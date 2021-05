Zviedrijas izlases treneris: šī ir liela izgāšanās gan man, gan nācijai

Zviedrijas hokeja izlases galvenais treneris Jūhans Garpenlēvs preses konferencē pēc vienības neiekļūšanas 2021. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfināla kārtā neslēpa, ka vienības sniegums meistarsacīkstēs uzskatāms par izgāšanos.

Ziņots, ka Zviedrijas valstsvienība pirmdienas vakarā pēcspēles metienos zaudēja Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandai, pirmo reizi kopš turnīra formāta maiņas 1992. gadā neiekļūstot pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā.

"Šī ir liela izgāšanās man kā trenerim, liela izgāšanās mums kā hokeja nācijai," atzina Garpenlēvs. "Par rezultātu neesam priecīgi, taču to nevaram izmainīt. Problēmas radīja pirmās divas zaudētās spēles, it īpaši zaudējums pret Baltkrieviju. Mums to spēli vajadzēja uzvarēt, bet mēs to neizdarījām. Tas mums traucēja visu atlikušo turnīru."

Zviedrijas izlase čempionātu uzsāka ar negaidītu zaudējumu pret Dānijas hokejistiem (3:4), bet dienu vēlāk piekāpās arī Baltkrievijai (0:1). Lai gan zviedri pieveica Šveici (7:0) un Slovākiju (3:1), vienības likteni, visticamāk, noteica zaudējums pret savu neveiksmju vajāto Čehiju (2:4).

Treneri viena no preses konferences dalībniecēm informēja, ka Zviedrijas mediji jau pauduši savu niknumu par čempionātu. Garpenlēvs par to nebija izbrīnīts.

"Nu... Tā šajā jomā notiek. Ja tev nav rezultātu, kritizēs tevi un kritizēs federāciju. Redzēsim, kas notiks tālāk. Man šis bijis smags čempionāts, es daudz iemācījos. Covid-19 dēļ šis gads bijis izaicinājums ne tikai mūsu, bet visām komandām," sprieda Garpenlēvs.

Bijušais Zviedrijas izlases un Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājs Zviedrijas izlases labā pasaules čempionātos bija strādājis kā trenera asistents un komandas menedžeris, bet šīs bija viņa pirmās meistarsacīkstes galvenā trenera lomā. Šobrīd zviedrs par nākotni nevarēja izteikties: "Tā nav mana izvēle. Es vēlētos turpināt darbu."

Savukārt, komentējot pašu spēli pret KOK komandu, Garpenlēvs paslavēja vienību par labi aizvadītu maču, tomēr atzina, ka, rezultātam esot 1:0, hokejisti pieļāva kļūdas, kuras Krievijas hokejisti nemēdz piedot. Trenerim tika vaicāts, vai, rezultātam esot 2:2, nevajadzēja tiekties pēc uzvaras pamatlaikā, noņemot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju.

"Mēs par to domājām pirms spēles un izspriedām, ka, noņemot vārtsargu, iespējas gūt vārtus nav pārāk labas. Turklāt ar diviem punktiem varēja pietikt. Ja Slovākija rīt uzvarētu [Čehiju], mums būtu iespēja. Tāpēc mēs nenoņēmām vārtsargu. Domājām, ka labāka iespēja ir tikt pie diviem punktiem, nevis trim," klāstīja speciālists.