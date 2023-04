Latvijas hokejisti gūst piecus vārtus un revanšējas Šveicei

Latvijas hokeja izlase, gatavojoties 2023. gada pasaules čempionātam, sestdien Rīgā pārbaudes mačā atkārtoti tiksies ar Šveices valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Pārbaudes spēle hokejā: Latvija – Šveice

Latvija - Šveice 5:1. Spēle noslēgusies!

56:11 min. Latvija - Šveice 5:1Šveices izlase lūkoja atspēlēties, mainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Uzbrukums viņiem neizdevās, un Mārtiņš Dzierkals raidīja ripu tukšos vārtos no neitrālās zonas.

Teicama vārtu iespēja bija Daugaviņam, kurš pretuzbrukumā nespēja pārspēt pretinieku vārtsargu, izdarot metienu uzreiz pēc piespēles.

51:33 min. Noraidījums Šveices izlasē. Šmids atstāja savu komandu mazākumā, kad nesavaldīja nūju un klupināja Latvijas hokejistu

51:02 min. Latvija - Šveice 4:1. Latvijas izlase radīja saspringtu situāciju Šveices vārtu priekšā, bet tad ripa tika atspēlēta Mikam Tumānovam, kurš apspēlēja pretspēlētāju un izdarīja metienu pa vārtiem. Tas bija precīzs, un rezultāta pārsvars tika palielināts.

Džeriņš mēģināja gūt vārtus pēc vārtu apslidošanas, bet šoreiz Dženoni kājsargu pielika laicīgi.

12 minūtes pirms pamatlaika beigām Punnenovs bija uzdevumu augstumos, saglabājot rezultātu nemainīgu.

Latvijas hokejisti šoreiz pretuzbrukumā radīja draudus Šveices izlases vārtiem. Šveicieši, protams, mēģina atgriezties spēlē, tomēr pagaidām izdodas izvairīties no pārsvara izlaišanas.

Ripa ieslīd Latvijas izlases vārtos.Šveices izlases uzbrukumā ripa pēc neprecīza metiena no laukuma apmales nonāca pie uzbrucēja, kurš ar slidu to ievirzīja vārtos. Tiesnesis uzreiz parādīja, ka vārtu guvums nav ieskaitīts.

41:53 min. Latvija - Šveice 3:1Miks Indrašis aiz vārtiem nospēlēja aktīvi un pārtvēra ripu. Viņš piespēlēja uz vārtu priekšu, no kurienes Dans Ločmelis dubultoja rezultāta pārsvaru.

Sācies 3. periods.

Otrajā trešdaļā abas komandas izdarīja pa sešiem metieniem pa vārtiem. Iemetienos Latvijas izlase piekāpās ar 14:16.

Latvija - Šveice 2:1. Noslēdzies 2. periods. Šoreiz trešdaļa noslēdzas ar bīstamu Latvijas izlases uzbrukumu, bet šoreiz pēc metiena ripa lidoja garām vārtiem.

Latvijas izlases izpildījumā otrais periods līdz šim aizvadīts ļoti veiksmīgi. Šveices izlasei tikai epizodiski izdevies apdraudēt Latvijas izlases vārtus.

Punnenovs tika galā ar saspringtu situāciju pie Latvijas izlases vārtiem, noturot savu komandu vadībā.

Latvijas izlasei izdevās uzspiest savu spēli. Moments bija arī Dzierkalam. Šveices izlase bija spiesta darboties savā aizsardzības zonā, tomēr pagaidām otro reizi Dženoni vārtus uzlauzt neizdevās.

27:34 min. Latvija - Šveice 2:1Latvijas izlase spēlēja vairākumā, un spēja to izmantot. Rodrigo Ābols izvirzīja vadībā Latvijas izlasi, kad no laukuma stūra saņēma piespēli no Ronalda Ķēniņa un izdarīja metienu pa vārtiem, neapturot ripu. Šajā vārtu guvumā rezultatīva piespēle arī pirmo vārtu autoram Tomam Andersonam.

Trešdaļas trešajā minūtē Latvijas izlasei izdevās labs pretuzbrukums, kurā Indrašim no labas pozīcijas neizdevās trāpīt pa vārtiem uzreiz pēc piespēles.

Sācies 2. periods

Pirmajā trešdaļā Latvijas izlase izdarīja 8 metienus pa vārtiem, bet Šveice - 10. Iemetienos latviešiem veicās labāk - 14:6.

Latvija - Šveice 1:1. Noslēdzies 1. periods.Ivars Punnenovs trešdaļas pēdējās sekundēs noturēja rezultātu nemainīgu.

14:57 min. Latvija - Šveice 1:1Toms Andersons devās tuvāk vārtiem un izdarīja metienu no kreisās malas. Vārtsargam ripu neizdevās fiksēt, un tā ielēca vārtos. Rezultatīvas piespēles ieskaitītas Kasparam Daugaviņam un Rodrigo Ābolam

Perioda otrajā pusē Latvijas izlase bija aktīvāka, un arī Šveices izlases vārtsargs Dženoni glāba savu komandu.

Daugaviņam bija vārtu gūšanas iespēja, bet viņam "norāvās" metiens, bet turpinājumā latviešiem tikai īsu brīdi izdevās izdarīt spiedienu.

8:15 min. Šveices izlases uzbrukuma zonā izcēlās asumi pēc Šveices hokejista pārkāpuma. Zentelers par to devās uz noraidīto soliņa.

Latvijas izlasei pagaidām grūti klājās ir tikšanu uz vārtu priekšu. Šveicieši spēlēja fiziskāk un veiksmīgi neitralizēja mājinieku uzbrukumus.

3:50 min. Latvija - Šveice 0:1Šveices izlasei tomēr ar nākamo bīstamo uzbrukumu izdevās izvirzīties vadībā. Enzo Korvi izmantoja burzmu vārtu priekšā un raidīja ripu vārtu apakšējā stūrī.

Spēles ievadā abas komandas spēkojās diezgan līdzīgi, slidojot no vieniem uz otriem. Bīstamāka epizode bijusi pie Punnenova vārtiem, kurš ar saviem pienākumiem spēles sākumā tika galā veiksmīgi.

Spēle sākusies!

Latvijas izlases sastāvs spēlei:

Latvijas hokeja izlase turpina gatavoties 2023. gada pasaules čempionātam. Pēc piektdien izlaistā pārsvara Latvijas hokejisti lūkos ņemt vērā gūtās mācības, lai šoreiz uzvarētu. https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/latvijas-hokejisti-nenotur-divu-vartu-parsvaru-un-parbaudes-maca-zaude-sveicei.d?id=55477798