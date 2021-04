Latvijas U-18 izlase PČ pirmajā spēlē divreiz ātri ielaiž divus vārtus

Latvijas U-18 hokeja izlase pirmdien ASV ar zaudējumu sāka pasaules čempionātu augstākajā divīzijā, spēles laikā divreiz ielaižot divus vārtus dažu sekunžu laikā un ar 2:4 (0:2, 2:2, 0:0) piekāpjoties Šveices vienaudžiem.

Pirmā perioda 13. minūtē 23 sekunžu laikā šveiciešiem vārtus guva Džeremijs Jabola un Liekits Reihls, bet otrās trešdaļas sākumā 24 sekunžu laikā izcēlās Laiens Bihsels un Luiss Robins, panākot šveiciešiem jau 4:0.

🚨🚨 🇨🇭 @SwissIceHockey throw down back-to-back goals to take a 2-0 lead over @lhf_lv #U18Worlds pic.twitter.com/CsSzws3OPL

🙌 Double Double action for @SwissIceHockey as Lian Bichsel and Louis Robin go back to back to make it 4-0 over @lhf_lv #U18Worlds pic.twitter.com/d38W0ZMSro