Kivlenieks uz diviem gadiem pagarina līgumu ar 'Blue Jackets'

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Kolumbusas "Blue Jackets" pagarinājusi līgumu ar latviešu vārtsargu Matīsu Kivlenieku, vēsta komandas mājaslapa internetā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kivlenieks piekritis divu gadu un divvirziena līgumam līdz 2021./2022. gada sezonas beigām.

24 gadus vecais Kivlenieks pagājušajā sezonā debitēja NHL, tomēr vēl pie regulāras spēlēšanas netika, jo primās divas vārtsarga lomas "Blue Jackets" rindās pildīja cits latvietis Elvis Merzļikins un soms Jonass Korpisalo. "Blue Jackets" gan neslēpj, ka vēlas atbrīvoties no kāda no pirmajiem diviem vārtsargiem, līdz ar to Kivleniekam būtu labas iespējas pacīnīties pa Kolumbusas kluba otrā vārtsarga lomu.

Kivlenieks pagājušajā sezonā piedalījās sešās spēlēs, taču lieliski sevi apliecināja NHL debijā. 19. janvāra spēlē Kivlenieks palīdzēja "Blue Jackets" ar 2:1 pieveikt Ņujorkas "Rangers" un kļuva tikai par otro vārtsargu kluba vēsturē, kurš debitēja ar uzvaru. Četros mačos Kivlenieks bija pamatsastāvā, bet sešos mačos viņš atvairīja 89,8% metienu un ielaida vidēji 2,95 ripas.

Amerikas hokeja līgā (AHL) Klīvlendas "Monsters" rindās Kivlenieks aizvadījis 77 spēles, vidēji mačā ielaižot 3,23 vārtus un atvairot 89,2% metienu.