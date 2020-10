'Blue Jackets' maiņas darījumā iegūst uzbrucēju Domi

Latvijas hokejistu Elvja Merzļikina un Matīsa Kivlenieka pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Kolumbusas "Blue Jackets" otrdien maiņas darījumā savā rīcībā ieguvusi uzbrucēju Maksu Domi, ziņo NHL.

Kolumbusas komanda par Domi Monreālas "Canadiens" pretim deva šī gada drafta trešās kārtas izvēli, kā arī uzbrucēju Džošu Andersonu.

Domi 9. oktobrī būtu kļuvis par ierobežoti brīvo aģentu, kas nozīmē, ka "pirmā roka" jauna līguma piedāvāšanā būtu tieši "Canadiens". 25 gadus vecais uzbrucējs pagājušajā sezonā 71 spēlē izcēlās ar 17 vārtiem un 27 rezultatīvām piespēlēm.

"Esmu priecīgs, ka varu būt daļa no šīs komandas, kurai ir daudzas labās puses," sarunā ar "The Athletic" teica Domi. "Tā ir labi trenēta komanda ar lieliskiem uzbrucējiem un vienu no labākajām aizsardzības līnijām līgā. Katru reizi, kad spēlē pret "Blue Jackets", zini, ka mačs būs sīvs. Vēlos palīdzēt šai komandai."

Domi Monreālas komandā arī piedalījās desmit izslēgšanas turnīra spēlēs, kurās atzīmējās ar trim rezultatīvām piespēlēm. Regulārajā sezonā viņš vidēji laukumā pavadīja 17 minūtes un sešas sekundes, kas bija ceturtais lielākais spēles laiks starp "Canadiens" uzbrucējiem, bet "play-off" laukumā pavadītais laiks saruka par teju trim minūtēm, nobīdot viņu uz devīto pozīciju komandā.

Uzbrucēju 2013. gada draftā pirmajā kārtā ar kopējo 12. numuru izraudzījās Arizonas "Coyotes". Kopš tā laika Domi NHL aizvadījis 375 regulārā čempionāta spēles, kurās iekrāts 251 punkts (81+170).

Savukārt Andersons pagājušajā sezonā 26 spēlēs iekrāja vienus vārtus un trīs rezultatīvas piespēles. Viņš sezonas lielāko daļu izlaida gūtā pleca savainojuma dēļ.

Andersonu 2012. gada draftā "Blue Jackets" izraudzījās ceturtajā kārtā ar kopējo 95. numuru. Karjeras laikā uzbrucējs 267 regulārā čempionāta spēlēs iekrājis 115 punktus (65+50), bet 21 "play-off" mačā viņa rēķinā trīs vārti un piecas rezultatīvas piespēles.

"Blue Jackets" aizvadītajā sezonā izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā sērijā līdz četrām uzvarām ar 1-4 piekāpās Tampabejas "Lightning", kas vēlāk tika kronēta par Stenlija kausa čempioni.

Jau ziņots, ka NHL jaunā sezona, visticamāk, sāksies 1. janvārī, bet nometņu sākuma datumi vēl nav zināmi.