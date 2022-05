PČ hokejā: Latvija – Austrija. Teksta tiešraide

Latvijas hokeja izlase piektdien aizvada piekto spēli 2022. gada pasaules čempionātā hokejā, laukumā tiekoties ar Austrijas valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

Pasaules čempionāts hokejā: Latvija – Austrija

31:59 min. Austrijas izlase spēlēs mazākumāKlemenss Untervegers divcīņā ar Batņu iesper latvietim pa kāju, izpildot sava veida "padeni". Par to piešķirams arī skarbāks sods... Tiesneši skatās video atkārtojumu.Untervegers tomēr nopelna tikai divas minūtes. 18 sekundes spēle ritēs četratā, bet tad Latvijas izlasei būs vairākums.

29:47 min. Kazahstāna - Slovākija 2:2Kazahstānas spēlētājs Akoļzins saņēma 5 minūšu sodu par rupju spēka paņēmienu. Slovāki iznanto to - Fehervarijs ar šķēlienu panāk 2:2.

31:24 min. Latvija – Austrija 2:2. Austrieši izlīdzina rezultātuAustrijas izlasei nekas nesanāk līdz Dominiks Hainrihs ar pavisam vienkāršu plaukstas metienu pārspēj Šilovs. Austrietis izpildīja ļoti precīzu metienu.

30:17 min. Latvijas izlase spēlēs trijatā pret pieciemKristaps Zīle tiek noraidīts par ķeksēšanu, bet Rodrigo Ābols jau pēc svilpes izpaudās ar rupjību pret Kasperu. Negaidīts un nevajadzīgs pavērsiens.

29:50 min. Latvija – Austrija 2:1. Vārti!!!Vairākums atkal neizskatījās pārliecinoši, bet tad visu izmainīja nejauša epizode. Čukste uzmeta ripu vārtu virzienā pa ledu, bet to ļoti precīzi pielaboja Rihards Bukarts. Štarkbaumam ripa izslīdēja starp kājsargiem.

28:21 min. Latvijas izlase vēlreiz spēlēs vairākumāUzreiz pēc mazākuma izciešanas Dāvids Maiers pārcenšas, cenšoties apturēt ļoti aktīvo Rubīnu.

Latvieši vairākumā nesanāk īsti nekas. Austrijas izlase spēja vairākkārt ripu raidīt ārpus savas zonas.

25:40 min. Latvijas izlase spēlē vairākumāLeblers uzreiz pēc centra iemetiena nevajadzīgi pārkāpj noteikumus pret Krastenbergu.

25:36 min. Latvija – Austrija 1:1. Latvija izlīdzina rezultātu!!!Pozicionāls latviešu uzbrukums rada haosu Austrijas izlases aizsardzībā. Jaks ar ātru piespēli atrod Balceru, kurš paspēj izpildīt metienu vārtu stūrī pirms Štarkbaums to "aizver".

Latvijas valstsvienība pēc neveiksmīgā trešdaļas ievada atguvusi iniciatīvu.

Kazahstāna - Slovākija 2:1. Sākas 2. periods

Pāris uzbrukumus pēc kārtas situāciju ļoti labi saasina Rubīns, kurš praktiski nonāk uzbrukuma smailē. Ļoti nepieciešamas darbības aizsarga izpildījumā.

Nisners vēlreiz tiek pie laba metiena pretuzbrukumā. Un arī šoreiz viņam Latvijas izlase traucē jau par vēlu. Latvijas izlase perioda ievadā netur Austrijas vienības tempu.

21:10 min. Latvija – Austrija 0:1. Austrieši gūst vārtus.Latvijas izlase pavirši atgriežas aizsardzībā. Austriešiem it kā nebija skaitliskā pārsvara, taču Benjamins Nisners tika pie iespējas netraucēti izpildīt metienu. Nisners ar ārkārtīgi precīzu metienu "devītniekā" piespiež Šilovam ielaist pirmo ripu šajā čempionātā.

Latvija – Austrija 0:0. Sākusies otrā trešdaļa!

Kazahstāna - Slovākija 2:1. Noslēdzies 1. periods

Mārtiņš Dzierkals intervijā LTV: "Cenšamies. Spēle ir smaga un ļoti līdzīga. Mēs jau zinājām, ka ar austriešiem nebūs nekādas pastaigas."Uzbrucējs secina, ka kaut kas jāmaina, jo uzbrukums nav bijis pietiekami augstā līmenī. Izlasei esot nepieciešams niknāk spēlēt. "Tagad iesim runāt, paskatīsimies video. Vajadzētu vairāk bīstamus momentus sataisīt."

Latvija – Austrija 0:0. Noslēgusies pirmā trešdaļa!

Tuvojoties perioda izskaņai, spēles temps atkal noplok. Diezgan viegli saskatīt sakarību, ka tas atkal noticis tad, kad ripu kontrolē tieši Latvijas izlase. Taču spēlei bijis viļņains raksturs. Katrs notikums var pēkšņi atkal izraisīt pāris ļoti agresīvas un ātras minūtes.

