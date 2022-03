Latvijas hokeja izlasei pasaules čempionātā varētu palīdzēt Merzļikins un Balcers

Latvijas hokeja izlasei pasaules čempionātā, kas maijā notiks Somijā, varētu palīdzēt divi no četriem Nacionālās hokeja līgas pārstāvjiem, intervijā "Delfi TV" raidījumā "Aizmugure" sacīja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc Vītoliņa teiktā, valstsvienības menedžeris Renārs Freibergs ik pa laikam sazinās ar NHL spēlējošajiem latviešiem un šobrīd piekrišanu spēlēšanai Somijā devuši Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs Elvis Merzļikins un Sanhosē "Sharks" uzbrucējs Rūdolfs Balcers. Vītoliņš norādīja uz Merzļikina lomu, jo jebkura komanda var nospēlēt vēl labāk, ja hokejisti zina, ka ir stabils vārtsargs.

"Vārtsargi arī vidēju komandu var "izvilkt"," uzskata Vītoliņš.

"Delfi TV" raidījuma "Aizmugure" visu ierakstu var vērot ŠEIT

Pilnīgi noteikti valstsvienībā pasaules čempionātā Somijā neredzēsim Bufalo "Sabres" uzbrucēju Zemgu Girgensonu, kura ģimenē tieši maijā gaidām pieaugums. Savukārt Pitsburgas "Penguins" uzbrucējs Teodors Bļugers ar komandu, visticamāk, cīnīsies Stenlija kausā un diez vai tiks uz pasaules čempionātu.

"Penguins" šobrīd ir stabila "play off" dalībniece NHL Austrumu konferencē, lai gan regulārajā čempionātā vēl jāaizvada 22 spēles. Citai Austrumu konferences vienībai "Blue Jackets" ir tikai tīri teorētiskas iespējas iekļūt Stenlija kausa izcīņā, jo Kolumbusas klubs no "play off" zonas ir 11 punktu attālumā. Savukārt Rietumu konferencē "Sharks" ir astoņu punktu attālumā no "play off" zonas.

2022. gada pasaules čempionāts risināsies Somijas pilsētās Helsinkos un Tamperē no 13. līdz 29. maijam. Latvijai paredzēts spēlēt Tamperes grupā, kurā vēl ir ASV, Somija, Norvēģija, Čehija, Lielbritānija un Zviedrija. Tiesa, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un sekojošās Krievijas un Baltkrievijas komandu izslēgšanas no visiem hokeja turnīriem pagaidām nav zināma pasaules čempionāta precīza izspēles kārtība un vai tiks mainīts spēļu grafiks.