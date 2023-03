Bļugers jau 27. sekundē veic filigrānu piespēli, 'Golden Knights' vardarbīgā mačā uzvar 'Lightning'

Latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers naktī uz piektdienu izpildīja rezultatīvu piespēli Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā, kurā Rietumu konferences līdere Vegasas "Golden Knights" izcīnīja uzvaru.

"Golden Knights" izbraukumā ar 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) pagarinājumā apspēlēja spēcīgo Tampabejas "Lightning", izcīnot ceturto uzvaru pēdējo piecu maču laikā.

Bļugers šajā cīņā nospēlēja 13:38 minūtes, kuru laikā veica vienu metienu pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, uzvarēja 50% iemetienu, nopelnīja 12 soda minūtes un dueli noslēdza ar pozitīvu lietderību +1. Latvietis šosezon 49 spēlēs iekrājis 12 (2+10) rezultativitātes punktus.

Spēles rezultāts tika atklāts jau 27. sekundē, kad Bļugers, uztvēris ripu laukuma centrā, izslidoja uz vārtiem, izpildīja lielisku pauzi un asi piespēlēja vārtu stūrī brīvajam komandas biedram Kīganam Kolesāram, kurš atklāja spēles rezultātu.

Četras minūtes vēlāk Breidens Points panāca izlīdzinājumu, un turpinājumā abas komandas aizvadīja asu un soda minūtēm bagātu maču. Trešās trešdaļas sākumā "Golden Knights" pāris minūšu laikā iemeta divus vārtus un izvirzījās vadībā ar 3:1, bet perioda vidū sākās ievērojami asumi, dūres vicinot abu komandu hokejistiem. Tobrīd laukumā atradās arī Bļugers, kurš iesaistījās šajā "burziņā" un nopelnīja 2+10 minūšu noraidījumu.

ALL HELL breaks loose between the Golden Knights and Lightning 🥊