aizsargu un ar plaukstas metienu trāpa devītniekā.

Somija - Zviedrija 1:2. Sācies 2. periods

Čehija - Vācija 0:0. Sācies 2. periods.

Somija - Zviedrija 1:2. Noslēdzies 1. periods

Čehija - Vācija 0:0. Noslēdzies 1. periods.

Lankinens fantastiski atvaira metienu! Zviedru saspēle, bet somu vārtsargs paspēj izstiept kāju pie tālā vārtu staba

19:02 min. Noraidījums Vācijas izlasē. Hagers otro reizi pēc kārtas devās uz noraidīto soliņu, kad viņš klupināja Vorāčeku.

Vorāčeks un Frolīks izdarīja neērtus metienus pretinieku vārtsargam, tomēr ripa nelidoja vārtos. Komandas atsāka spēlēs vienādos sastāvos, un Elics izdarīja metienu no kreisās malas.

16:57 min. Somija - Zviedrija 1:2Ļoti neveiksmīga epizode somiem. Pēc Olivera Ekmana-Larsona metiena ripa trāpa pa Hornkvista nūju, bet pie vārtiem atsitās pret Jokiharju slidu un ieslīd vārtos starp vartsargu un vārtu stabu.

Košicē ļoti raiti rit spēle, maz pārtraukumu, bet arī ne pārāk daudz momentu.

14:42 min. Noraidījums Vācijas izlasē. Patriks Hāgers izjauca savas komandas vairākumu pēc pretinieka nūjas turēšanas.

14:01 min. Noraidījums Čehijas izlasē. Reils meta pa vārtiem, mirkli vēlāk Pfoderlu Palāts nogāza vārtu priekšā, par ko tika noraidīts.

Pēc Elica piespēles Draizaitls nonāca labā vārtu gūšanas pozīcijā, tomēr to neizdevās izmantot. Vācieši, izturējuši pirmo čehu ofensīvu, sāk paši izspēlēt uzbrukumus.

Somi labi aizstāvas un uzreiz pēc mazākuma devās uzbrukumā. Salinena plaukstas metiens neprecīzs.

7:15 min. Zviedrijai vairākumsTiesneši Somijas uzbrukumā saskata pārkāpumu Manninena darbībās.

Vācijas izlasei pirmajās astoņās minūtēs neizdevās izdarīt metienu pa vārtiem, bet tad Holcers izdarīja tālu metienu, kuru Bartošaks droši atvairīja. Pirmā perioda pirmajā pusē Čehijas hokejisti veido bīstamus uzbrukumus vienu pēc otra.

Čehijas izlase ļoti bīstami uzbrukuma zonā darbojās vairākuma pēdējās sekundēs, un Grūbauers ar savām darbībām novērsa vārtu guvumu.

2:38 min. Somija - Zviedrija 1:1Sākumā Somiju glābj vārtu stabs, bet turpinājumā zviedri gūst vārtus - nepieskatīts paliek Klingbergs, kuram atlika trāpīt tukšos vārtos.

2:00 min. Noraidījums Vācijas izlasē. Novaks devās izciest divu minūšu sodu par bīstamu spēli ar augsti paceltu nūju.

2:06 min. Zviedrijai vairākumsSeptiņi zviedri vienubrīd bija laukumā

Vācijas izlase mača iesākumā vairāk darbojās ar ripu, bet Čehija ļoti ātri pārgāja no aizsardzības uzbrukumā, un Kovāržs raidīja ripu gar pašu vārtu stabu. Kubalikam arī bija metiena iespēja, taču leņķis bija pārāk ass. Grūbauers ripu vairs neredzēja.

1:00 min. Somija - Zviedrija 1:0Somi noturēja ripu uzbrukuma zonā, divas piespēles un Niko Mikola ar metienu no zilās līnijas pārspēj Lundkvistu. Zviedru vārtsargam nekas netraucēja redzēt metienu, tomēr viņš netika galā ar ripu.

Somija - Zviedrija. Spēle sākusies

Čehija - Vācija 0:0. Spēle sākusies.

Somijas izlases vārtos Lankinens, bet zviedriem veterāns Lundkvists.

Košicē šovakar principiālais Zviedrijas un Somijas duelis. Vai Zviedrija būs atguvusies pēc šoka spēlē ar Krieviju? Vai zviedriem spēs savu talantu parādīt Kāpo Kako? To jau uzzināsim tuvākajās divās stundās.

