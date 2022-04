Merzļikinam zaudējums sezonas 50. spēlē; Bļugeram neizmantota iespēja gūt vārtus

Latvijas hokeja vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien aizvadīja savu Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas 50. spēli, bet viņš nespēja glābt Kolumbusas "Blue Jackets" no zaudējuma, savukārt Teodors Bļugers nerealizēja iespēju gūt vārtus un arī piedzīvoja neveiksmi ar Pitsburgas "Penguins".

"Blue Jackets" hokejisti savā laukumā ar rezultātu 1:4 zaudēja Filadelfijas "Flyers".

Merzļikins šajā mačā atvairīja 27 no 31 pretinieku metiena. Latvietis šajā sezonā ierindojas 10. vietā NHL aizvadīto spēļu ziņā, bet vidēji mačā viņš vidēji ielaiž 3,39 vārtus un atvaira 90,4% pretinieku metienu.

Ēriks Robertsons spēlēs 16. minūtē deva vadību "Blue Jackets" vienībai, bet turpinājumā "Flyers" guva četrus bezatbildes vārtus. Otrajā trešdaļā precīzi bija Kevinos Konotons, Ouvens Tipets un Noā Keitss, bet mača gala rezultātu 57. minūtē panāca Treviss Koneknijs.

Citā spēlē Pitsburgas "Penguins" ar rezultātu 0:3 izbraukumā piekāpās Ņujorkas "Rangers".

Teodors Bļugers šajā mačā nospēlēja 15:52 minūtes, no kurām 1:38 minūtes laukumā bija mazākumā. Latvietis izdarīja vienu spēka paņēmienu un vienreiz bloķēja metienu. Spēles sestajā minūtē pretuzbrukumā Bļugers saņēma piespēli no Dentona Heinena un izdarīja metienu no ļoti labas pozīcijas, taču viņš bija neprecīzs, raidot ripu garām.

Arī mača turpinājumā "Penguins" hokejisti nespēja pārspēt "Rangers" vārtsargu Igoru Šestorkinu, bet Ņujorkas klubam vārtus guva Frenks Vatrano, Artēmijs Panarins un Draiens Hants.

Vēl vienā mačā Zemgus Girgensons un Bufalo "Sabres" ar rezultātu 3:5 izbraukumā piekāpās Karolīnas "Hurricanes".

Girgensona spēles laiks šoreiz bija 13:29 minūtes, no kurām 1:36 minūtes viņš spēlēja mazākumā. Latvietis izdarīja vienu metienu pa vārtiem un pielietoja vienu spēka paņēmienu, spēli noslēdzot ar negatīvu lietderības koeficientu -1.

Teidžs Tompsons un Alekss Taks pirmajā trešdaļā septiņu minūšu laikā deva 2:0 vadību "Sabres" vienībai, savukārt 25. minūtē Sebastjans Aho vienus vārtus atspēlēja "Hurricanes" vienībai. Pusminūti vēlāk Viktors Olofsons atjaunoja divu vārtu pārsvaru "Sabres" hokejistiem, bet Karolīna maču noslēdza ar četriem bezatbildes vārtiem. Teuvo Teravainens bija precīzs otrās trešdaļas izskaņā, bet trešajā trešdaļā divus vārtus guva Džordans Stāls, bet vēlreiz precīzs bija Aho.

Zaudējumu piedzīvoja arī Rūdolfa Balcera pārstāvētā Sanhosē "Sharks", kas savā laukumā arī 2:4 piekāpās Kalgari "Flames".

Balcers šajā mačā laukumā pavadīja 13:13 minūtes, no kurām 1:39 minūtes nospēlēja mazākumā. Viņš izdarīja trīs metienus pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus un bloķēja vienu metienu, spēli noslēdzot ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.

Metjū Tkačuks astotajā minūtē izvirzīja vadībā "Flames", bet septiņas minūtes vēlāk Niks Bonino rezultātu izlīdzināja. Spēles turpinājumā Trevors Lūiss un Eliass Lindholms deva vadību "Flames" vienībai, bet trešajā trešdaļā pēc nospēlētām sešām minūtēm Logans Kutūrs guva otros vārtus Sanhosē vienībai. Spēles noslēgumā Lindholms raidīja ripu tukšos vārtos un noslēdza maču.