Zviedrijas hokejistiem sešu minūšu 'uguņošana' palīdz pieveikt Čehiju

2022. gada pasaules hokeja čempionāta B apakšgrupas favorītu cīņā svētdien Tamperē Zviedrijas hokeja izlase ar rezultātu 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) pārspēja Čehiju, gūstot otro uzvaru divās spēlēs.

Spēles septītajā minūtē pēc cīņas pie laukuma apmales Romāns Červenka pārtvēra ripu un sagaidīja Davidu Krejči, kurš ar atvēzienu izdarīja spēcīgu un precīzu metienu Zviedrijas izlases vārtos. Mača turpinājumā Zviedrija bija nedaudz aktīvāka, taču trešdaļas izskaņā čehi palika mazākumā. Vairākumā Rasmuss Asplunds veiksmīgi vārtu priekšā tika pie ripas, ātri ievirzot to vārtos, kad Čehijas izlases vārtsargs Karels Vejmelka jau slīdēja citā virzienā. Trešdaļas pēdējās sekundēs Makss Fribergs vēl norībināja čehu vārtu pārliktni.

Otrajā trešdaļā čehi paši sev sarežģīja dzīvi, nonākot lielajā mazākumā. Emīlam Bemstromam vairākuma izspēlē pirmajā metiena mēģinājumā salūza nūja, viņš dabūja citu un jau pēc brīža tika pie vēl viena metiena, 23. minūtē metot precīzi un realizējot lielo vairākumu. 26. minūtē zviedri uzvarēja divcīņu neitrālajā zonā, un Matiass Brome tika pie ripas. Viņš ieslidoja uzbrukuma zonā un virs kājsarga meta no kreisā iemetienu apļa. Savukārt trīs minūtes vēlāk pēc Čehijas neveiksmīga vairākuma Asplunds saņēma ripu no Ērika Gustafsona, kurš ripu meta ārā no savas zonas ar augstu trajektoriju, un izgāja pret vārtsargu, ripu raidot vārtu augšējā stūrī pāri ķērājcimdam.

Pēc ceturtajiem ielaistajiem vārtiem Vejmelka tika nomainīts pret Mareku Langhameru. Čehi vairākumā vienus vārtus atspēlēja, kad precīzu metienu, neapturot ripu, pēc Červenkas piespēles izdarīja Tomašs Kundrāteks.

Zviedrijas hokejisti trešajā trešdaļā izturēja mazākumu, bet brīdi pēc tam devās pretuzbrukumā, kurā Antons Bengtsons precīzi trāpīja vārtu augšējā stūrī, kad komandas biedrs nosedza vārtsarga skatu. Čehi atjaunoja divu vārtu deficītu, un 46. minūtē Červenka teicami piespēlēja gar vārtiem Matejam Blumelam, kurš izpildīja precīzu metienu. Čehijas izlase darīja visu, ko varēja, lai atgrieztos spēlē, bet izskaņā disciplīnas trūkums viņu izredzes samazināja līdz minimumam.

Zviedrija un Somija divās spēlēs izcīnījuši pa sešiem punktiem, ieņemot līderpozīcijas, ASV ierindojas trešajā vietā ar pieciem punktiem, bet čehi divās spēlēs tikušie pie trim punktiem. Divi punkti Norvēģijai, Austrijai un Lielbritānijai pa punktam, bet Latvija pagaidām vienīgā ir "uz nulles".

Čehija – Zviedrija 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Vārtu guvēji: Davids Krejči (6:03 min., 1:0), Tomašs Kundrāteks (37:36 min., 2:4, vair.), Matejs Blumels (45:19 min., 3:5)– Rasmuss Asplunds (19:24 min., 1:1, vair.), Emīls Bemstroms (22:47 min., 1:2, vair.), Matiass Brome (25:50 min., 1:3, Rasmuss Asplunds (28:52 min., 1:4), Antons Bengtsons (44:50 min., 2:5)

Metieni pa vārtiem: 21 (4+9+8) – 34 (11+15+8)

Noraidījumi: 12 – 8