Čehijas izlases vārtos šajā mačā stāvēs Patriks Bartošaks, bet Vācijas vārtos būs Filips Grūbauers. Abu komandu pirmajās maiņās ir spožākās zvaigznes Jakubs Vorāčeks un Leons Draizaitls.

Pulksten 21:15 laukumos Košicē un Bratislavā dosies Somijas un Zviedrijas izlases, kā arī Čehijas un Vācijas valstsvienības.

Kanāda - Šveice 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)Vārtu guvēji: Marks Stouns (25:45 min.), Deimons Seversons (59:59 min.), Marks Stouns (65:07 min.) - Svens Andrigeto (18:06 min., vair), Niko Hišīrs (38:57 min., vair.).Soda minūtes: 6 - 2 Metieni pa vārtiem: 42 - 24

Krievija - ASV 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)Vārtu guvēji: Ņikita Gusevs (1:07 min.), Mihails Sergačovs (15:47 min., vair.), Kirils Kaprizovs (41:31 min.), Mihails Grigorenko (47:02 min.) - Breidijs Skjei (22:22 min.), Noā Hanifins (45:53 min.), Alekss Debrinkats (57:10 min.)Soda minūtes: 2 - 2Metieni pa vārtiem: 43 (17+15+11) - 32 (9+12+11)

65:07 min. Kanāda - Šveice 3:2. Spēle noslēgusies.Marks Stouns izrauj Kanādas izlases uzvaru un sarūgtina Šveici. Pjērs Luks Dubuā pārtvēra ripu viduszonā, iegāja uzbrukuma zonā un piespēlēja Stounam, kurš ar vienu pieskārienu guva vārtus.

Abas komandas pagarinājumā spēlē ļoti piesardzīgi. Šveices izlase bija nedaudz aktīvāka, un Fiala no tuvas distances lūkoja gūt vārtus.

Marcīni meta pa vārtiem, kuru priekšā Ambuls cīnījās par ripu. Marejs ar šo metienu tika galā.

Desmit minūtes ilgais pagarinājums, kurā komandas spēlē trīs pret trīs, iesākās ar Šveices izlases metieniem. Savukārt Kanādas izlases uzbrucējs Kuturjē apslidoja vārtus un meta kājsargā Dženoni.

Kanāda - Šveice 2:2. Sācies papildlaiks

Kanāda - Šveice 2:2. Noslēdzies pamatlaiks

59:59 min. Kanāda - Šveice 2:2Kanādas hokejisti 0,4 sekundes pirms pamatlaika beigām gūst vārtus. Izmisuma metienu izpildīja Seversons, Dženoni ripu nefiksēja un tā ieslīdēja vārtos. Tiesneši vēl atkārtojumā pārliecinās, vai spēles laiks jau nebija beidzies.

Kanāda sāka spēlēt ar sešiem laukuma spēlētājiem un bez vārtsarga. Trīs reizes pēc tāliem metieniem Kanādas vārtu priekšā bija liels haoss. Minūte līdz pamatlaika beigām.

Kanādas hokejistu izmisīgie centieni izlīdzināt rezultātu nedeva rezultātu. Tālos metienus Dženoni atsita. Pusminūtes pārtraukums Kanādai.

Teodors ieguva ripu pēc uzvarēta iemetiena un raidīja ripu pa vārtiem, tur Reinhārtam neļāva tikt pie tās. Šabo vēl izmēģināja veiksmi no asa leņķa.

Krievija - ASV 4:3. Spēle noslēgusies

Malkins kļūdās, izmetot ripu no zonas. Pārmetiens. Bet jāspēlē tikai 2 sekundes...

Šveices izlases galvenais treneris Fišers pieprasīja pusminūtes pārtraukumu, lai viņa spēlētāji varētu atvilkt elpu no nepārtrauktās spēles aizsardzībā. Vēl trīs minūtes līdz pamatlaika beigām.

ASV izlase atkal maina vārtsargu.

Tiesneši vārtu guvumu atzīst par noteikumiem atbilstošu. Tātad rezultāts Bratislavā kļūst 4:3. Komandām jāspēlē 2:50 minūtes.

Kuturjē saņēma piespēli no Teodora, taču viņam tikai ar trešo vēzienu izdevās trāpīt pa ripu. Tad jau Dženoni vārtos bija pārvietojies un ripu tvēra. Kanādas uzbrukumi kļuva sasteigti, līdz ar to momenti neveidojās tik bīstami.

