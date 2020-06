Kalvītis pārvēlēts LHF prezidenta amatā

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) kongresā otrdien prezidenta amatā pārvēlēts Aigars Kalvītis, vēsta LHF.

Kalvītis šajā kongresā bija vienīgais kandidāts uz prezidenta amatu. Viņš LHF prezidenta amatā darbojas kopš 2016. gada, kad kongresā negaidīti tika gāzts ilggadējais prezidents Kirovs Lipmans.

Šajā LHF kongresā Kalvītis sniedza arī atskaites ziņojumu, bet starp darba kārtības punktiem bija 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšana un LHF izpildinstitūciju vēlēšanas.

Ieprieks Kalvītis darbojies arī kā LHF valdes loceklis. Savukārt no 2010. gada novembra līdz 2015. gada septembrim viņš bija Kontinentālās hokeja līgas Latvijas kluba Rīgas "Dinamo" īpašnieces AS "Dinamo Rīga" valdes priekšsēdētājs. Pašlaik Kalvītis ir AS "Latvijas Gāze" valdes priekšsēdētājs.