Merzļikins nevarēs spēlēt 1-2 nedēļas

Latvijas hokeja vārtsargs Elvis Merzļikins gūtā savainojuma dēļ Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubam Kolumbusas "Blue Jackets" nevarēs palīdzēt 1-2 nedēļas, paziņojis komandas galvenais treneris Breds Larsens.

Jau vēstīts, ka Merzļikins iepriekšējo maču pret Filadelfijas "Flyers" nepabeidza, savainojuma dēļ 33. minūtē pametot laukumu.

Trešdien Merzļikins nepiedalījās "Blue Jackets" treniņā, un viņš, Džeiks Bīns un Emīls Bemstroms devās uz medicīniskajām pārbaudēm, lai noteiktu savainojumu nopietnību, vēsta "Hockey Writters" žurnālists Marks Šeigs. No fārmkluba Amerikas hokeja līgā (AHL) izsaukts vārtsargs Daniils Tarasovs.

Nu noskaidrojies, ka latvietis nespēlēs 1-2 nedēļas, kas paredz vismaz četru maču izlaišanu.

#CBJ coach Brad Larsen said Emil Bemstrom is a game-time decision, Elvis Merzlikins is out 1-2 weeks and Jake Bean is likely out for a while.

Jack Roslovic goes back into the lineup tonight.