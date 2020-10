Koziols kritizē Dumpja izteikumus par hokeju

Latvijas hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Viesturs Koziols asi kritizējis Veselības ministrijas galveno infektologu Ugu Dumpi, kurš iepriekš norādījis, ka Covid-19 sakarā no visiem komandu sporta veidiem, šķiet, ka īpaši bīstams esot hokejs.

Jau vēstīts, ka Dumpis izteicies, ka hokejs vērtējams kā īpaši bīstams, jo tas ir potenciāli saistīts ar ilgstošu atrašanos ģērbtuvēs, sēdēšanu uz rezervistu soliņa un klaigāšanu spēles laikā.

"Paldies Ugam Dumpim par tiešām izsmeļošo pētījumu un detalizēto analīzi, kāpēc hokejs ir īpaši bīstams," savā sociālā tīkla "Facebook" profilā ironiski rakstīja Koziols. "Nekad līdz šim vēl nebiju dzirdējis no speciālistiem, kuri nosaka valstī pieņemto rīcību attiecībā uz ierobežojumiem, rīcību vīrusa apkarošanā, ka vīruss īpaši izplatās arī tur, kur klaigā. Tas nozīmē, ka arī vīruss ir mainījies un palicis gudrāks, viltīgāks. Nu jau tas māk atšķirt ne tikai bārus un restorānus no sporta zālēm un mūzikas klasēm vai deju zālēm, nu tam arī ir parādījusies dzirde un tas kļuvis sevišķi kārs uz klaigāšanu! Un vēl - tas māk atšķirt hokejistu rezervistu soliņus no basketbolistu, florbolistu un volejbolistu soliņiem."

"Tieši tādas pašas "iemaņas" vīrusam ir attiecībā uz ģērbtuvēm. Covid-19 specifiski uzglūn tieši hokejistu ģērbtuvēm," turpināja Koziols.

Koziols uzskata, ka tā ir aroganta attieksme no valsts amatpersonām, jo LHF, haļļu vadītāji, darbinieki, klubu vadītāji un treneri apzinīgi pieiet saviem pienākumiem, lai ievērotu vīrusa mazināšanas un ierobežojumu pasākumus.

"Man ir žēl tos daudzos tūkstošus bērnu, kuri šādu cilvēku dēļ būs spiesti pārtraukt savas iemīļotās deju, dziedāšanas, sportošanas nodarbes, kuru laikā nešaubīgi viņi kļuva stiprāki, disciplinētāki, gudrāki un galvenais – veselīgāki. Tāds sīkums – pēc pasaules vadošo epidemiologu viedokļa bērni nemaz nav "supergurdrā" Covid-19 riska zonā," rakstīja Koziols.