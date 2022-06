Merzļikina un Kivlenieka bijušais treneris Tortorella pārņem 'Flyers' grožus

Par Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Filadelfijas "Flyers" galveno treneri piektdien iecelts Džons Tortorella, kurš vēl nesen strādāja ar latviešu vārtsargiem Elvi Merzļikinu un Matīsu Kivlenieku.

Ziemeļamerikas mediji ziņo, ka līgums ar 63 gadus veco speciālistu noslēgts uz četriem gadiem. Viņš kļuvis par 23. galveno treneri Filadelfijas kluba vēsturē.

Vienu gadu Tortorella bija bez darba, bet pirms tam viņš sešas sezonas vadīja Kolumbusas "Blue Jackets" komandu, pasaules spēcīgākajā līgā sniedzot debijas Merzļikinam un Kivleniekam. Četros no šiem sešiem gadiem trenerim izdevās komandu aizvest līdz dalībai Stenlija kausa izcīņā, taču pārvarēt pirmo kārtu tā nespēja ne reizi.

Savas trenera karjeras laikā Tortorella ir vadījis arī Ņujorkas "Rangers", Vankūveras "Canucks" un Tampabejas "Lightning", ar ko viņš 2004. gadā izcīnīja Stenlija kausu. Speciālists divas reizes ieguvis NHL labākā trenera balvu.

"Flyers" šajā sezonā bija otra vājākā komanda Austrumu konferencē, trešo reizi pēdējo četru gadu laikā nekvalificējoties Stenlija kausa izcīņai. Maija sākumā tika nolemts neturpināt sadarbību ar komandas pagaidu galveno treneri Maiku Jeo, kurš decembrī stājās atlaistā Alēna Viņo vietā.

