Bļugers turpina dominēt iemetienos, 'Penguins' neizmanto iespēju noslēgt sēriju

Latvijas izlases hokejista Teodora Bļugera pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Pitsburgas "Penguins" trešdien Ņujorkā piekāpās Austrumu konferences izslēgšanas spēļu pirmās kārtas piektajā mačā.

Pitsburgas komanda ar rezultātu 3:5 (1:0, 2:3, 0:2) zaudēja Ņujorkas "Rangers" komandai. Sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts kļuvis 3-2.

Teodors Bļugers nospēlēja 14:27 minūtes, no kurām 3:11 bija mazākumā. Centra uzbrucējs izpildīja trīs spēka paņēmienus, divreiz atņēma pretiniekiem ripu, kā arī uzvarēja sešos no astoņiem iemetieniem. Bļugers pēc aizvadītās spēles joprojām saglabā līderpozīciju NHL starp labākajiem iemetienu meistariem. Latvijas hokejists "play-off" laikā uzvarējis 36 no 50 iemetieniem (72,0%).

Uzbrucējs arī izprovocēja pretiniekus uz vienu noteikumu pārkāpumu. Fotogrāfijā redzamajā momentā Raiens Stroms jau pēc tiesneša svilpes nopelnīja divas minūtes par pret Bļugeru izpildītu rupjību.

Spēles pirmajā periodā pirmos vārtus guva Džeiks Gencels, bet mača 28. minūtē Kriss Letangs pēc diagonālas Jevgeņija Malkina piespēles jau panāca rezultātu 2:0 par labu viesiem. Taču tad Pitsburgas komandu piemeklēja neveiksmes. Vispirms laukumu nācās pamest Sidnijam Krosbijam, pret kuru asu spēka paņēmienu piekopa Džeikobs Truba.

The suspected hit that's kept Sidney Crosby out of the game since he left the 2nd period with 5:45 remaining. pic.twitter.com/gHUl7t0Xx0