Krievijas treneri ņem video atkārtojuma iespēju, jo aizdomas par aizmugures stāvokli.Tiesneši gan nepareizi pamatoja, ko iet skatīties, jo īstenībā dodas skatīt, vai hokejists traucējis Krievijas vārtsargu.

Kanādas hokejisti arvien biežāk uzbrukumus izspēlē tā kā vairākumā, taču Šveices aizsardzība bija disciplinēta un darbojās precīzi

ASV izlase maina vārtsargu. Jāspēlē vairāk par 3 minūtēm.

Krievija - ASV 4:3Amerikāņi izmisīgi spēja noturēt ripu zonā, tad saspēle un Alekss Debrinkats samazina rezultāta starpību.

Krievijas hokejisti sagriež "karuseli" amerikāņu zonā un tikai Šnaiders, piespiežot ripu pie ledus, aptur Krievijas uzbrukumu.Pamatlaikā atlikušas 5:26 minūtes.

Šveices izlase pirmo reizi šajā mačā nerealizēja vairākumu. Kanāda sāka spēlēt daudz ātrāk un izspēlēja uz vārtu priekšu, tomēr šveiciešu vārtsargs turpināja lielisko spēli.

Vētrains hokejs Bratislavā - te pie vieniem vārtiem, te pie otriem. Savas iespējas neizmanto ne Keins, ne Ovečkins, ne Malkins.

Josi ļoti spēcīgi meta pa vārtiem, bet netrāpīja. Mirkli vēlāk Džosefs mazākumā apspēlēja aizsargu un centās gūt vārtus, tomēr Dženoni nospēlēja droši.

44:10 min. Noraidījums Kanādas izlasē. Turiss cīnījās vārtu priekšā ar pretinieku un pārkāpa noteikumus.

Šveices izlases vārtsargs līdz šim šajā mačā demonstrēja diezgan pārliecinošu sniegumu, un arī pēc atsistām ripām viņam izdevās kontrolēt situāciju. Kanādas izlases darbības laukumā pirmajās četrās minūtēs nebija ar nospiedošu pārsvaru.

47:02 min. Krievija - ASV 4:2Dadonovs-Malkins-Grigorenko: lieliska trijotnes sadarbība un Grigorenko ātri atgūst Krievijai divu vārtu pārsvaru

45:53 min. Krievija - ASV 3:2Savā zonā kļūdījās Krievija. Džeks Hjūzs atdeva piespēli Noa Hanifinam, kurš ar plaukstas metienu raida ripu virs Vasiļevska pleca.

Kanāda - Šveice 1:2. Sācies 3. periods.

Kučerovs izcili izspraucās starp diviem amerikāņiem, bet ASV izlasi glābj Šnaiders.

41:31 min. Krievija - ASV 3:1Vasiļevskis nepiespieda ripu, bet amerikāņi šo situāciju neizmantoja.Pēc brīža ASV hokejisti kļūdījās, veicot maiņu. Pazaudēta ripa, ātrs Krievijas uzbrukums un Kaprizovs pēc Guseva piespēles iemet tukšos vārtos

Krievija - ASV 2:1. Sācies 3. periods

Kanāda - Šveice 1:2. Noslēdzies 2. periods.

Vispirms mazākumā Kanādas izlases uzbrukumā Nērss trāpīja pa vārtu stabu, bet vēlāk Marejs tvēra Josi metienu

39:57 min. Kanāda - Šveice 1:2.Šveices izlase vairākumu realizēja trīs sekundes pirms perioda beigām. Lino Marčini izdarīja metienu no labās malas, Mets Marejs ripu atsita uz kreiso malu, taču tur bija Niko Hišīrs, un viņa metiens bija precīzs.

38:19 min. Noraidījums Kanādas izlasē. Maršeso ar nūju trāpīja Šervejam pa seju.

Krievija - ASV 2:1. Noslēdzies 2. periods

Šveices uzbrucēji Ambuls un Bertši izgāja pret vienu Kanādas izlases aizsargu, taču līdz metienam tā arī netika, jo Marejs labi pārvietojās vārtos un nosedza metiena virzienu.

Liels ASV izlases pārsvars, Krievija atbild tikai ar dažiem uzbrukumiem. Pēc katastrofāla 1. perioda amerikāņi atraduši ceļus uz Krievijas vārtiem. Viss 2. periods amerikāņu zīmē, lai gan metienos pārsvars arī šajās 20 minūtēs Krievijai.

Spēles gaita nākamajās minūtēs īpaši nemainījās, bet tad Andrigeto un Josi pretuzbrukumos atgādināja Kanādai par aizsardzību.

