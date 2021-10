AHL čempionāts: Rubīnam rezultatīva piespēle, Šilovam 31 atvairīts metiens

Latvijas hokeja izlases aizsargs Kristiāns Rubīns piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli uzvarā, bet vārtsargs Artūrs Šilovs atvairīja 31 metienu zaudējumā.

Rubīna pārstāvētā Toronto "Marlies" izbraukumā uzvarēja Belevilas "Senators" ar rezultātu 5:2 (0:0, 2:1, 3:1).

Rubīns 30. minūtē rezultatīvi piespēlēja Makam Holovelam, kurš ar spēcīgu metienu atklāja rezultātu šajā spēlē.

First of the season for Mac. 🚨#MarliesLive pic.twitter.com/etWc0yTktq