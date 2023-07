Foto: Bļugera vārds oficiāli iegravēts uz Stenlija kausa

Latvijas hokejista Teodora Bļugera vārds iegravēts uz Stenlija kausa, liecina Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Vegasas "Golden Knights" publicētā fotogrāfija.

"Golden Knights" finālsērijā ar 4-1 pārspēja Floridas "Panthers", izcīnot Stenlija kausu pirmo reizi kluba vēsturē.

Latvijas uzbrucējs Stenlija kausa izcīņas finālsērijā nepiedalījās, bet kopumā izslēgšanas spēlēs laukumā devās sešos mačos, kuros tika pie diviem (1+1) punktiem un pozitīva lietderības koeficienta +1.

52 more names have been added 😍 #StanleyCup pic.twitter.com/QPlIIHTSa8