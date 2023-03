Bļugers aizmainīts uz spēcīgo Vegasas 'Golden Knights'

Latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers nonācis citā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandā - pēc četriem Pitsburgas "Penguins" sastāvā pavadītiem gadiem viņš aizmainīts uz Vegasas "Golden Knights".

"Penguins" par 28 gadus veco Bļugeru no Lasvegasas kluba ieguvusi nākamā gada NHL drafta trešās kārtas izvēli un 22 gadus veco kanādiešu aizsargu Pīteru DiLiberatori, kurš NHL vēl nav debitējis.

TRADE ANNOUNCEMENT: The Penguins have acquired defenseman Peter DiLiberatore and a 2024 third-round draft pick from the Vegas Golden Knights in exchange for Teddy Blueger. pic.twitter.com/FUqmTnVbf8