Lielbritānija kā pirmā izziņo sastāvu PČ hokejā Rīgā

Lielbritānijas hokeja izlase kā pirmā paziņojusi savu sastāvu dalībai 2021. gada pasaules čempionātā, kas pēc nepilna mēneša sāksies Rīgā.

Lielbritānijas izlases galvenais treneris Pīters Rasels pagaidām sastāvā atstājis vienu brīvu vietu no 28. Par pēdējo braucēju uz Rīgu viņš paziņošot tuvākajās dienās. Sešiem spēlētājiem šī būs debija Lielbritānijas izlases rindās pasaules čempionātos.

"Kā jebkurai Lielbritānijas izlasei, arī mūsu treneriem bija jāpieņem grūti lēmumi saistībā ar šī gada izlasi. Diemžēl, vairāki vadošie Lielbritānijas izlases spēlētāji šogad nebija pieejami, mums viņu pietrūks. Izlase ir katra spēlētāja karjeras virsotne, tāpēc viņiem būs liels gods doties laukumā pret pasaules vadošajām izlasēm," saka Rasels. Treneris īpašu pateicību veltīja Lielbritānijas hokeja elites līgai, kas Covid-19 laikā palīdzējusi, nodrošinot britu hokejistiem konkurētspējīgas spēles.

Lielbritānijas izlasē astoņi spēlētāji ir no "Nottinham Panthers", septiņi – no "Sheffield Steelers", seši – no "Coventru Blaze", bet četri – no "Manchester Storm". Viens hokejists pārstāv "Sheffield Steeldogs", bet no Eiropas klubiem ar vienu hokejistu pārstāvēts "EHC Freiburg".

Lielbritānijas izlase Rīgā spēlēs A grupā, kas mačus aizvadīs Olimpiskajā sporta centrā. Lielbritānijas pretinieki būs Krievijas, Slovākijas, Dānijas, Baltkrievijas, Zviedrija, Čehijas un Šveices hokejisti.