Izdevums: Znaroks pie amata netika 'hokeja klanu' cīņu dēļ

Latvijas izlasē ilgstoši spēlējušais Oļegs Znaroks par Krievijas hokeja izlases treneri netika apstiprināts iekšējo ķīviņu dēļ, apgalvo izdevums "championat.ru".

Pagājušajā nedēļā Krievijas mediji steidza ziņot, ka Znarokam uzticēta Krievijas hokeja izlases vadīšana Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs, lai gan oficiāli par to netika ziņots. Krievijas Hokeja federācija (KHF) vēlāk šajā amatā apstiprināja bijušo Krievijas hokeja zvaigzni Alekseju Žamnovu. Viņu amatam izvirzīja KHF ekspertu padome, kas iepriekšējo reizi uz sēdi sapulcējās 2014. gadā, kā liecina KHF publiskā informācija.

Interesanti, ka Žamnovs līdz šim nekādā līmenī nav bijis galvenais treneris, bet pēc profesionālā hokejista karjeras noslēgšanas 2006. gadā darbojies kā ģenerālmenedžeris. Viņa vadībā, piemēram, veidojās savulaik par kaušļu komandu dēvētā Čehovas "Vitjazj", Žamnovs palīdzējis ar sastāva komplektēšanu arī Mitišču "Atlant" Maskavas "Spartak".

Tomēr pirms Žamnova apstiprināšanas kā neapstrīdams favorīts uz šo amatu bija Znaroks, kura apstiprināšana šķietami bija tikai formalitāte. Tomēr tad sākušās KHF iekšējās aizkulišu intrigas, kurās Znaroks "ticis noēsts" un viņam atvēlēta konsultanta loma.

Tā kā nacionālā hokeja līga (NHL) paziņoja, ka ļaus saviem hokejistiem piedalīties Pekinas olimpiskajās spēlēs, tad šajā brīdī Znaroks kļuvis par galveno kandidātu, jo ar viņu labas attiecības ir praktiski visām lielākajām krievu hokeja zvaigznēm. Znaroks atbalstu dabūjis ne tikai FHR prezidenta Vladislava Tretjaka personā, bet pret viņu nav bijis vēl viens ietekmīgs Krievijas hokeja cilvēks – Romāns Rotenbergs. Savulaik Znaroks bija spiests atstāt Krievijas izlases galvenā trenera amatu tieši pēc strīda ar Rotenbergu.

Par Znaroka iecelšanu amatā, kura vēl tikai formāli būtu jāapstiprina KHF, medijiem izteicās Tretjaks. Tomēr KHF prezidenta teiktais bija sasteigts, jo sākušās aizkulišu cīņas un runas, apgalvo "championat.ru".

Viens no Znaroka pretiniekiem esot bijis Kontinentālās hokeja līgas (KHL) direktoru padomes priekšsēdētājs Genādijs Timčenko, kurš ir arī viens no vadošajiem KHF cilvēkiem. Interesanti, ka Znaroks iepriekšējās divas sezonas vadīja Maskavas "Spartak", kuram viens no lielākajiem finansētājiem netieši ir tas pats Timčenko. Kopā ar viņu "vienā frontē" bijuši vēl divi Krievijas hokejā ietekmīgie cilvēki Boriss Mihailovs un Pāvels Burē, kuri centušies virzīt Sergeju Fjodorovu un Igoru Ņikitinu.

Kuluāros abas puses iestājušās par saviem kandidātiem, līdz ar to pie kopsaucēja puses netika. Tad arī kā kompromisa variants radusies ideja par Žamnovu. kurš 27. septembrī ekspertu padomē apstiprināts kā galvenais kandidāts. "Chmapionat.ru" gan ironiski piebilst, ka ar Žamnovu vēl līgums nav noslēgts. Tāpat kā nebija noslēgts līgums ar Znaroku, kad tik ziņots par viņa apstiprināšanu amatā.