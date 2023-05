Vācija pagarinājumā izrauj negaidītu vietu finālā, Latvija par bronzu cīnīsies ar ASV

Vācijas hokeja izlase sestdien, 27. maijā, pasaules čempionāta pusfinālā ar rezultātu 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0) pārspēja ASV valstsvienību un pirmo reizi sasniedza finālu.

Vācijas pretinieki finālā būs Kanādas valstsvienība, bet ASV kļuva par Latvijas pretinieci cīņā par bronzas godalgām.

Jau spēles otrajā minūtē ASV skaisti no savas zonas iesāka uzbrukumu un iegāja Vācijas zonā. Tad Drū O'Konors piespēlēja gar vārtiem Aleksam Takam, kurš izpildīja precīzu metienu brīvajā vārtu pusē. Nedaudz vairāk nekā divas minūtes vēlāk ASV pretuzbrukumā Roko Grimaldi izdarīja spēcīgu metienu tuvējā vārtu augšējā stūrī, panākot 2:0.

Vācieši no šī nokdauna atguvās. Vispirms 13. minūtē Vācijas vairākumā Dominiks Kahuns piespēlēja Danielam Fisbuham, kurš izdarīja metienu pa vārtiem, kad Frederiks Tifels cīnījās vārtu priekšā. Keisijs Desmits ripu nefiksēja, un tā tā ieslīdēja vārtos starp kājsargiem. Savukārt četras minūtes pēc tam Niko Šturms Vācijas izlases uzbrukuma sākumā uzņēma spēka paņēmienu, taču ripu savāca Džons Peterka. Viņš piespēlēja atpakaļ Šturmam, kurš tālāk atrada aizsargu Maksimilianu Zūberu, un viņš precīzi meta vārtu augšējā stūrī.

Otrajā trešdaļā vāciešiem neizdevās realizēt vairākumu, tomēr tas deva pārsvaru laukumā, taču 25. minūtē pēc amerikāņu laba uzbrukuma Grimaldi piespēlēja gar vārtiem, un ripa no vārtsarga Matiasa Nīderbergera noslīdēja gar vārtu līniju, taču to nešķērsoja. Otrās trešdaļas vidū ASV tomēr atguva vadību spēlē, kad Maikls Eisimonts vārtu priekšā tika pie ripas un ar zibenīgu roku darbību atrada veidu, kā to iedabūt pretinieku vārtos ar atkārtotu mēģinājumu.

Nepilnu pusotru minūti pirms pamatlaika beigām Vācijas hokejisti tika uzbrukuma zonā, kurā izdevās klasiska izspēle. Leons Gavanke izdarīja metienu pa vārtiem, Dominiks Kahuns vārtu priekšā tika pie ripas un piespēlēja Marselam Nēbelsam, kurš varēja ripu ieslidināt vārtos. Līdz ar to pusfināls turpinājās pagarinājumā.

Pagarinājumā sākumā ASV uzspieda savu spēles stilu, tomēr vārtsargu Matiasu Nīderbergeru pārspēt amerikāņi nespēja. Tad 68. minūtē Frederiks Tifels saņēma piespēli no Dominika Kahuna un lielā ātrumā devās uzbrukumā. Viņš izdarīja teicamu metienu no kreisās malas, trāpot vārtu tālajā augšējā stūrī un ievedot Vāciju finālā.

Kopš 1992. gada ASV izlase spēlējusi 12. pasaules čempionātu pusfinālos, taču ne reizi nespēja to pārvarēt. Savukārt Vācijas izlase iepriekš pusfinālā spēlēja 2010. un 2021. gadā, bet šajos čempionātos samierinājās ar ceturto vietu.

Vācijas hokejisti iepriekš pasaules čempionātā divas reizes tikusi pie sudraba medaļām (1930. un 1953. gadā), bet 1934. gadā ieguva bronzu.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku notikumu aprakstu.