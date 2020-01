Merzļikins deva mums iespēju uzvarēt, atzīst 'Blue Jackets' treneris

Latvijas izlases hokejists Elvis Merzļikins ar savu veiksmīgo sniegumu pirmajā trešdaļā ļāva Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienībai Kolumbusas "Blue Jackets" pirmdien izcīnīt uzvaru, atzina komandas galvenais treneris Džons Tortorella.

Kolumbusas klubs pirmdien izcīnīja trešo uzvaru četrās spēlēs, ar rezultātu 4:2 pieveicot Losandželosas "Kings" hokejistus. Merzļikins šajā mačā atvairīja 35 no 37 metieniem, no kuriem 15 raidījumi tika tverti pirmajā periodā. Tieši pirmo 20 minūšu laikā Losandželosas vienībai bija izteikts pārsvars, bet periods noslēdzās, mājiniekiem esot vadībā vien ar rezultātu 1:0.

"Viņš mums deva iespēju," atzina Tortorella. "Domāju, ka tas bija ļoti svarīgs spēles nogrieznis – viņiem pirmajā periodā bija astoņas vai pat deviņas vārtu gūšanas epizodes, taču mēs ielaidām tikai vienus vārtus. Elvis deva mums iespēju sakopot spēkus. Otrajā periodā mēs jau spēlējām cītīgāk un labāk slidojām."

Speciālists atzina, ka Kolumbusas hokejisti pirmo 20 minūšu laikā vairākkārt iekrituši aizsardzībā. Merzļikinam tieši nācās kapitulēt spēles otrajā minūtē, kad vārtu priekšā pēc atlēkušās ripas izslidoja Alekss Iafallo. Pats vārtsargs šādu notikumu pavērsienu negaidīja.

"Izdarīju savu darbu pirmajā periodā, pārējā komanda paveica savu atlikušajā spēles daļā," pēc spēles izteicās Merzļikins. "Neredzēju, kā ielaidu pirmos vārtus. Zinu, ka atvairīju pirmo metienu, bet nesapratu, no kurienes nāca otrais. Vajadzēs skatīties video atkārtojumu."

Kolumbusas komanda šobrīd uzsākusi vairāku spēļu sēriju ASV rietumos, kas nozīmē, ka spēles sākas vēlāk nekā pēc komandai ierastā austrumkrasta laika.

"Šis ir mans pirmais gads līgā, tāpēc visu uztveru, kā iespēju gūt pieredzi. Šovakar spēlējām vēlu laika joslu maiņas dēļ. Nācās pielāgoties arī tam," klāstīja Merzļikins.

Kolumbusas vienība jau otrdien aizvadīs nākamo maču, ar cīņu pret Anaheimas "Ducks" vienību turpinot izbraukuma spēļu sēriju.

