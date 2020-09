‘Lightning’ nonāk uzvaras attālumā no sava trešā Stenlija kausa fināla

Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pusfināla sērijas ceturtajā mačā Tampabejas “Lightning” svētdien ar 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) pieveica Ņujorkas “Islanders”, pietuvojoties trešajam Stenlija kausa finālam kluba vēsturē.

Austrumu konferences finālsērijā līdz četrām uzvarām “Lightning” ir vadībā ar 3-1, bet vietu sev Stenlija kausa finālā Tampas komanda var nodrošināt nākamajā mačā otrdien.

Otrā perioda 12. minūtē Broks Nelsons guva “Islanders” pirmos vārtus, bet Ņujorkas komandas prieki par vadību bija īsi un dažu sekunžu laikā tā saņēma “aukstu dušu”. 15 sekundes pēc “Islanders” vārtu guvuma Blaeiks Kolmens izlīdzināja rezultātu, bet vēl pēc 12 sekundēm Ondžejs Palats panāca 2:1 “Lightning” labā.

Pēdējās trešdaļas sākumā Breidens Points palielināja “Lightning” pāsvaru, bet mača izskaņā Pets Marūns ripu raidīja jau tukšos “Islanders” vārtos, nodrošinot Tampas komandai uzvaru ar 4:1.

Kopš 1981./1982. gada sezonas, kad ieviests pašreizējais “play off” formāts, tikai vienā no 35 gadījumiem konferences finālā komandai izdevies atspēlēties no 1-3. To 2000. gadā Austrumu konferences finālā paveica Ņūdžersijas “Devils”, kas pēc tam arī izcīnīja toreiz Stenlija kausu.

Tampabejas klubs NHL ienāca 1992. gadā. Pirmo reizi Stenlija kausa finālā “Lightning” spēlēja 2004. gadā un ar pirmo piegājienu izcīnīja trofeju. Pēc tam līdz finālam “Lightning” aizcīnījās vēl 2015. gada, kad ar 2-4 piekāpās Čikāgas “Blackhawks”.