Latvijas U-20 hokejisti 'bullīšos' piekāpjas neatlaidīgajiem šveiciešiem

Latvijas U-20 hokeja izlase otrdien pasaules U-20 čempionātā Kanādā izcīnīja pirmo punktu, pēcspēles metienu sērijā ar rezultātu 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) piekāpjoties vienaudžiem no Šveices.

Mača devītajā minūtē šveicieši pārtvēra ripu neitrālajā zonā un devās prettriecienā. Ar pirmo piegājienu vārtus viņi neguva, bet uzbrukums turpinājās. Braiena Zaneti metienu atvairīja Patriks Bērziņš, bet pie atlēkušās ripas tika Luī Robēns, kurš guva spēles pirmos vārtus. Pirmās trešdaļas otrajā pusē Latvijas hokejisti ilgāku laiku darbojās pretinieku zonā, bet tad 14. minūtē izdevās rezultātu izlīdzināt. Latvieši no savas zonas devās uzbrukumā, un Gustavs Ozoliņš piespēlēja Danam Ločmelim, kurš izdarīja metienu, savāca vārtsarga atvairīto ripu un ar otro mēģinājumu bija precīzs.

Dans Locmelis beats the outstretched goalie and @lhf_lv answer back.

Latvijas hokejisti trešdaļu turpināja veiksmīgi, un Roberts Cjunskis priekšpēdējā minūtē izgāja viens pret vārtsargu, bet viņš ripu meta garām vārtiem. Otrais periods iesākās saraustītā mačā, kurā bieži bija pauzes, bet lēnām šveicieši pārņēma iniciatīvu, uzbrūkot ilgstošāk un bīstamāk. Sešas minūtes pirms trešdaļas beigām Ločmelim bija labs moments no vārtu priekšas, taču otros vārtus gūt viņš nespēja.

37. minūtē Latvijas hokejisti ieguva vairākumu, kura realizēšanai vajadzēja minūti. Ozoliņš izdarīja metienu no distances, ripa no Martina Laviņa nonāca pie Darela Dukura, kurš ar nūjas neērto pusi ieslidināja ripu tālajā vārtu apakšējā stūrī. Latvijas hokejisti pirmo reizi šajā turnīrā izvirzījās vadībā.

Darels Dukurs converts on the power-play to give Latvia a 2-1 lead late in the 2nd period 🚨#WorldJuniors pic.twitter.com/yd58K3CHhz