Spēlei turpinoties pilnos sastāvos, divus draudīgus uzbrukumus izveido Latvijas izlase.

14:09 min. Abas komandas spēlēs četratāNu jau Rubīns pārmāca Kasperu! Aizsargs neļāva 18 gadus vecajai zvaigznei doties uz vārtiem pēc metiena izpildes. Abu hokejistu domstarpības pāraug vairāku spēlētāju konfliktā. Tiesneši arī lemj noraidīt divus hokejistus. No Latvijas puses sodu par rupjību nopelna Dzierkals.

Pēc dažām diezgan augstā tempā pavadītām minūtēm iniciatīvu uz brīdi beidzot sagrābj latvieši. Noprotams, ka Latvijas izlase vēlas spēlēt lēnāk un meklēt iespējas izpildīt tālas piespēles. Ķēniņš vienu šādu piespēli pārvērš pietiekami bīstamā metienā.

Latvijas hokejisti atzīstami aizstāvas, neļaujot austriešiem izpausties. Mazākuma beigās Rūdolfs Balcers aizskrien pretuzbrukumā, bet Štarkbaums viņa bīstamo metienu atvaira.

9:35 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumāAustriešiem sanāca ļoti ilgstošs uzbrukums Latvijas izlases zonā. Džeriņš saņēma sodu par diezgan nemanāmu pretinieka turēšanu.

Austrieši ar ļoti asu uzbrukumu apdraud Šilova vārtus. Agresivitāte gan galvenokārt izpaudās brīdī, kad vārtsargs piespieda ripu pēc atsargāta metiena. Jānis Jaks, aizstāvot vārtuvīru, mazliet izplūcās ar 18 gadus veco NHL drafta kandidātu Marko Kasperu.

Pēc nepilnām sešām minūtēm uzbrukums ar diviem metieniem sanāk arī Latvijas valstsvienībai. Spēles sākums sola līdzvērtīgu spēkošanos.

Austrieši izpildījuši jau trīs metienus pa Šilova vārtiem. Latviešiem nav sanācis neviens raidījums pa pretinieku "cietoksni". Austrijas izlasei sanācis ļoti labs pāris minūšu nogrieznis.

3:29 min. Komandas spēlēs četratāPeters Šnaiders izlaiž ripu no Latvijas izlases zonas un savu kļūdu labo ar pārkāpumu.

3:16 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumāAustrijas valstsvienībai pirmoreiz šajā mačā sanāk ilgāk "iesēsties" Latvijas izlases zonā. Debitants Klāvs Veinbergs savā pirmajā nomaiņā pazaudē līdzsvaru un pārkāpj noteikumus.

Spēles ievadā Latvijas izlase uzbrūk pozicionāli un vairāk kontrolē ripu. Austrieši jau paguvuši parādīt gatavību ātri pāriet no aizsardzības uzbrukumā.

Paralēli Helsinkos sākusies Kazahstānas spēle pret Slovākiju. Informēsim par rezultāta izmaiņām šajā spēlē, bet tagad visa uzmanība Tamperei!

Spēle sākusies!

Īsi pirms spēles sākuma atgādinām, ka Austrijas izlase šajā čempionātā pirmo reizi elites divīzijas spēlē pieveica Čehiju. Austrieši noteikti cer pieveikt Latviju un iekļūt ceturtdaļfinālā.

Artis Ābols sarunā ar LTV sola ātru un agresīvu spēli no Austrijas izlases puses."Mums arī ātri jāspēlē. Nebūs daudz laika [domāt]. Tas nebūs Somijas hokejs. Tas būs kā čehi pirmajā periodā."Izlūkots arī bīstamais Austrijas izlases vairākums. "To mēs redzējām. Pirmkārt, nedrīkst noraidīties. Tos vārtus mēs vakar un šodien no rīta skatījāmies. Ir plāns, kā to neitralizēt. Es tagad plaši neiedziļināšos."

Debiju pasaules čempionātos piedzīvos 19 gadus vecais Klāvs Veinbergs!

Latvijas izlases treneru korpuss zīmīgo vārtsargu maiņu slēpa līdz pēdējai stundai pirms mača.https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-izlases-vartos-merzlikina-vieta-negaiditi-stasies-silovs.d?id=54372016

Latvijas izlase pret Austrijas valstsvienību: 1999. gada 8. maijs – 2:5 (1:4, 1:0, 0:1)2004. gada 3. maijs – 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)2007. gada 6. maijs – Maskava, 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)2009. gada 29. aprīlis, Berne – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)2011. gada 8. maijs, Košice – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)2013. gada 7. maijs, Helsinki – 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)2015. gada 9. maijs, Prāga – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) – pagarinājumā2019. gada 11. maijs, Bratislava – 5:2 (1:0, 0:0, 4:1)

Labvakar, portāla "Delfi" lasītāji! Latvijas hokeja izlasei vairs atlikušas tikai spēles bez atkāpšanās ceļa. Uzvara ļaus turpināt cīņu par ceturtdaļfinālu, bet zaudējums piespiestu svētdien ar britiem cīnīties par palikšanu elites divīzijā.