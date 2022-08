Bļugera 'Penguins' pagarina līgumu ar galveno treneri Salivanu

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Pitsburgas "Penguins", kurā spēlē latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers, pagarinājis līgumu ar galveno treneri Maiku Salivanu.

Jaunā vienošanās panākta līdz 2026./27. gada sezonas beigām. No iepriekšējā līguma 54 gadus vecajam speciālistam vēl bija atlikušas divas sezonas.

We are proud to announce the three-year contract extension for Coach Sullivan.

The extension will kick in at the conclusion of the 2023.24 campaign, and run through the 2026.27 season. https://t.co/A9EnSXrUj3