Latvijas galda hokeja izlase triumfē Eiropas čempionāta medaļu kopvērtējumā

Aizvadītās nedēļas nogalē no 10. līdz 12. jūnijam Slovēnijas pilsētā Kraņā norisinājās Eiropas čempionāts galda hokejā un tradicionāli kuplā skaitā tika pārstāvēta arī Latvija, kas izcīnīja visvairāk no desmit izspēlētajiem medaļu komplektiem, informē Latvijas Galda hokeja federācija (LGHF).

Pirmā diena

Piektdien, 10. jūnijā Latvijas sportisti izcīnīja medaļas komandu nominācijās. Latvijas junioru komanda finālā uzvarēja Ukrainas juniorus ar rezultātu 5:3. Latvijas veterānu komanda izcīnīja sudraba medaļas, finālā piekāpjoties spēcīgajai Zviedrijas veterānu komandai 1:5. Savukārt dāmas tika pie bronzas medaļām., spēle par trešo vietu ar rezultātu 8:1 pārspējot Slovēnijas izlasi.

Individuālajā junioru kategorijā bronzas medaļu izcīnīja Burtnieku Jauniešu centra pārstāvis Kristaps Riekstiņš, mačā par trešo vietu pieveicot Slovēnijas pārstāvi Jakobu Obadicu. Lielisks sniegums individuālajā dāmu kategorijā bija rīdziniecei, BJC ''Laimīte" pārstāvei Kristai Annijai Lagzdiņai, kura izcīnīja sudraba medaļu, pusfinālā gūstot uzvaru (4:1) pār pasaules čempioni Mariju Saveļjievu no Igaunijas. Lagzdiņai finālā nācās piekāpties spēcīgajai Hannai Ivancovai no Ukrainas.

Otrā diena

Sestdien, 11. jūnijā tika dots starts "Open" individuālajā atlases kārtā, kur labākie 64 sportisti kvalificējas tālāk uz svētdien gaidāmajām spēlēm. Dienas gaitā tika sadalītas medaļas bērnu (U13), superveterānu (55+) un "Open" komandu kategorijās.

Superveterānu (55+) kategorijā talsiniekam Salvim Skarainim 13 dalībnieku konkurencē tika sudrabs. Skarainis pusfinālā ar rezultātu 3:0 pieveica Trulu Mansonu no Zviedrijas un finālā sīvā cīņā (2:3) piekāpās Pavelam Plešakam no Čehijas.

Bērnu kategorijā (U13) 14 dalībnieku konkurencē Latvijai nodrošināja pirmās četras vietas. Cīņā par bronzas medaļām Edgars Putniņš (Valmiera) ar 3:1 uzvarēja Henriju Prokuratovu (Rīga), finālā Jānis Miķelis Bitmanis (Valmiera) pārspēja Raineru Neiju (Inčukalns) un kļuva par Eiropas čempionu.

"Open" komandu kategorijā piedalījās Zviedrija, Čehija, Somija, Norvēģija, Ukraina, Igaunija, Slovēnijā, Vācija, Slovākija un arī Latvija. Pēc grupu turnīra, kurā Latvijas komanda svinēja pārliecinošu uzvaru, sekoja izslēgšanas spēlēs. Sākumā ar 14:4 tika sagrauta Norvēģija, bet pusfinālā sekoja uzvara pār Somiju ar rezultātu 11:5.

Savukārt finālā Latvija ar 14:10 svinēja uzvaru pār Zviedriju. Vērts arī atzīmēt, ka komandā nepiedalījās titulētākie Latvijas galda hokeja spēlētāji Edgars Caics un Atis Sīlis.

Trešā diena

"Open" individuālajā kategorijas spēlēm kvalificējās 64 dalībnieki. To starpā bija arī 16 sportisti no Latvijas. Tālākai cīņai izslēgšanās spēlēs kvalificējās Edgars Caics, Emīls Liepiņš, Sandis Kristaps Lagzdiņš, Matīss Jakseboga, Krista Annija Lagzdiņš, Raivis Miglinieks (visi no Rīgas), Edžus Kaņeps, Alvis Siliņš, Elvijs Siliņš (visi no Ventspils), brāļi Rolands un Kristaps Riekstiņi (Valmiera), kā arī Rainers Kalniņš (Inčukalns) un Valts Smagars (Skrunda).

Ceturtdaļfināla kārtu sasniedza četri latvieši, kuri savā starpā netikās. Rainers Kalniņš un Raivis Miglinieks izšķirošajās septītajās spēlēs piekāpās attiecīgi čeham Marinam Maderam un somam Kevinam Eriksonam. Kristaps Riekstiņš neatrada iespējas nogāzt titulēto zviedru Oskaru Henriksonu un ar rezultātu 1:4 atzina viņa pārākumu. Edgars Caics ar rezultātu 4:1 pārspēja galda hokeja leģendu un trīskārtējo pasaules čempionu Hansu Ostermanu no Zviedrijas.

Pusfinālā Caics ar rezultātu 4:1 uzvarēja Kevinu Eriksonu no Somijas, bet Oskars Henriksons nedeva nekādas cerības Martinam Maderam no Čehijas (4:0).

Fināls starp Caicu un Ostermanu iesākās ar pārliecinošu Caica dominanci, maksimālu fokusu un vismeistarīgāko galda hokeja spēli, uzsver Latvijas Galda hokeja federācija. Caics rādījis izcilu aizsardzību un augstu metienu realizāciju, kas Ostermanam neastāja nekādas izredzes. Caics sērijā uzvarēja ar 4:0.

Spēlē par trešo vietu uzvaru izcīnīja Kevins Eriksons, ar rezultātu 3:0 atstājot čehu Martinu Madermu ar koka medaļu.

Latvijai šis bija medaļām bagātākās Eiropas čempionāta sacensības. Kopā tika izcīnītas 11 medaļas no kurām četras bija zelta, četras – sudraba, bet trīs – bronzas.

Vairāk par rezultātiem un galda hokeju var uzzināt "www.galdahokejs.lv".