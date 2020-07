Jaunizveidotā Baltijas Hokeja līga sāksies novembra nogalē

Šā gada 27. novembrī pirmo reizi tiks atklāta Baltijas Hokeja līga. Šajā čempionātā piedalīsies pa divām komandām no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, informē Latvijas Hokeja federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Baltijas Hokeja Līgā gaidāmajā sezonā startēs sešas komandas: "Hockey Punks" (Lietuva), HK "Liepāja" (Latvija), HK "Tartu Valk 494", "Kaunas Hockey" (Lietuva), "Narva PSK" (Igaunija) un HK "MOGO" (Latvija).

No 27.līdz 29.novembrim notiks Baltijas Hokeja Līgas pirmā kārta. Sanda Ozoliņa vārdā nosauktajā apakšgrupā Tartu (Igaunija) spēkosies "Tartu Valk 494", HK "MOGO" un "Kaunas Hockey" komandas. Tikmēr Dariusa Kasparaiša vārdā nosauktajā Viļņas (Lietuva) grupā spēlēs "Hockey Punks", HK "Liepāja" un "Narva PSK". Katra vienība pirmajā kārtā aizvadīs pa divām spēlēm, bet "Final Four" iekļūs katras apakšgrupas divas labākās komandas.

Turnīra "Final Four" norisināsies no 18.līdz 20. decembrim Rēzeknes jaunajā ledus hallē. Četras labākās pirmās kārtas komandas aizvadīs viena apļa turnīru. Baltijas Hokeja Līgas čempions tiks noskaidrots pēc rezultātiem "Final Four" turnīrā.

"Šis čempionāts ir vēl viena lieliska iespēja stiprināt sadarbību starp hokeja profesionāļiem Baltijas valstīs. Baltijas Hokeja Līga noteikti palīdzēs vēl vairāk popularizēt un attīstīt hokeju Baltijas reģionā. Latvijas Hokeja federācija (LHF) ir uzņēmusies finansēt visus šī turnīra izdevumus. Esmu pārliecināts, ka šajā čempionātā mēs redzēsim augsta līmeņa hokeju," sacīja LHF prezidents Aigars Kalvītis.

Šīs sezonas Baltijas Hokeja Līgas uzvarētājs saņems čempiona kausu un medaļas. Pēc "Final Four" turnīra tiks noteikts arī labākais vārtsrags, aizsargs, uzbrucējs un Baltijas Hokeja Līgas vērtīgākais spēlētājs.

Iepriekšējās trijās sezonās Latvija, Lietuvas un Igaunijas hokeja federācijas kopīgi rīkoja Baltijas izacinājuma kausa izcīņas posmus. Visos turnīros uzvarētāju laurus plūca Latvijas klubu izlase.