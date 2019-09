Merzļikins ielaiž vienu ripu savos vārtos no 'pingvīniem'

Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē ceturtdien, 10. septembrī latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins atvairīja 17 metienus, bet Kolambusas "Blue Jackets" ar 1:4 zaudēja Pitsburgas "Penguins".

Merzļikins iesāka spēli "Blue Jackets" vārtos, atvairīja 17 mo 18 metieniem, vienīgo reizi netiekot galā ar Alekseja Gaļčeņuka metienu vairākumā. Spēles otrajā pusē "Blue Jackets" vārtus sargāja 22 gadus vecais soms Veini Vehvilainens, kurš atvairīja 14 no 17 metieniem.

Cits latviešu vārtsargs "Blue Jackets" treniņnometnē Matīss Kivlenieks šoreiz spēlē nepiedalījās. Arī "Penguins" rindās šoreiz laukumā nedevās Teodors Bļugers.

Pie spēles aika netika arī Rodrigo Ābols, kura pārstāvētais klubs Floridas "Panthers" ar 4:5 pēcspēles metienos zaudēja Monreālas "Canadiens".

Elvis Merzlikins leads the #CBJ onto the ice in Pittsburgh for tonight's preseason clash pic.twitter.com/g8faiDURBl — Jeff Svoboda (@JacketsInsider) September 19, 2019

Merzlikins poke save…Manny Legace loved the one Elvis threw in Traverse, too #CBJ pic.twitter.com/IeLJEHBCju — Alison (@AlisonL) September 20, 2019

Video evidence of the excellent side-to-side toe save by Elvis Merzlikins earlier. #CBJ pic.twitter.com/x7S09qPHJ3 — Jeff Svoboda (@JacketsInsider) September 20, 2019