Vītoliņš: lielākā daļa aizsargu laukumā gāja ar pretsāpju špricēm

Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš aizvadītajā pasaules čempionātā komandas sniegumu vērtē pozitīvi, sarunā ar žurnālistiem atklāja pats treneris.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka pēdējā pasaules čempionāta spēlē Latvijas valstsvienība piekāpās Zviedrijas hokejistiem ar rezultātu 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) un nekvalificējās izslēgšanas mačiem.

"Puiši nospēlēja godam un cīnījās līdz galam," pēc spēles teica treneris. "Redzējām, ka ģērbtuvē visi sēž ar ledus maisiem. Visi arī cīnījās pašaizliedzīgi un ar cīņassparu, tāpēc nevaru pārmest nevienam neko, jo bija cīņa no pirmās līdz pēdējai sekundei."

Viņš arī izcēla, ka šodien spēlē pret Zviedriju spēli izdevies Latvijas hokejistiem izdevies labi veidot gan aizsardzību, gan pretuzbrukumus.

"Novērtēju čempionātu ar plus zīmi," stāstīja Vītoliņš. "Bija daudzi faktori, kas ietekmēja sniegumu. No olimpiādes mums nebija astoņi spēlētāji, bet atradās citi, kuri viņus aizvietoja. Bijām viena no jaunākajām komandām, un mums bija astoņi debitanti, tāpēc visam klāt nāk arī nervozitāte. Šis čempionāts pierāda to, ka varam uzvarēt visas komandas. Lai kādas uzvaras tās būtu, tās tomēr bija uzvaras. Novērtēju to, ka puiši padarīja ļoti lielu darbu."

Par trīs labākajiem spēlētājiem šajā turnīrā Latvijas izlases rindās tika atzīti Rūdolfs Balcers, Jānis Jaks un Rihards Bukarts, taču Vītoliņš norādīja, ka izvēlē bijusi grūta.

"Uzskatu, ka visi bija pelnījuši uzslavu, bet ir tikai trīs balvas. Starp visiem bija pavisam smalka līnija, kuram dot vai nedot balvu," viņš piebilda.

Tāpat arī treneris paslavēja Artūru Šilovu, kurš sākotnēji bija otrais vārtsargs, taču pēc Elvja Merzļikina traumas stājās vārtos kā pirmais vārtsargs pret Austriju un Zviedriju.

"Šilovs vārtos nostāvēja ļoti labi," atklāja treneris. "Salīdzinot ar to, kādu es viņu redzēju pirmo reizi vasarā un kāds viņš bija tagad, viņš ir izdarījis ļoti lielu soli uz priekšu. Viņa karjera tikai sākas un bija svarīgi, kā viņš sevi šeit parādīja, kā viņu pamanīja skauti. Redzējām, ka mums ir vēl viens labs vārtsargs."

Vītoliņš izcēla, ka spēlētāji, kuri atbraukuši no Nacionālās hokeja līgas (NHL), piemēram, čehs Dāvids Pastrņāks un zviedrs Viljams Nīlanders, laukumā ir jau pieraduši pie ātras spēles, tāpēc viņi viegli iekļaujas valstsvienībās, un tas, savukārt, rada grūtības tādām komandām kā Latvija.

"Pietrūka meistarība, varbūt kaut kur ātrums," skaidroja Vītoliņš. "Spēlējot savos čempionātos, varbūt ir divas sekundes sagatavot precīzāk metienu, bet šeit viss notiek ātrāk. NHL spēlētāji jau ir pieraduši pie tādiem ātrumiem. Viss ir atkarīgs arī no tā, kur katrs spēlētājs būs nākamajā sezonā."

Treneris stāstīja, ka lielākā daļa aizsargu spēlēja pašaizliedzīgi un laukumā devās pat ar lielākām vai mazākām traumām. "Lielākā daļa no aizsargiem laukumā gāja ar pretsāpju špricēm. [Kristaps] Zīle, [Jānis] Jaks, [Artūrs] Kulda. Sasitumi bija visiem. Cīnījās pašaizliedzīgi, bet neviens jau neteiks, ka nevar iet laukumā. Visi vienmēr ir gatavi spēlēt, jo nav vienaldzīgi," viņš atklāja.

Vītoliņš atzina, ka komanda ir progresējusi turnīra laikā, pakāpeniski uzlabojot laukumā parādīto sniegumu.

"Ar šīm uzvarām, kas tika grūti gūtas, veidojās komanda," stāstīja Vītoliņš. "Tādas spēles, kurās mēs no zaudētāju pozīcijām spējam vinnēt, rada komandu. Šodien arī līdz spēles beigām visi spēlējām."

2022. gada pasaules čempionāts Somijā norisināsies vēl līdz 29. maijam.