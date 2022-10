Merzļikins atgriezies 'Blue Jackets' treniņos, Bļugers pirmajā 'Penguins' mačā nespēlēs

Latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins atgriezies Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Kolumbusas "Blue Jackets" treniņos.

Merzļikins slimības dēļ bija spiests izlaist pirmo "Blue Jackets" jaunās sezonas spēli, kurā komanda naktī uz ceturtdienu ar 1:4 piekāpās Karolīnas "Hurricanes".

Latvieša vietā "Blue Jackets" vārtu drošība tika uzticēta Daniilam Tarasovam, kurš atvairīja 39 no 43 metieniem.

Kā ceturtdien ziņo "Blue Jackets" aprakstītājs Džefs Svoboda, Merzļikins ir atgriezies komandas treniņos. Pagaidām nav skaidrības, vai viņš varētu spēlēt nākamajā mačā, kas būs naktī uz sestdienu savā laukumā pret Tampabejas "Lightning".