Krievijas izlase uz brīdi iespieda ASV izlasi viņu zonā. Dadonova metienu devītniekā atvaira Šnaiders.

ASV hokejisti izmanto Krievijas spēlētāju sagurumu (hokejistiem 2. periodā ir tā saucamie tālie soliņi), maina sastāvu un iespiež pretiniekus aizsardzības zonā. Vasiļevskis glābj Krieviju, tver ripu un ļauj saviem komandas biedriem beidzot nomainīties.

ASV izlase joprojām krietni labāka par Krieviju šajā trešdaļā. Pilnībā divas pretējas trešdaļas.

ASV hokejisti vairākumā labi saspēlējas, bet bīstamus momentus izveidot neizdevās. Krievija pilnā sastāvā

ASV vairākumsKuzņecovs saņem sodu par novēlotu spēka paņēmienu. ASV izlase ir otrā labākā vairākuma realizētāja turnīrā

25:45 min. Kanāda - Šveice 1:1.Dante Fabro izdarīja tālu metienu pa vārtiem, bet vārtu priekšā Marks Stouns mainīja ripas lidojuma virzienu un iedabūja to starp Leonardo Dženoni kājsargiem.

Bratislavas arēnā hokejs visā krāšņumā - spriedze, uzbrukumi, vārtsargu sniegums, spēka spēle pie apmalēm. Abas komandas rāda visu to labāko, kas aizrauj skatītājus.

Kanādas izlases vārtsargs Marejs ar kājsargu atsita Lefele metienu, bet ripa pēc tam noslīdēja gar pašu vārtu stabu.

Amerikāņi izšķērdē izgājienu trīs pret vienu aizsargu. Gudro piespēli ar nūju spēj pārtvert Gavrikovs.

Maršeso vairākumā izdarīja metienu pa šveiciešu vārtiem, taču nākamos pozicionālos uzbrukumus Šveice apturēja. Pēdējās sekundēs Maršeso uzņēmās iniciatīvu un pats iegāja zonā, bet viņa mestā ripa trāpīja pa vārtu pārliktni.

22:22 min. Krievija - ASV 2:1ASV izlasei izdodas radīt nelielu haosu Krievijas zonā. Pēc Breidija Skjeia metiena rikošets no Vladislava Gavrikova un ripa ielido vātros! Vasiļevskis arī īsti neredzēja metienu, jo pirms tam bija nokritis savus vārtos.

Kanāda - Šveice 0:1. Sācies 2. periods

Krievija - ASV 2:0. Sācies 2. periods

Kanāda - Šveice 0:1. Noslēdzies 1. periods.

19:38 min. Noraidījums Šveices izlasē. Andrigeto pēc vārtu guvuma atkal bija aktīvs uzbrukumā. Viņš nerealizēja labu metiena pozīciju, bet uzgrūdās virsū Marejam.

Krievija - ASV 2:0. Noslēdzies 1. periods

18:06 min. Kanāda - Šveice 0:1.Kevins Fiala vairākumā iesāka Šveices izlases pozicionālu uzbrukumu, piespēlējot Rafaelam Diazam. Diazs uzreiz gar zilo līniju ripu deva tālāk Svenam Andrigeto, kurš izdarīja tālu metienu. Vārtu priekšā Simons Mozers nosedza vārtsarga skatu, un ripa ielidoja vārtos.

16:40 min. Noraidījums Kanādas izlasē. Izskatījās, ka Šveices izlase jau samierinājās ar spēlēšanu no aizsardzības. Kanādas hokejisti bīstami darbojās uzbrukumā zonā, taču tad šveicieši centās pārtvert ripu un doties pretuzbrukumā. Pirmo noraidījumu mačā nopelnīja kanādietis Makkans.

Labs ASV pretuzbrukums, saspēle, bet Vasiļevskis ar aizsargiem glābj Krievijas izlasi.ASV izlase nedaudz atguvusies pēc sākuma šoka, bet rezultāts ir jau 2:0 Krievijas labā

Ovečkinam solo reidā nesanāk pārspēt Šnaideru. Uzreiz seko Keina atbilde - pēc plaukstas metiena ripu tver Vasiļevskis.

