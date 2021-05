Sensācijas turpinās – Kazahstānas hokejisti pieveic pasaules čempioni Somiju

Pasaules čempionāts hokejā Rīgā turpina sagādāt pārsteigumus – svētdien, 23. maijā, "Arēnā Rīga" Latvijas grupas duelī Kazahstānas izlase pēcspēles metienos ar 2:1 pieveica pašreizējo titula īpašnieci Somijas valstsvienību.

Kazahstānai tā bija otrā uzvara pēcspēles metienos nepilnu 24 stundu laikā, jo vakar kazahiem ar 2:3 piekāpās Latvijas valstsvienība.

Par spēles galveno varoni kļuva 22 gadus vecais Kazahstānas izlases vārtsargs Ņikita Bojarkins, kurš atvairīja 50 metienus, bet pēcspēles "bullīšos" ielaida tikai vienu metienu. Kazahstānas hokejisti mačā izdarīja tikai 20 metienus, bet pirmajās 20 minūtēs vispār izdarīja tikai vienu metienu.

Lai gan somiem bija izteikts pārsvars visu spēles laiku, ļoti bīstami momenti pie Bojarkina sargātajiem vārtiem izveidojās reti. Tikai pamatlaika pēdējās piecās minūtēs somu hokejisti sarīkoja pamatīgu ofensīvu, ko Kazahstānas hokejisti un Bojarkins godam izturēja.

No goals for half the game and then it took some shoot-out magic for underdogs Kazakhstan landed a win over the reigning #IIHFWorlds champs.

