Latvijas U-18 hokejisti apņēmīgi cīnās, bet piekāpjas Zviedrijai PČ elites turnīra ievadā

Latvijas U-18 hokeja izlase piektdien Zviedrijā cieta zaudējumu pasaules čempionāta elites divīzijas turnīra pirmajā mačā.

Latvijas komanda ar rezultātu 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) piekāpās turnīra saimniecei Zviedrijai.

Latvijas izlases labā pa vārtiem šajā mačā guva Patriks Zabusovs un Jānis Švānenbergs.

Latvijas komanda šo maču sāka negaidīti veiksmīgi, jo jau astotajā minūtē izgājienu vienatnē uz vārtiem realizēja Zabusovs. Tiesa, līdz pretinieku atbildei bija jāgaida tikai četras minūtes, kad skaitlisko vairākumu realizēja Kārls Henriksons, bet 14.minūtē Oskars Bjersēliuss panāca jau 2:1.

Otrajā periodā Latvijas izlasei bija pāris labas iespējas izcelties vairākumā, taču 27.minūtē nācās mazākumā saņemt ripu savos vārtos, kad zviedriem divu vārtu pārsvaru panāca Aleksandrs Holcs. Latvijas jaunie hokejisti gan nepadevās, un noslēdzošā perioda otrajā minūtē Švānenbergs samazināja rezultāta starpību līdz minimumam.

Piektdien Zviedrija gan ļoti veiksmīgi spēlēja vairākumā, jo 48.minūtē tā izmantoja trešo no saviem četriem vairākumiem, kad otros savus otros vārtus šajā mačā guva Henriksons. Šoreiz Latvijas hokejistiem gan atspēlēties neizdevās, turklāt pašās beigās zviedri guva arī savus piektos vārtus.

Šī turnīra turpinājumā Latvijas valstsvienība Ērnšeldsvīkā spēkosies arī ar Krievijas, Slovākijas un ASV vienaudžiem. Pirmās četras komandas sasniegs ceturtdaļfinālu, kamēr vājākajai vienībai cīņā par izdzīvošanu elites divīzijā būs jāsacenšas ar A apakšgrupas sliktāko izlasi.

A grupā spēlē Kanāda, Somija, Čehija, Šveice un Baltkrievija, šīm vienībām sacenšoties Ūmeo pilsētā.

Zviedrijai šis bija jau otrais mačs turnīra, jo tā ceturtdien ar 1:6 kapitulēja ASV vienaudžiem.

Latvijas izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins sastāvā iekļāvis 23 hokejistus - trīs vārtsargus, septiņus aizsargus un 17 uzbrucējus. Vislielākā pārstāvniecība no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem ir no Hokeja skolas "Rīga" komandas - tādi kopumā ir 11 hokejisti, bet astoņi spēlētāji ir no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga".

Aprīļa pirmajā nedēļā Latvijas U-18 komanda aizvadīja treniņnometni Ventspilī, bet pēc tam vienība turpināja čempionātam gatavoties Rīgā, kur pārbaudes spēlē ar 2:6 piekāpās Latvijas pieaugušo izlases kandidātiem.

Savukārt trešdien Somijā Latvijas komanda pārbaudes mačā ar rezultātu 1:0 pārspēja vietējās junioru līgas bronzas medaļas ieguvēju Vāsas "Sport".

Arī šajā sezonā Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim asistē Juris Ozols un Herberts Vasiļjevs.

Pērnā gada U-18 pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā, kas norisinājās "Arēna Rīga", Sorokina vadītā valstsvienība izcīnīja uzvaras visās piecās spēlēs un ieguva ceļazīmi uz eliti.

Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Artūrs Šilovs, ("Rīga"), Rūdolfs Lazdiņš (Hokeja skola "Rīga"), Kārlis Reinis Riba ("Lido");

aizsargi - Patriks Ozols ("Lido"), Ernests Ošenieks, Kārlis Krustiņš (abi - HS "Rīga"), Miks Tumānovs, Harijs Brants, Ņikita Mateiko (visi - "Rīga"), Nauris Sējējs (Ženēvas "Servette", Šveice);

uzbrucēji - Rūdolfs Polcs, Gustavs Millers, Jānis Švānenbergs, Patriks Zabusovs (visi - "Rīga"), Gļebs Prohorenkovs, Raivis Kristiāns Ansons, Kristaps Skrastiņš, Ralfs Jevdokimovs, Rihards Liģis, Roberts Petrovičs, Aleksandrs Biškins, Raimonds Mikus Vītoliņš (visi - HS "Rīga"), Patriks Marcinkēvičs ("Prizma").