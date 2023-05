Policija aicina iedzīvotājus ievērot sabiedrisko kārtību Latvijas izlases sveikšanas pasākumā

Valsts policija (VP) aicina iedzīvotājus ievērot sabiedrisko kārtību un drošību Latvijas izlases sveikšanas pasākuma norises laikā, informēja policija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iesaistot atbilstošus resursus, VP sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju pie Brīvības pieminekļa un tā apkārtnē uzraudzīs sabiedrisko kārtību un drošību.

Jau ziņots, ka pirmdien no pulksten 12 līdz pasākuma norises beigām slēgs transportlīdzekļu satiksmi Raiņa bulvāra posmā no Valdemāra līdz Barona ielai, Aspazijas bulvāra posmā no Barona ielas līdz Kaļķu ielai un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra posmā no Valdemāra ielas līdz Kaļķu ielai.

Tāpat norādītajā laika periodā minētajos ielu posmos slēgs sabiedriskā transporta satiksmi, novirzot to pa tuvējiem apvedceļiem.

No pulksten 12 līdz pasākuma norises beigām nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs peldlīdzekļu satiksmi Rīgas kanālā, posmā no Bastejkalna tilta līdz tiltam pie Latvijas Nacionālās Operas un baleta.

Tāpat pasākuma norises vietās aizliegs elektroskrejriteņu, velosipēdu, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksmi.

Slēgto ielu rajonā satiksmi regulēs Valsts policija.

Latvijas vīriešu hokeja izlase pēc sekmīgākā starta pasaules čempionātu vēsturē šodien atgriezīsies Rīgā. Latvijas izlases sagaidīšana pie Brīvības pieminekļa plānota aptuveni pulksten 13.