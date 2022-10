'Blue Jackets' uzbrucējs Laine sezonas pirmajā mačā guvis savainojumu

Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kolumbusas "Blue Jackets" uzbrucējs Patriks Laine sezonas pirmajā regulārā čempionāta spēlē guvis ķermeņa augšdaļas savainojumu.

Laine mačā pret Karolīnas "Hurricanes" guva vārtus, bet vēlāk otrajā trešdaļā guva savainojumu pēc Breta Peski spēka paņēmiena. Bija redzams, ka uzbrucējs jūt sāpes. Vēlāk viņš laukumā vairs neatgriezās.

Šobrīd traumas nopietnība vēl nav zināma.

A replay of what happened with Laine pic.twitter.com/W6EIfw9pBv