15:47 min. Krievija - ASV 2:0Pēc Sergačova metiena rikošets un ripa no staba iespurdz ASV vārtos

Stouns uzmeta pa vārtiem, bet Dženoni ripu uzreiz nenoķēra, un Dubuā jau lūkoja pēc atkārtota metiena. Dubuā izdarīja metienu arī pēc uzvarētā iemetiena, savukārt mikli vēlāk Teodors raidīja ripu pa vārtiem.

14:18 min. Krievijai vairākumsASV hokejisti visādi cenšas lauzt spēles ritējumu. Arī ar ķeksēšanām, spēka spēli.Tiesneši fiksē pārkāpumu vienā no šādām epizodēm

Divcīņā savā zonā ASV hokejisti zaudē ripu un ātrs Kovaļčuka izgājiens pa kreiso malu, bet ripu atvaira Šnaiders. Šobrīd pilnībā dominē Krievijas izlase.

Fiala aiz vārtiem atņēma ripu, piespēlēja uz vārtu priekšu Nīderreiteram, kurš no labas pozīcijas meta garām.

Pēc Guseva metiena vārtu pārliktnis glābj ASV izlasi, ripa pēc tam nokrīt uz līnijas, bet ne iekšā vārtos. Uzreiz arī izgrūsti vārti.

Kanādas izlase arī nākamajās minūtēs uzbrukumā izdarīja spiedienu uz Šveices izlases vārtiem. Pēc vārtu gūšanas iespējas spēles pirmajā minūtē šveiciešiem uzbrukumā nekas vairs nav izdevies.

Krievijas izlase burtiski lido pa laukumu, līdzīgi kā 2. periodā spēlē ar Zviedriju. Amerikāņiem pagadiām neliels apjukums un ziemeļamerikāņi īsti nezina, kā šo "sarkano mašīnu" apturēt. Pagaidām nav argumentu ASV izlasei. Bet nospēlētas tikai 5 minūtes

Kanādas izlase pēc trauksmes zvana pie saviem vārtiem sāka uzbrukumā darboties uzmanīgāk, un lieliskā metiena pozīcijā nonāca Fabro, tomēr šo epizodi viņš nerealizēja.

Šveices izlase jau pirmajā minūtē gandrīz guva vārtus. Kevins Fiala pārtvēra ripu viduszonā, saspēlējas ar Nino Nīderreiteru un pats izdarīja metienu no pašas vārtu priekšas. Marejs ripu skāra, bet tā turpināja virzību uz vārtiem. Nērss to apturēja, un vārtsargs uzkrita virsū ripai. Tiesneši gan izskatīja video atkārtojumu, kur pārliecinājās, ka ripa nešķērsoja vārtu līniju

Kanāda - Šveice 0:0. Spēle sākusies.

1:07 min. Krievija - ASV 1:0Pēc Kučerova metiena ripu atvaira Šnaiders, bet ripa trāpa pa aizsargu. Šnaiders to pamana, spēj atvairīt, bet ripa izslīd kaut kā starp kājsargiem. To pamana Gusevs, un gūst pirmos vārtus spēlēs

Kanādas izlases rezultatīvākais spēlētājs Entonijs Manta diskvalifikācijas dēļ nevarēs spēlēt mačā pret Šveici. IIHF izskatīja viņa pārkāpumu mačā pret ASV, un viņa paņēmiens pret Kolinu Vaitu tika uzskatīts par pārāk rupju.

Krievija - ASV. Spēle sākusies

Krievijas izlases vārtos Andrejs Vasiļevskis (Tampabejas Lightning), bet ASV vārtos - Korijs Šnaiders (Ņūdžersijas Devils).

Krievijas izlase ir vienīgā komanda pasaules čempionātā, kas grupu turnīru noslēdza perfekti - septiņas uzvaras pamatlaikā septiņās spēlēs. Īpaši iespaidīga bija iepriekšējā spēle Bratislavas grupas noslēgumā - 6:0 otrajā periodā pret Zviedriju un droša uzvara visā mačā!https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/krievijas-hokejisti-otraja-perioda-iznicina-zviedriju.d?id=51114523

Kanādas izlases vārtus ceturtdaļfināla mačā sargās Mets Marejs, bet Šveices vārtu drošība uzticēta Leonardo Dženoni.

Pasaules hokeja čempionātā sākušās izslēgšanas spēles, un pēcpusdienas mačos sagaidāmi divi aizraujoši dueļi. Krievijas un ASV mačs būs ar zemtekstiem bagāts, bet Kanāda un Šveice jau otro gadu pēc kārtas samēros spēkus pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā. Pērn šveicieši pieveica kanādiešu un vēlāk sasniedza finālu.