Bļugeram viltīgi vārti kārtējā 'Golden Knights' uzvarā

Latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers naktī uz trešdienu iemeta vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā, kurā Vegasas "Golden Knights" svinēja uzvaru.

Lasvegasas vienība viesos ar 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) uzvarēja Vankūveras "Canucks", svinot sesto uzvaru pēdējo septiņu maču laikā.

Bļugers nospēlēja 13:16 minūtes, izpildīja divus metienus, no kuriem viens bija precīzs, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, uzvarēja 75% iemetienu un cīņu noslēdza ar pozitīvu lietderību +1.

Šajā sezonā Bļugers 55 spēlēs guvis četrus vārtus un izdarījis 11 rezultatīvas piespēles.

Pēc Fila Kesela un Railija Smita vārtiem "Golden Knights" pirmajā trešdaļā izvirzījās vadībā ar 2:0, bet 28. minūtē, Lasvegasai spēlējot vairākumā, tā pārkāpa noteikumus un tika nozīmēts "bullītis", ko realizēja "Canucks" hokejists Džeitī Millers. Tomēr tieši Bļugers atjaunoja divu vārtu pārsvaru - 31. minūtē viņš no kreisās malas izpildīja lielisku un viltīgu metienu, kas ļāva ripai nonākt vārtos.

Nedaudz vairāk kā divas minūtes vēlāk tas pats Millers vēlreiz samazināja starpību līdz minimumam, tomēr 38. minūtē Pāvels Dorofejevs guva "Golden Knights" ceturtos vārtus. Uzvaru Lasvegasas komanda nosargāja, kaut gan 52. minūtē "Canucks" vēlreiz pietuvojās līdz minimumam.

"Golden Knights" vārtsargs Džonatans Kviks šajā spēlē guva 375. uzvaru, kas nu ir otrais visu laiku labākais rādītājs starp ASV dzimušiem vārtsargiem.

